CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, June 11, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;46;ESE;7;73%

Arcata;Cloudy;54;SSE;5;92%

Auburn;Clear;57;E;3;41%

Avalon;Clear;67;SE;6;35%

Bakersfield;Clear;70;ENE;3;36%

Beale AFB;Clear;61;ESE;3;32%

Big Bear City;Clear;43;Calm;0;48%

Bishop;Clear;65;W;8;21%

Blue Canyon;Clear;53;NE;3;42%

Blythe;Clear;79;N;7;19%

Burbank;Clear;66;E;5;61%

Camarillo;Clear;61;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Partly cloudy;60;E;3;89%

Campo;Cloudy;50;ENE;6;65%

Carlsbad;Clear;57;Calm;0;89%

Chico;Clear;63;NE;6;27%

China Lake;Clear;69;SW;5;25%

Chino;Cloudy;65;N;4;66%

Concord;Clear;61;SSW;9;57%

Corona;Clear;59;Calm;1;74%

Crescent City;Cloudy;54;SSE;12;82%

Daggett-Barstow;Clear;67;W;10;19%

Edwards AFB;Clear;65;SSW;9;27%

El Centro;Cloudy;77;W;8;20%

Eureka;Cloudy;54;SSE;7;94%

Fairfield;Clear;58;SW;16;63%

Fresno;Clear;65;NW;12;43%

Fullerton;Clear;65;Calm;0;86%

Hanford;Clear;63;NNW;7;44%

Hawthorne;Clear;65;SE;3;72%

Hayward;Clear;58;Calm;0;71%

Imperial;Cloudy;77;W;8;20%

Imperial Beach;Flurries;61;SSE;1;93%

Lancaster;Clear;65;WNW;16;29%

Lemoore Nas;Clear;57;N;7;40%

Lincoln;Clear;50;Calm;0;71%

Livermore;Clear;54;WSW;6;96%

Lompoc;Clear;53;W;9;79%

Long Beach;Partly cloudy;65;SSE;6;86%

Los Alamitos;Partly cloudy;65;SSE;6;86%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%

Madera;Clear;58;W;9;59%

Mammoth;Cloudy;43;SSE;7;80%

Marysville;Clear;57;SE;5;63%

Mather AFB;Cloudy;59;SSE;5;63%

Merced;Clear;60;NW;6;57%

Merced (airport);Clear;60;NW;6;57%

Miramar Mcas;Partly cloudy;61;ESE;3;80%

Modesto;Clear;61;N;7;55%

Moffett Nas;Clear;57;NNW;6;68%

Mojave;Clear;66;WNW;17;32%

Montague;Cloudy;55;N;5;63%

Monterey Rabr;Clear;53;SW;8;79%

Mount Shasta;Clear;44;Calm;0;82%

Napa County;Cloudy;56;WSW;4;76%

Needles;Clear;91;S;3;7%

North Island;Cloudy;65;SSE;3;86%

Oakland;Mostly clear;56;WNW;7;83%

Oceanside;Clear;57;Calm;0;89%

Ontario;Cloudy;65;N;4;66%

Oroville;Clear;61;NNE;5;42%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;82;S;3;30%

Palmdale;Clear;58;SE;5;22%

Paso Robles;Clear;55;NW;16;58%

Point Mugu;Clear;57;Calm;0;83%

Porterville;Clear;60;SE;3;61%

Ramona;Clear;56;Calm;0;80%

Redding;Clear;64;Calm;0;51%

Riverside;Clear;66;Calm;0;64%

Riverside March;Clear;62;Calm;0;61%

Sacramento;Clear;57;Calm;0;74%

Sacramento International;Clear;59;ESE;5;66%

Salinas;Clear;55;N;7;71%

San Bernardino;Clear;69;Calm;0;52%

San Carlos;Clear;55;NW;10;67%

San Diego;Cloudy;64;SSE;4;89%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;92%

San Diego Montgomery;Clear;62;ESE;3;86%

San Francisco;Mostly clear;56;NW;11;78%

San Jose;Clear;57;NNE;3;71%

San Luis Obispo;Clear;53;WNW;12;73%

San Nicolas Island;Clear;55;WNW;15;90%

Sandberg;Clear;56;NNW;33;48%

Santa Ana;Cloudy;64;N;3;82%

Santa Barbara;Clear;58;NE;5;80%

Santa Maria;Clear;54;NW;7;74%

Santa Monica;Clear;62;Calm;0;77%

Santa Rosa;Clear;57;N;3;52%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;61%

Santee;Clear;61;WNW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;38;Calm;0;79%

Stockton;Clear;60;NW;6;57%

Thermal;Clear;85;NW;9;30%

Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%

Twentynine Palms;Cloudy;74;W;11;16%

Ukiah;Clear;56;N;5;48%

Vacaville;Clear;61;SSW;3;80%

Van Nuys;Clear;66;S;6;56%

Vandenberg AFB;Clear;51;N;18;85%

Victorville;Cloudy;63;SSW;6;24%

Visalia;Clear;64;NW;10;40%

Watsonville;Clear;51;NNW;3;79%

_____

Copyright 2018 AccuWeather