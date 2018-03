Red Wings-Ducks Sums

Detroit 1 1 0—2 Anaheim 1 2 1—4

First Period_1, Anaheim, Ritchie 7 (Henrique, Kase), 6:02. 2, Detroit, Green 8 (Larkin, DeKeyser), 17:14. Penalties_Green, DET, (high sticking), 0:28; Kase, ANA, (slashing), 2:53; Getzlaf, ANA, (interference), 11:18; Ritchie, ANA, Major (fighting), 13:39; Witkowski, DET, Major (fighting), 13:39.

Second Period_3, Anaheim, Grant 10 (Silfverberg), 2:48. 4, Detroit, Nyquist 19 (Abdelkader, Zetterberg), 7:10. 5, Anaheim, Perry 16 (Rakell, Getzlaf), 16:42. Penalties_Ericsson, DET, (high sticking), 0:21; Anaheim bench, served by Perry (too many men on the ice), 5:02; Kesler, ANA, (slashing), 10:06; Perry, ANA, Major (fighting), 19:00; Abdelkader, DET, Major (fighting), 19:00; Kesler, ANA, Major (fighting), 19:18; Mantha, DET, Major (fighting), 19:18.

Third Period_6, Anaheim, Kesler 7 (Cogliano, Silfverberg), 5:04. Penalties_Kesler, ANA, (cross checking), 17:05.

Shots on Goal_Detroit 11-9-10_30. Anaheim 9-18-9_36.

Power-play opportunities_Detroit 0 of 5; Anaheim 0 of 2.

Goalies_Detroit, Howard 18-25-8 (36 shots-32 saves). Anaheim, Gibson 27-17-6 (30-28).

A_17,243 (17,174). T_2:39.

Referees_Ghislain Hebert, Tim Peel. Linesmen_Scott Driscoll, Ryan Gibbons.