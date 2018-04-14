CA Current Conditions
Published 2:03 am, Saturday, April 14, 2018
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, April 13, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;43;E;3;73%
Arcata;Partly cloudy;48;WNW;2;94%
Auburn;Clear;52;Calm;0;71%
Avalon;Clear;64;N;6;18%
Bakersfield;Clear;61;Calm;0;39%
Beale AFB;Clear;56;E;5;71%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;27%
Bishop;Clear;53;NNW;12;17%
Blue Canyon;Clear;48;Calm;0;65%
Blythe;Clear;64;NNW;10;13%
Burbank;Clear;66;NNW;9;14%
Camarillo;Clear;60;NNE;3;36%
Camp Pendleton;Clear;60;E;3;47%
Campo;Clear;48;NNE;7;22%
Carlsbad;Clear;50;Calm;0;63%
Chico;Clear;57;Calm;0;62%
China Lake;Clear;58;SSW;10;12%
Chino;Mostly clear;64;NNW;6;31%
Concord;Clear;58;Calm;0;66%
Corona;Clear;71;E;12;10%
Crescent City;Partly cloudy;50;Calm;0;82%
Daggett-Barstow;Clear;55;W;8;19%
Edwards AFB;Mostly clear;57;NNW;7;35%
El Centro;Clear;70;NNW;5;12%
Eureka;Partly cloudy;49;W;3;96%
Fairfield;Clear;53;SW;3;82%
Fresno;Clear;59;NNW;3;59%
Fullerton;Clear;63;NNW;3;38%
Hanford;Clear;56;NNW;5;59%
Hawthorne;Clear;63;Calm;0;55%
Hayward;Clear;57;Calm;0;68%
Imperial;Clear;70;NNW;5;12%
Imperial Beach;Clear;63;N;6;35%
Lancaster;Clear;52;WNW;9;46%
Lemoore Nas;Clear;53;NNW;8;48%
Lincoln;Clear;48;Calm;0;87%
Livermore;Clear;53;Calm;0;79%
Lompoc;Clear;54;W;6;58%
Long Beach;Clear;64;Calm;0;49%
Los Alamitos;Clear;64;Calm;0;49%
Los Angeles;Clear;63;Calm;0;55%
Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;55%
Madera;Clear;53;Calm;0;76%
Mammoth;Partly cloudy;42;N;3;84%
Marysville;Clear;54;Calm;0;82%
Mather AFB;Clear;55;Calm;0;71%
Merced;Clear;52;Calm;0;74%
Merced (airport);Clear;52;Calm;0;74%
Miramar Mcas;Clear;60;ENE;3;33%
Modesto;Clear;55;Calm;0;68%
Moffett Nas;Clear;56;N;7;71%
Mojave;Partly cloudy;55;NW;9;30%
Montague;Cloudy;48;N;8;70%
Monterey Rabr;Clear;54;Calm;0;80%
Mount Shasta;Clear;43;ENE;5;76%
Napa County;Mostly clear;51;S;5;92%
Needles;Clear;66;NW;7;8%
North Island;Clear;65;N;7;35%
Oakland;Mostly clear;54;NW;7;88%
Oceanside;Clear;50;Calm;0;63%
Ontario;Mostly clear;64;NNW;6;31%
Oroville;Clear;57;E;6;71%
Oxnard;Clear;54;NW;6;82%
Palm Springs;Clear;73;SW;7;9%
Palmdale;Clear;52;WNW;7;40%
Paso Robles;Clear;52;Calm;0;58%
Point Mugu;Clear;55;NW;5;66%
Porterville;Clear;52;ESE;5;68%
Ramona;Clear;53;ESE;7;34%
Redding;Clear;55;Calm;0;74%
Riverside;Clear;72;ENE;6;8%
Riverside March;Clear;66;NE;8;8%
Sacramento;Clear;57;Calm;0;77%
Sacramento International;Mostly clear;55;SW;5;77%
Salinas;Clear;56;WNW;3;69%
San Bernardino;Clear;71;Calm;0;9%
San Carlos;Clear;57;SSE;3;62%
San Diego;Clear;65;N;7;35%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;31%
San Diego Montgomery;Clear;62;NW;5;34%
San Francisco;Mostly clear;53;NW;9;89%
San Jose;Clear;56;Calm;0;74%
San Luis Obispo;Clear;62;E;7;36%
San Nicolas Island;Clear;61;WNW;15;28%
Sandberg;Clear;49;N;10;37%
Santa Ana;Mostly clear;62;WNW;4;49%
Santa Barbara;Clear;53;Calm;0;85%
Santa Maria;Clear;60;N;8;36%
Santa Monica;Clear;60;ENE;5;61%
Santa Rosa;Clear;55;N;8;68%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;53%
Santee;Clear;59;NW;3;33%
South Lake Tahoe;Clear;32;Calm;0;75%
Stockton;Clear;56;WNW;7;64%
Thermal;Clear;68;NNW;8;12%
Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;80%
Twentynine Palms;Mostly clear;61;N;6;13%
Ukiah;Clear;52;Calm;0;68%
Vacaville;Clear;52;Calm;0;82%
Van Nuys;Clear;66;N;17;20%
Vandenberg AFB;Clear;51;NNW;7;55%
Victorville;Clear;52;S;6;14%
Visalia;Clear;58;WNW;3;50%
Watsonville;Clear;52;WNW;5;76%
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Keywords: California, Current Conditions