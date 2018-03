Royals 12, Padres 4

Kansas City San Diego ab r h bi ab r h bi Mrrfeld 2b 2 2 1 0 C.Asaje 2b 4 0 0 0 E.Mejia 2b 2 2 2 1 C.Baker 2b 1 0 0 0 Mstakas dh 4 0 1 2 E.Hsmer 1b 3 1 1 2 Schwndl ph 1 0 1 0 B.Znica 1b 2 0 0 0 J.Soler rf 3 0 0 0 W.Myers lf 3 0 0 0 B.Dwnes rf 2 1 2 1 Pterson lf 1 1 1 0 S.Perez c 3 2 2 3 Headley 3b 1 0 1 0 Gllgher c 2 0 0 0 Coleman pr 1 0 0 1 Lu.Duda 1b 3 1 2 1 Vllneva ss 3 0 0 0 O'Hearn 1b 2 1 1 2 T.Frnce 3b 0 1 0 0 Sunders lf 3 0 1 0 Renfroe rf 2 0 1 0 A.Mller lf 1 0 0 0 Gllspie pr 1 0 0 0 R.Goins 3b 2 0 0 0 Jnkwski cf 2 0 0 0 C.Asche 3b 2 0 0 0 M.Szczr cf 1 0 1 1 Escobar ss 3 0 0 0 A.Hdges dh 4 0 0 0 Arteaga ss 2 1 1 0 A.Ellis c 3 1 1 0 B.Burns cf 2 2 1 0 S.McGee c 1 0 0 0 Gsprini cf 1 0 0 0 Totals 40 12 15 10 Totals 33 4 6 4

Kansas City 200 022 420—12 San Diego 000 020 020—4

E_Saunders (1). DP_Kansas City 1, San Diego 0. LOB_Kansas City 5, San Diego 7. 2B_Mejia (3), Saunders (3). 3B_Peterson (1). HR_Perez 2 (5), Duda (1), O'Hearn (4), Hosmer (4). SB_Merrifield (2), Burns 3 (4), Coleman (3), Villanueva (1). CS_Duda (2).

IP H R ER BB SO Kansas City Karns W, 1-1 4 2 0 0 2 4 Herrera 1 2 2 2 0 0 Smith 1 0 0 0 1 2 Almonte 2 2 2 1 1 2 Keller 1 0 0 0 0 2 San Diego Perdomo L, 0-2 4 2-3 4 2 2 1 4 Young 2 1-3 7 8 8 2 3 Stock 1 4 2 2 0 1 Maton 1 0 0 0 1 0

HBP_by_Smith (Renfroe).

WP_Young, Stock.

PB_Gallagher.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Dan Bellino; Second, Cory Blaser; Third, Mark Ripperger.

T_2:55. A_6,962