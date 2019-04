Reds 4, Padres 1

Cincinnati San Diego ab r h bi ab r h bi Votto 1b 4 1 1 1 Tts Jr. ss 4 0 2 0 E.Sarez 3b 4 0 0 0 Hosmer 1b 4 0 1 0 Winker rf-lf 4 1 1 1 Machado 3b 4 0 1 1 R.Iglss p 0 0 0 0 F.Reyes rf 3 0 0 0 M.Kemp lf 3 0 1 0 Renfroe lf 4 0 2 0 Stphnsn p 0 0 0 0 Margot cf 3 0 0 0 A.Grrtt p 0 0 0 0 Hedges c 3 0 0 0 Puig ph-rf 1 0 0 0 L.Urias 2b 2 1 0 0 Detrich 2b-lf 3 0 0 0 Maton p 0 0 0 0 Lrenzen cf 1 0 0 0 Paddack p 1 0 0 0 Schbler cf-rf-lf 2 1 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 J.Iglss ss 3 0 1 0 Wieck p 0 0 0 0 Roark p 2 0 0 0 Kinsler 2b 1 0 0 0 Duke p 0 0 0 0 Peraza 2b 1 0 0 0 Brnhart c 3 1 1 2 Totals 31 4 5 4 Totals 30 1 6 1

Cincinnati 100 020 001—4 San Diego 000 001 000—1

DP_Cincinnati 3. LOB_Cincinnati 1, San Diego 4. 2B_Machado (2), Renfroe (4). HR_Votto (2), Winker (5), Barnhart (1). CS_J.Iglesias (2).

IP H R ER BB SO Cincinnati Roark W,1-0 5 1-3 4 1 1 2 5 Duke H,2 1-3 0 0 0 0 1 Stephenson H,1 1 1-3 2 0 0 0 3 Garrett H,2 1 0 0 0 0 1 Iglesias S,3-4 1 0 0 0 0 3 San Diego Paddack L,0-1 6 3 3 3 1 5 Wieck 1 1 0 0 0 1 Maton 2 1 1 1 0 1

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Bill Welke; Second, Chris Guccione; Third, Lance Barrett.

T_2:45. A_26,577 (42,445).