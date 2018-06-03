CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, June 2, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;63;NW;5;49%

Arcata;Cloudy;53;N;6;91%

Auburn;Clear;70;Calm;0;45%

Avalon;Clear;70;WSW;5;21%

Bakersfield;Clear;84;NE;5;32%

Beale AFB;Hazy moonlight;78;E;5;39%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;29%

Bishop;Clear;70;W;9;18%

Blue Canyon;Clear;69;NE;6;41%

Blythe;Clear;88;SW;6;10%

Burbank;Clear;67;E;5;66%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Partly cloudy;62;ENE;3;83%

Campo;Clear;59;Calm;0;61%

Carlsbad;Clear;58;Calm;0;90%

Chico;Clear;79;ENE;5;31%

China Lake;Clear;83;W;6;13%

Chino;Clear;68;SSW;7;49%

Concord;Clear;79;WSW;3;33%

Corona;Clear;65;Calm;0;60%

Crescent City;Partly cloudy;51;S;3;89%

Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;17;14%

Edwards AFB;Clear;79;SSW;12;22%

El Centro;Clear;84;WSW;6;20%

Eureka;Cloudy;53;WNW;7;94%

Fairfield;Clear;71;SSW;10;49%

Fresno;Clear;82;N;3;36%

Fullerton;Clear;68;Calm;0;58%

Hanford;Clear;69;Calm;0;72%

Hawthorne;Clear;63;Calm;0;86%

Hayward;Clear;64;W;7;72%

Imperial;Clear;84;WSW;6;20%

Imperial Beach;Clear;63;NNW;4;88%

Lancaster;Clear;77;W;13;21%

Lemoore Nas;Clear;77;W;7;41%

Lincoln;Clear;68;Calm;0;63%

Livermore;Clear;70;Calm;0;50%

Lompoc;Clear;56;W;3;89%

Long Beach;Clear;65;NW;5;75%

Los Alamitos;Clear;65;NW;5;75%

Los Angeles;Clear;64;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;64;Calm;0;80%

Madera;Clear;70;Calm;0;72%

Mammoth;Cloudy;64;NNW;9;44%

Marysville;Clear;75;E;3;54%

Mather AFB;Mostly clear;80;S;3;40%

Merced;Clear;75;Calm;0;53%

Merced (airport);Clear;75;Calm;0;53%

Miramar Mcas;Clear;61;SSW;3;75%

Modesto;Clear;78;Calm;0;41%

Moffett Nas;Clear;65;NW;3;70%

Mojave;Clear;81;WNW;18;22%

Montague;Clear;65;NE;6;43%

Monterey Rabr;Clear;58;Calm;0;80%

Mount Shasta;Cloudy;69;N;9;38%

Napa County;Mostly clear;66;NW;6;65%

Needles;Clear;96;WSW;12;4%

North Island;Partly cloudy;64;Calm;0;83%

Oakland;Mostly clear;61;NW;8;78%

Oceanside;Clear;58;Calm;0;90%

Ontario;Clear;68;SSW;7;49%

Oroville;Clear;76;NE;3;48%

Oxnard;Clear;61;W;3;83%

Palm Springs;Clear;91;NW;6;18%

Palmdale;Clear;74;SSW;8;28%

Paso Robles;Clear;72;NW;5;37%

Point Mugu;Clear;60;W;3;80%

Porterville;Clear;79;Calm;0;46%

Ramona;Clear;59;W;5;71%

Redding;Clear;79;NNE;5;43%

Riverside;Clear;68;NW;5;55%

Riverside March;Clear;68;Calm;0;47%

Sacramento;Clear;74;SSW;3;51%

Sacramento International;Clear;74;Calm;0;42%

Salinas;Clear;58;NW;6;80%

San Bernardino;Clear;74;Calm;0;38%

San Carlos;Mostly clear;65;NW;9;65%

San Diego;Partly cloudy;64;Calm;0;83%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;92%

San Diego Montgomery;Clear;63;Calm;0;80%

San Francisco;Mostly clear;58;WNW;9;78%

San Jose;Clear;67;WNW;6;62%

San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;77%

San Nicolas Island;Clear;61;W;10;93%

Sandberg;Clear;71;NNW;17;19%

Santa Ana;Clear;63;SSW;6;81%

Santa Barbara;Clear;58;SE;5;90%

Santa Maria;Clear;58;Calm;0;83%

Santa Monica;Clear;61;SW;3;89%

Santa Rosa;Clear;59;S;3;74%

Santa Ynez;Clear;64;Calm;0;59%

Santee;Clear;64;SSW;3;72%

South Lake Tahoe;Clear;52;Calm;0;71%

Stockton;Clear;75;NNW;5;41%

Thermal;Clear;87;NNW;6;23%

Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;71%

Twentynine Palms;Partly cloudy;83;N;6;17%

Ukiah;Clear;74;Calm;0;38%

Vacaville;Clear;77;SW;3;47%

Van Nuys;Clear;68;ESE;3;56%

Vandenberg AFB;Clear;55;ENE;3;91%

Victorville;Partly cloudy;75;SSW;8;32%

Visalia;Clear;75;Calm;0;54%

Watsonville;Clear;57;Calm;0;83%

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