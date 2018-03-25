CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, March 24, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Flurries;32;SW;15;73%

Arcata;Cloudy;42;SE;12;82%

Auburn;Cloudy;43;S;6;70%

Avalon;Clear;49;W;16;83%

Bakersfield;Clear;55;WNW;15;61%

Beale AFB;Cloudy;47;SSW;9;72%

Big Bear City;Cloudy;30;WSW;13;86%

Bishop;Clear;44;W;14;33%

Blue Canyon;Snow;25;S;16;100%

Blythe;Clear;60;SSE;9;42%

Burbank;Cloudy;54;SW;6;75%

Camarillo;Clear;56;W;13;66%

Camp Pendleton;Clear;50;NE;6;86%

Campo;Cloudy;42;W;3;85%

Carlsbad;Cloudy;49;NE;3;86%

Chico;Clear;43;ESE;10;75%

China Lake;Clear;52;WSW;8;34%

Chino;Partly cloudy;52;SW;7;71%

Concord;Partly cloudy;48;SSW;6;82%

Corona;Clear;54;Calm;0;66%

Crescent City;Rain;45;SSE;20;76%

Daggett-Barstow;Clear;53;WSW;22;56%

Edwards AFB;Clear;47;SW;10;81%

El Centro;Clear;58;W;15;38%

Eureka;Cloudy;42;SE;12;82%

Fairfield;Clear;45;WSW;9;85%

Fresno;Showers;50;NW;15;65%

Fullerton;Partly cloudy;56;N;3;74%

Hanford;Cloudy;52;NW;13;63%

Hawthorne;Clear;56;W;9;77%

Hayward;Cloudy;50;WNW;10;58%

Imperial;Clear;58;W;15;38%

Imperial Beach;Cloudy;49;Calm;0;86%

Lancaster;Clear;46;SW;9;79%

Lemoore Nas;Cloudy;51;NNW;13;71%

Lincoln;Partly cloudy;43;SSE;8;81%

Livermore;Rain;45;NW;6;85%

Lompoc;Cloudy;48;N;3;87%

Long Beach;Clear;57;W;10;68%

Los Alamitos;Clear;57;W;10;68%

Los Angeles;Intermittent clouds;56;WNW;10;73%

Los Angeles Downtown;Intermittent clouds;56;WNW;10;73%

Madera;Cloudy;49;W;8;70%

Mammoth;Cloudy;28;W;6;86%

Marysville;Clear;44;SSE;8;78%

Mather AFB;Intermittent clouds;46;SSE;6;70%

Merced;Clear;47;NNE;6;76%

Merced (airport);Clear;47;NNE;6;76%

Miramar Mcas;Partly cloudy;55;Calm;0;68%

Modesto;Clear;44;ESE;3;85%

Moffett Nas;Cloudy;50;Calm;0;58%

Mojave;Cloudy;46;WSW;20;61%

Montague;Mostly cloudy;28;E;5;92%

Monterey Rabr;Partly cloudy;46;E;6;82%

Mount Shasta;Clear;29;Calm;0;92%

Napa County;Cloudy;43;WSW;9;97%

Needles;Clear;69;Calm;0;18%

North Island;Partly cloudy;58;WNW;3;64%

Oakland;Cloudy;48;NW;7;82%

Oceanside;Cloudy;49;NE;3;86%

Ontario;Partly cloudy;52;SW;7;71%

Oroville;Clear;46;SSE;13;67%

Oxnard;Clear;55;WNW;12;74%

Palm Springs;Clear;64;NW;17;29%

Palmdale;Clear;47;W;10;76%

Paso Robles;Clear;45;NW;7;82%

Point Mugu;Mostly clear;55;W;14;74%

Porterville;Mostly cloudy;52;NNW;7;76%

Ramona;Clear;42;Calm;0;95%

Redding;Partly cloudy;43;NNE;3;67%

Riverside;Partly cloudy;52;W;3;71%

Riverside March;Clear;49;ESE;7;79%

Sacramento;Clear;45;SSE;6;82%

Sacramento International;Clear;44;SE;8;82%

Salinas;Clear;44;E;3;88%

San Bernardino;Cloudy;54;W;5;66%

San Carlos;Rain;48;W;8;76%

San Diego;Partly cloudy;58;WNW;3;64%

San Diego Brown;Clear;51;Calm;0;79%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;56;WSW;3;66%

San Francisco;Rain;49;SW;12;73%

San Jose;Cloudy;50;SE;5;60%

San Luis Obispo;Partly cloudy;52;Calm;0;74%

San Nicolas Island;Clear;52;WNW;18;87%

Sandberg;Cloudy;37;NNW;21;92%

Santa Ana;Partly cloudy;56;SSW;5;80%

Santa Barbara;Clear;54;WNW;8;56%

Santa Maria;Partly cloudy;50;Calm;0;79%

Santa Monica;Clear;55;Calm;0;71%

Santa Rosa;Cloudy;40;Calm;0;96%

Santa Ynez;Clear;46;W;7;87%

Santee;Cloudy;54;SE;3;76%

South Lake Tahoe;Cloudy;24;SSW;10;62%

Stockton;Clear;45;Calm;0;70%

Thermal;Clear;64;NNW;21;39%

Truckee-Tahoe;Cloudy;23;S;17;68%

Twentynine Palms;Clear;56;NW;15;43%

Ukiah;Showers;39;SSW;5;88%

Vacaville;Partly cloudy;45;S;5;79%

Van Nuys;Clear;52;Calm;0;76%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;50;N;10;81%

Victorville;Clear;46;SW;8;70%

Visalia;Cloudy;53;NW;13;68%

Watsonville;Cloudy;44;Calm;0;82%

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Copyright 2018 AccuWeather

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Keywords: California, Current Conditions