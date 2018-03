Royals 7, Rangers 6

Texas Kansas City ab r h bi ab r h bi Ro.Odor 2b 4 1 1 0 Jon.Jay cf 4 0 1 0 Leblanc 3b 1 0 0 0 B.Dwnes cf 1 0 0 0 J.Gallo 1b 3 0 0 0 Mstakas 3b 3 2 2 1 M.Ohlmn 1b 1 0 0 0 E.Rvera 3b 2 0 1 2 Plouffe lf 2 1 1 0 S.Perez c 3 1 2 0 F.Rllin pr 1 0 0 0 P.Morin c 1 0 0 0 Sh.Choo dh 2 1 1 1 Lu.Duda 1b 2 1 1 3 A.Ibnez ph 2 1 1 0 J.Soler rf 4 1 2 1 Chrinos c 3 0 1 0 A.Grdon lf 4 0 0 0 C.Csali c 1 1 1 0 R.Goins 2b 3 0 1 0 De.Hood rf 4 1 2 4 E.Mejia 2b 0 1 0 0 C.Tocci cf 4 0 1 0 R.Trres ss 3 0 0 0 C.Lopes 3b 2 0 0 0 Cstllno ss 1 1 1 0 Ro.Odor ss 2 0 1 0 Mondesi dh 4 0 0 0 De Leon ss 3 0 0 0 Totals 35 6 10 5 Totals 35 7 11 7

Texas 300 000 003—6 Kansas City 401 000 02x—7

E_Hood (1), De Leon (3), Perez (1). DP_Texas 0, Kansas City 1. LOB_Texas 5, Kansas City 8. 2B_Plouffe (1), Choo (3), Hood (5), Rivera (1), Perez 2 (4), Goins (2). HR_Hood (3), Moustakas (1), Duda (2), Soler (5). SB_Odor 2 (4). CS_Hood (1).

IP H R ER BB SO Texas Colon L, 0-1 4 7 5 5 0 2 Guerra 1 1 0 0 1 2 Kela 1 0 0 0 0 2 Springs 1 1 0 0 1 2 Ledbetter 1 2 2 2 1 2 Kansas City Skoglund W, 1-0 4 4 3 3 0 6 Lenik H, 3 2 0 0 0 1 1 Broadway H, 1 1 1 0 0 0 1 Maness H, 2 1 0 0 0 1 0 Gaviglio 1 5 3 3 0 1

HBP_by_Springs (Perez).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Brian Knight; Second, Tripp Gibson III; Third, Ryan Additon.

T_2:34. A_6,174