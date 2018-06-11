CA Current Conditions
Updated 5:02 am, Monday, June 11, 2018
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, June 11, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;46;ESE;7;73%
Arcata;Cloudy;54;SSE;5;92%
Auburn;Clear;57;E;3;41%
Avalon;Clear;67;SE;6;35%
Bakersfield;Clear;70;ENE;3;36%
Beale AFB;Clear;61;ESE;3;32%
Big Bear City;Clear;43;Calm;0;48%
Bishop;Clear;65;W;8;21%
Blue Canyon;Clear;53;NE;3;42%
Blythe;Clear;79;N;7;19%
Burbank;Clear;66;E;5;61%
Camarillo;Clear;61;Calm;0;69%
Camp Pendleton;Partly cloudy;60;E;3;89%
Campo;Cloudy;50;ENE;6;65%
Carlsbad;Clear;57;Calm;0;89%
Chico;Clear;63;NE;6;27%
China Lake;Clear;69;SW;5;25%
Chino;Cloudy;65;N;4;66%
Concord;Clear;61;SSW;9;57%
Corona;Clear;59;Calm;1;74%
Crescent City;Cloudy;54;SSE;12;82%
Daggett-Barstow;Clear;67;W;10;19%
Edwards AFB;Clear;65;SSW;9;27%
El Centro;Cloudy;77;W;8;20%
Eureka;Cloudy;54;SSE;7;94%
Fairfield;Clear;58;SW;16;63%
Fresno;Clear;65;NW;12;43%
Fullerton;Clear;65;Calm;0;86%
Hanford;Clear;63;NNW;7;44%
Hawthorne;Clear;65;SE;3;72%
Hayward;Clear;58;Calm;0;71%
Imperial;Cloudy;77;W;8;20%
Imperial Beach;Flurries;61;SSE;1;93%
Lancaster;Clear;65;WNW;16;29%
Lemoore Nas;Clear;57;N;7;40%
Lincoln;Clear;50;Calm;0;71%
Livermore;Clear;54;WSW;6;96%
Lompoc;Clear;53;W;9;79%
Long Beach;Partly cloudy;65;SSE;6;86%
Los Alamitos;Partly cloudy;65;SSE;6;86%
Los Angeles;Clear;66;Calm;0;74%
Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;74%
Madera;Clear;58;W;9;59%
Mammoth;Cloudy;43;SSE;7;80%
Marysville;Clear;57;SE;5;63%
Mather AFB;Cloudy;59;SSE;5;63%
Merced;Clear;60;NW;6;57%
Merced (airport);Clear;60;NW;6;57%
Miramar Mcas;Partly cloudy;61;ESE;3;80%
Modesto;Clear;61;N;7;55%
Moffett Nas;Clear;57;NNW;6;68%
Mojave;Clear;66;WNW;17;32%
Montague;Cloudy;55;N;5;63%
Monterey Rabr;Clear;53;SW;8;79%
Mount Shasta;Clear;44;Calm;0;82%
Napa County;Cloudy;56;WSW;4;76%
Needles;Clear;91;S;3;7%
North Island;Cloudy;65;SSE;3;86%
Oakland;Mostly clear;56;WNW;7;83%
Oceanside;Clear;57;Calm;0;89%
Ontario;Cloudy;65;N;4;66%
Oroville;Clear;61;NNE;5;42%
Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%
Palm Springs;Clear;82;S;3;30%
Palmdale;Clear;58;SE;5;22%
Paso Robles;Clear;55;NW;16;58%
Point Mugu;Clear;57;Calm;0;83%
Porterville;Clear;60;SE;3;61%
Ramona;Clear;56;Calm;0;80%
Redding;Clear;64;Calm;0;51%
Riverside;Clear;66;Calm;0;64%
Riverside March;Clear;62;Calm;0;61%
Sacramento;Clear;57;Calm;0;74%
Sacramento International;Clear;59;ESE;5;66%
Salinas;Clear;55;N;7;71%
San Bernardino;Clear;69;Calm;0;52%
San Carlos;Clear;55;NW;10;67%
San Diego;Cloudy;64;SSE;4;89%
San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;92%
San Diego Montgomery;Clear;62;ESE;3;86%
San Francisco;Mostly clear;56;NW;11;78%
San Jose;Clear;57;NNE;3;71%
San Luis Obispo;Clear;53;WNW;12;73%
San Nicolas Island;Clear;55;WNW;15;90%
Sandberg;Clear;56;NNW;33;48%
Santa Ana;Cloudy;64;N;3;82%
Santa Barbara;Clear;58;NE;5;80%
Santa Maria;Clear;54;NW;7;74%
Santa Monica;Clear;62;Calm;0;77%
Santa Rosa;Clear;57;N;3;52%
Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;61%
Santee;Clear;61;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;38;Calm;0;79%
Stockton;Clear;60;NW;6;57%
Thermal;Clear;85;NW;9;30%
Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;86%
Twentynine Palms;Cloudy;74;W;11;16%
Ukiah;Clear;56;N;5;48%
Vacaville;Clear;61;SSW;3;80%
Van Nuys;Clear;66;S;6;56%
Vandenberg AFB;Clear;51;N;18;85%
Victorville;Cloudy;63;SSW;6;24%
Visalia;Clear;64;NW;10;40%
Watsonville;Clear;51;NNW;3;79%
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