Rockies 6, Padres 5

San Diego Colorado ab r h bi ab r h bi Kinsler 2b 3 2 2 1 Blckmon rf 3 0 1 0 Cordero cf 2 0 0 0 Montano cf 1 0 0 0 E.Hsmer 1b 4 0 0 0 Desmond cf 3 0 2 0 Machado 3b 3 0 1 1 Dcolati pr 1 1 0 0 Renfroe rf 1 0 0 0 T.Story ss 2 0 1 1 F.Reyes rf 3 0 0 0 Metzler pr 0 1 0 0 G.Grcia 3b 1 0 1 0 Rynolds 1b 3 0 0 0 W.Myers lf 3 0 0 0 L.Hatch ph 1 0 0 0 N.Esley lf 0 0 0 0 Valaika 3b 3 0 0 0 Tts Jr. ss 4 2 2 0 C.Mntes 3b 1 1 1 0 A.Hdges c 4 1 2 2 Innetta c 1 0 0 0 M.Mrgot cf 3 0 2 1 R.Ramos 1b 2 1 1 2 J.Prela 1b 1 0 0 0 R.Tapia lf 3 0 0 0 E.Lauer sp 1 0 0 0 M.Gorge 2b 1 1 1 0 L.Urias ph 1 0 0 0 Hampson 2b 4 1 1 3 Ncholas dh 3 0 0 0 Totals 34 5 10 5 Totals 32 6 8 6

San Diego 100 112 000—5 Colorado 000 001 005—6

DP_San Diego 0, Colorado 1. LOB_San Diego 5, Colorado 3. 2B_Machado (3), Margot (3), Blackmon (3), Desmond (3). 3B_Margot (1). HR_Kinsler (3), Hampson (4). SB_Tatis Jr. 2 (2). CS_Easley (1), Margot (3).

IP H R ER BB SO San Diego Lauer 4 2 0 0 1 4 Loup H, 3 1 0 0 0 0 0 Wieck 1 2 1 1 0 3 Mitchell 1 0 0 0 0 0 Stock 1 0 0 0 0 3 Perdomo L, 0-2 2-3 4 5 5 1 2 Colorado Musgrave 2 2-3 3 1 1 0 5 Lawrence 1 1-3 2 1 1 0 3 Davis 1 1 1 1 0 1 Shaw 1 3 2 2 0 1 Tinoco 2 1 0 0 2 0 Gonzalez W, 2-0 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Loup (Iannetta).

WP_Tinoco.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Jim Wolf; Second, Nick Mahrley; Third, Scott Barry.

T_2:48. A_8,935