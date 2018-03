Padres 3, Diamondbacks 3

San Diego Arizona ab r h bi ab r h bi Spnnbrg 3b 4 1 0 0 J.Dyson lf 3 0 0 0 C.Asaje 2b 4 0 1 2 C.Wlker 1b 1 0 1 0 J.Prela lf 2 0 1 0 Pollock cf 3 0 1 0 M.Szczr pr 1 0 0 0 Fuentes pr 1 1 0 0 Vllneva 1b 2 0 0 0 Gldhmdt 1b 3 1 1 2 A.Craig 1b 1 0 0 0 C.Pello lf 1 0 0 0 R.Lopez c 4 0 1 0 A.Avila c 2 0 0 0 Renfroe dh 4 1 1 1 J.Thole c 1 0 0 0 M.Mrgot cf 2 0 0 0 Y.Tomas dh 4 0 0 0 Pterson lf 1 0 0 0 C.Owngs 2b 3 1 3 0 F.Glvis ss 2 0 0 0 K.Ngron pr 1 0 0 0 Coleman ss 1 0 0 0 Dscalso 3b 2 0 1 0 Jnkwski rf 3 1 1 0 Medrano pr 1 0 0 0 N.Ahmed ss 2 0 1 1 M.Herum pr 1 0 0 0 Hzlbker rf 4 0 0 0 Totals 31 3 5 3 Totals 33 3 8 3

San Diego 000 010 020—3 Arizona 010 020 000—3

E_Galvis (1), Walker (3), Medrano (2). DP_San Diego 0, Arizona 1. LOB_San Diego 5, Arizona 6. 2B_Lopez (2), Descalso (1). 3B_Asuaje (3). HR_Renfroe (4), Goldschmidt (2). SB_Owings (1). CS_Galvis (1), Negron (1). SF_Ahmed (1).

IP H R ER BB SO San Diego Erlin 3 2-3 2 1 1 1 4 Aro 1 1-3 3 2 2 0 1 Cimber 1 2 0 0 1 1 Baumann 1 1 0 0 0 0 Brewer 1 0 0 0 0 2 Yardley 1 0 0 0 0 0 Arizona Atkinson 3 0 0 0 3 4 Bracho H, 5 1 0 0 0 0 1 Blazek BS, 0-1 1 1 1 1 0 3 Krehbiel H, 3 1 1 0 0 0 1 Vasquez BS, 0-2 3 3 2 1 0 4

HBP_by_Bracho (Villanueva).

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Jim Wolf; Second, Brett Terry; Third, Mike DiMuro.

T_2:45. A_13,669