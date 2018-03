White Sox 14, Royals 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 6 0 1 1 0 2 .167 A.Garcia rf 6 2 2 0 0 0 .333 Abreu 1b 5 2 2 2 0 0 .400 Davidson dh 4 4 3 5 1 0 .750 Delmonico lf 1 1 0 0 2 0 .000 a-L.Garcia ph-lf 1 1 1 0 0 0 1.000 Castillo c 5 0 0 0 0 1 .000 Anderson ss 4 3 2 3 1 1 .500 Sanchez 3b 4 1 1 3 1 2 .250 Engel cf 3 0 2 0 2 1 .667 Totals 39 14 14 14 7 7

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Jay lf 5 1 1 0 0 1 .200 Merrifield 2b 5 1 1 1 0 0 .200 Moustakas 3b 5 2 2 1 0 0 .400 Duda 1b 4 1 1 3 0 0 .250 Cuthbert dh 3 0 1 1 0 0 .333 Soler rf 3 0 0 0 1 1 .000 Gordon cf 4 0 1 0 0 0 .250 Orlando cf 0 0 0 0 0 0 --- Escobar ss 3 1 0 0 1 0 .000 Butera c 4 1 2 0 0 0 .500 Totals 36 7 9 6 2 2

Chicago 000 530 330—14 14 1 Kansas City 400 000 012— 7 9 0

a-hit by pitch for Delmonico in the 7th.

E_Moncada (1). LOB_Chicago 6, Kansas City 5. 2B_Moncada (1), A.Garcia (1), Engel (1), Moustakas (1), Gordon (1), Butera (1). HR_Abreu (1), off Duffy; Davidson (1), off Duffy; Anderson (1), off Duffy; Davidson (2), off Boyer; Anderson (2), off Boyer; Davidson (3), off Flynn; Duda (1), off Shields. RBIs_Moncada (1), Abreu 2 (2), Davidson 5 (5), Anderson 3 (3), Sanchez 3 (3), Merrifield (1), Moustakas (1), Duda 3 (3), Cuthbert (1).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Moncada 2, A.Garcia 2); Kansas City 2 (Merrifield, Escobar). RISP_Chicago 5 for 10; Kansas City 3 for 9.

Runners moved up_Castillo 2, Duda, Merrifield. GIDP_Castillo.

DP_Kansas City 1 (Escobar, Merrifield, Duda).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields, W, 1-0 6 5 4 4 1 0 97 6.00 Infante 1 1 0 0 0 0 18 0.00 Avilan 1 2 1 0 0 1 27 0.00 Minaya 2-3 1 2 2 1 1 24 27.00 Bummer 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, L, 0-1 4 7 5 5 2 5 78 11.25 Boyer 1 2 3 3 1 0 30 27.00 Keller 1 0 0 0 0 1 13 0.00 Grimm 1-3 0 1 1 1 0 11 27.00 Hill 1-3 0 1 1 0 0 4 27.00 Smith 0 1 1 1 2 0 15 0.00 Flynn 1 1-3 4 3 3 0 0 17 20.25 Maurer 2-3 0 0 0 1 1 13 0.00 Herrera 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00

Smith pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Hill 1-0, Smith 2-2, Flynn 2-0, Herrera 1-0. HBP_Shields (Cuthbert), Hill (L.Garcia). WP_Minaya 2. PB_Butera (1).

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Dan Iassogna; Second, Adrian Johnson; Third, Tripp Gibson.

T_3:26. A_36,517 (47,170).