Royals 5, Rangers 5

Kansas City Texas ab r h bi ab r h bi Mrrfeld 2b 3 1 1 1 DShelds dh 3 2 1 0 Arteaga 2b 1 0 1 0 Rbinson cf 3 0 1 0 Escobar ss 4 0 1 0 Cardona cf 2 0 1 2 J.Flres ss 1 0 1 0 J.Prfar ss 2 1 1 1 Sunders lf 3 0 0 0 B.Davis ss 2 0 0 0 Lo.Moon lf 1 0 1 0 N.Mzara rf 3 0 2 0 Cthbert 1b 3 0 1 1 Hu.Cole pr 0 0 0 0 O'Hearn 1b 2 1 1 1 Rya.Rua 1b 3 0 0 0 C.Asche 3b 3 1 1 0 Pr.Beck 1b 0 0 0 1 A.Liddi 3b 1 0 0 0 Centeno c 3 0 0 0 N.Prtto dh 4 1 1 2 Ncholas c 1 0 0 0 D.Btera c 3 1 1 0 D.Brney 2b 2 0 1 0 Esclera rf 3 0 1 0 L.Marte 2b 2 0 0 0 Hrnndez rf 1 0 0 0 Hineman lf 3 1 0 0 B.Burns cf 3 0 1 0 Alberto 3b 2 0 0 0 R.Mrtin cf 1 0 0 0 Altmann 3b 2 1 1 0 Totals 37 5 12 5 Totals 33 5 8 4

Kansas City 100 000 310—5 Texas 000 200 021—5

E_Escobar (1). DP_Kansas City 0, Texas 2. LOB_Kansas City 8, Texas 7. 2B_Cuthbert (5), Asche (3), DeShields (5), Profar (4). 3B_Merrifield (4). HR_O'Hearn (5), Pratto (1). SB_Burns (5), Davis (1). CS_Cole (1). SF_Merrifield (1).

IP H R ER BB SO Kansas City Junis 4 3 2 1 1 4 Oaks 3 2 0 0 0 2 Peralta H, 1 2-3 2 2 2 3 1 Lovelady H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Staumont BS, 1-2 1 1 1 1 2 0 Texas Mendez 3 3 1 1 1 4 Chavez 3 1-3 5 3 3 0 3 Leclerc 1 2-3 1 1 1 1 2 Martin 1 3 0 0 0 2

WP_Leclerc.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Charlie Ramos; Second, Adam Hamari; Third, Ramon De Jesus.

T_2:57. A_6,842