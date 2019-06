Rockies 5, Mets 1

Colorado New York ab r h bi ab r h bi Tapia lf 5 1 2 1 McNeil 2b 4 0 0 0 Story ss 5 0 2 0 P.Alnso 1b 4 0 0 0 Dahl rf 4 2 2 2 Cnforto rf 4 1 2 1 Arenado 3b 4 0 0 0 D.Smith lf 3 0 2 0 D.Mrphy 1b 4 1 2 1 W.Ramos c 4 0 0 0 Desmond cf 3 0 1 1 T.Frzer 3b 4 0 1 0 Bre.Rdg 2b 4 0 0 0 A.Rsrio ss 4 0 1 0 Wolters c 4 1 1 0 Lagares cf 3 0 0 0 Snztela p 2 0 0 0 deGrom p 1 0 0 0 M.Rynld ph 1 0 0 0 Gsllman p 0 0 0 0 B.Shaw p 0 0 0 0 Gagnon p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Font p 0 0 0 0 McMahon ph 1 0 0 0 Hchvrri ph 1 0 0 0 W.Davis p 0 0 0 0 Sntiago p 0 0 0 0 Totals 37 5 10 5 Totals 32 1 6 1

Colorado 001 100 030—5 New York 000 001 000—1

E_Lagares (3), Bre.Rodgers (2). DP_Colorado 2. LOB_Colorado 7, New York 6. 2B_Tapia (14), Story 2 (16), D.Smith (5), A.Rosario (10). HR_Dahl (6), D.Murphy (5), Conforto (12). SB_Tapia (2). CS_Dahl (3).

IP H R ER BB SO Colorado Senzatela W,5-4 6 4 1 1 2 0 Shaw H,5 1 0 0 0 0 1 Oberg 1 0 0 0 0 1 Davis 1 2 0 0 0 1 New York deGrom L,3-6 6 6 2 2 1 10 Gsellman 1 0 0 0 0 3 Gagnon 2-3 3 3 3 0 1 Font 1-3 0 0 0 0 0 Santiago 1 1 0 0 0 1

HBP_by Gagnon (Desmond).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Mike Winters; Second, Tim Timmons; Third, Rob Drake.

T_3:03. A_27,520 (41,922).