Royals 4, Padres 0

San Diego Kansas City ab r h bi ab r h bi Spnnbrg 2b 2 0 0 0 A.Grdon lf 3 0 0 0 C.Asaje 2b 1 0 0 0 Dws Jr. cf 1 0 0 0 Cordero lf 2 0 0 0 Jon.Jay cf 3 1 2 0 Pterson lf 0 0 0 0 N.Lopez 2b 1 0 0 0 Vllneva 1b 2 0 0 0 Mrrfeld 2b 3 1 1 0 A.Craig 1b 1 0 0 0 Te.Gore lf 1 0 0 0 Headley dh 3 0 0 0 S.Perez c 1 2 1 1 Coleman ph 1 0 0 0 Gllgher c 2 0 0 0 Tts Jr. 3b 3 0 0 0 Sunders rf 3 0 1 3 L.Urias ss 3 0 0 0 C.Asche 3b 2 0 0 0 A.Ellis c 2 0 0 0 H.Dzier 1b 3 0 0 0 R.Lopez c 1 0 1 0 Escobar ss 2 0 0 0 Jnkwski cf 3 0 1 0 J.Lopez ss 1 0 0 0 M.Szczr rf 3 0 0 0 Mondesi dh 3 0 0 0 Totals 27 0 2 0 Totals 29 4 5 4

San Diego 000 000 000—0 Kansas City 013 000 00x—4

E_Tatis Jr. (3). DP_San Diego 1, Kansas City 1. LOB_San Diego 4, Kansas City 3. 2B_Saunders (2). HR_Perez (3).

IP H R ER BB SO San Diego Mitchell L, 0-1 4 4 4 4 1 4 Ross 4 1 0 0 1 1 Kansas City Junis W, 1-0 4 0 0 0 0 7 Sparkman 1 2-3 1 0 0 2 1 Boyer H, 1 1 1-3 0 0 0 0 1 Blewett 1 1 0 0 0 0 Fillmyer 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Junis (Villanueva).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Todd Tichenor; Second, Jordan Baker; Third, Gabe Morales.

T_2:09. A_4,761