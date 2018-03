Reds 5, Giants 4

San Francisco Cincinnati ab r h bi ab r h bi Jackson cf 4 0 2 1 J.Wnker lf 3 0 1 1 Rtledge ss 4 0 0 0 B.Rvere ph 1 0 0 0 McCtchn rf 3 0 0 0 J.Praza ss 3 1 0 0 D.Davis rf 1 0 1 0 N.Snzel ss 1 0 0 0 B.Posey c 3 1 1 1 J.Votto 1b 2 0 1 0 T.Brown c 1 0 0 0 Elzalde 1b 1 0 0 0 Sndoval 1b 3 0 0 0 Schbler cf 3 0 2 2 K.Hbson 1b 1 0 0 0 Wlliams ph 1 0 0 0 A.Slter dh 4 2 2 1 E.Sarez 3b 3 0 0 0 A.Blnco 3b 3 0 0 0 Pnnngtn 3b 1 0 0 0 Arenado 3b 1 0 0 0 Msoraco c 3 2 2 0 Tmlnson 2b 3 1 2 1 J.Hdson c 1 0 0 0 Cstillo 2b 1 0 0 0 P.Ervin rf 3 0 0 0 Hrnndez lf 2 0 2 0 Herrera ph 1 0 0 0 Rdrguez lf 1 0 0 0 Blndino 2b 2 1 1 0 B.Dixon ph 1 0 1 0 Co.Reed sp 1 0 0 0 Gsselin ph 2 1 2 2 Totals 35 4 10 4 Totals 33 5 10 5

San Francisco 000 200 200—4 Cincinnati 000 041 00x—5

DP_San Francisco 0, Cincinnati 1. LOB_San Francisco 5, Cincinnati 5. 2B_Slater (1), Hernandez 2 (3). HR_Posey (1), Slater (2).

IP H R ER BB SO San Francisco Stratton L, 0-1 4 1-3 6 4 4 0 4 Valdez 2-3 1 0 0 1 0 Gearrin 1 3 1 1 0 1 Suarez 2 0 0 0 0 4 Cincinnati Reed 4 6 2 2 0 3 Quackenbush W, 1-0 1 0 0 0 1 3 Hernandez H, 1 1 0 0 0 0 1 Peralta H, 1 1 3 2 2 0 0 Perez H, 1 1 1 0 0 0 2 Rainey S, 1-1 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Mark Carlson; Second, Alan Porter; Third, Gabe Morales.

T_2:32. A_6,533