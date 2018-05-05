CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, May 4, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;57;Calm;0;43%

Arcata;Partly cloudy;53;N;4;83%

Auburn;Clear;63;Calm;0;72%

Avalon;Clear;72;WNW;12;21%

Bakersfield;Clear;77;E;5;38%

Beale AFB;Hazy moonlight;64;E;5;67%

Big Bear City;Clear;39;Calm;0;52%

Bishop;Clear;71;SE;14;16%

Blue Canyon;Clear;57;ENE;3;61%

Blythe;Clear;79;W;6;15%

Burbank;Clear;72;NW;5;35%

Camarillo;Clear;56;Calm;0;86%

Camp Pendleton;Clear;61;NW;3;89%

Campo;Mostly clear;53;ENE;8;39%

Carlsbad;Mostly clear;64;ESE;4;72%

Chico;Clear;70;NE;6;40%

China Lake;Clear;72;SSW;7;21%

Chino;Mostly clear;72;SW;6;40%

Concord;Clear;59;Calm;0;74%

Corona;Clear;69;Calm;6;35%

Crescent City;Clear;50;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;70;Calm;0;27%

Edwards AFB;Intermittent clouds;71;SSW;10;27%

El Centro;Clear;74;SW;3;28%

Eureka;Partly cloudy;53;N;6;82%

Fairfield;Clear;59;SSW;14;59%

Fresno;Mostly clear;73;WNW;8;42%

Fullerton;Clear;68;Calm;0;56%

Hanford;Clear;72;NW;7;43%

Hawthorne;Clear;64;WSW;5;72%

Hayward;Clear;57;W;5;68%

Imperial;Clear;74;SW;3;28%

Imperial Beach;Clear;59;Calm;0;89%

Lancaster;Clear;70;W;13;36%

Lemoore Nas;Clear;71;NNW;9;40%

Lincoln;Clear;64;SE;3;67%

Livermore;Clear;60;WNW;5;69%

Lompoc;Cloudy;54;W;6;93%

Long Beach;Clear;67;Calm;0;60%

Los Alamitos;Clear;67;Calm;0;60%

Los Angeles;Clear;65;Calm;0;67%

Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;67%

Madera;Clear;62;W;6;69%

Mammoth;Partly cloudy;57;NW;7;49%

Marysville;Clear;67;E;5;70%

Mather AFB;Clear;64;SSW;6;59%

Merced;Clear;69;NW;8;50%

Merced (airport);Clear;69;NW;8;50%

Miramar Mcas;Clear;66;NW;7;62%

Modesto;Clear;71;WNW;10;38%

Moffett Nas;Clear;58;N;10;77%

Mojave;Clear;70;WNW;9;32%

Montague;Clear;67;N;10;31%

Monterey Rabr;Cloudy;53;SSW;6;85%

Mount Shasta;Clear;57;Calm;0;63%

Napa County;Partly cloudy;59;NW;6;71%

Needles;Clear;87;NNW;9;8%

North Island;Clear;62;WNW;5;83%

Oakland;Partly cloudy;56;NW;12;82%

Oceanside;Mostly clear;64;ESE;4;72%

Ontario;Mostly clear;72;SW;6;40%

Oroville;Clear;70;E;8;54%

Oxnard;Clear;57;W;7;86%

Palm Springs;Clear;86;NNW;7;15%

Palmdale;Clear;65;Calm;0;36%

Paso Robles;Clear;62;NW;8;51%

Point Mugu;Mostly clear;57;NW;7;86%

Porterville;Clear;71;Calm;0;58%

Ramona;Clear;57;ESE;5;48%

Redding;Clear;68;NNW;5;62%

Riverside;Clear;71;Calm;0;34%

Riverside March;Clear;63;Calm;0;40%

Sacramento;Clear;62;WSW;7;57%

Sacramento International;Mostly clear;68;S;8;52%

Salinas;Clear;55;NW;9;79%

San Bernardino;Clear;71;E;5;33%

San Carlos;Clear;57;WNW;7;62%

San Diego;Clear;62;WNW;5;83%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;65;NNW;5;65%

San Francisco;Intermittent clouds;54;NW;12;84%

San Jose;Clear;57;WNW;7;77%

San Luis Obispo;Clear;53;NW;9;89%

San Nicolas Island;Clear;61;WNW;18;83%

Sandberg;Clear;60;NNW;13;53%

Santa Ana;Mostly clear;67;SSW;5;68%

Santa Barbara;Clear;54;Calm;0;89%

Santa Maria;Cloudy;54;NNW;6;92%

Santa Monica;Clear;61;SSE;3;77%

Santa Rosa;Clear;51;SSE;3;85%

Santa Ynez;Clear;55;SW;3;81%

Santee;Clear;66;Calm;0;52%

South Lake Tahoe;Clear;45;S;3;70%

Stockton;Clear;70;WNW;12;52%

Thermal;Clear;69;NW;5;35%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Mostly clear;75;SW;6;17%

Ukiah;Clear;60;Calm;0;57%

Vacaville;Clear;66;SW;3;48%

Van Nuys;Clear;71;Calm;0;34%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;12;93%

Victorville;Clear;66;W;7;29%

Visalia;Clear;72;NW;6;52%

Watsonville;Mostly cloudy;52;E;6;92%

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