CA Current Conditions
Updated 6:03 am, Tuesday, June 19, 2018
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Tuesday, June 19, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;46;ESE;3;95%
Arcata;Cloudy;53;ENE;3;95%
Auburn;Clear;64;E;5;63%
Avalon;Fog;54;SW;9;100%
Bakersfield;Clear;73;E;5;43%
Beale AFB;Clear;63;SSE;7;73%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;55%
Bishop;Clear;63;N;5;35%
Blue Canyon;Clear;56;N;7;57%
Blythe;Clear;74;NNW;5;20%
Burbank;Clear;60;E;5;85%
Camarillo;Cloudy;61;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Clear;58;NNE;5;83%
Campo;Cloudy;45;Calm;0;92%
Carlsbad;Clear;55;Calm;0;89%
Chico;Clear;73;NE;7;40%
China Lake;Clear;69;SW;8;33%
Chino;Cloudy;59;NNE;5;76%
Concord;Clear;58;SSW;8;77%
Corona;Clear;56;Calm;0;89%
Crescent City;Cloudy;54;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;67;WNW;13;41%
Edwards AFB;Clear;62;SW;12;46%
El Centro;Mostly cloudy;71;NW;5;36%
Eureka;Cloudy;53;E;3;97%
Fairfield;Clear;56;SW;23;85%
Fresno;Clear;69;NW;7;48%
Fullerton;Mostly cloudy;63;Calm;0;80%
Hanford;Clear;69;NNW;8;56%
Hawthorne;Cloudy;61;SW;7;83%
Hayward;Cloudy;57;NNW;7;83%
Imperial;Mostly cloudy;71;NW;5;36%
Imperial Beach;Cloudy;65;WNW;9;75%
Lancaster;Clear;62;Calm;0;47%
Lemoore Nas;Clear;65;N;9;60%
Lincoln;Clear;61;S;7;67%
Livermore;Clear;55;WNW;7;100%
Lompoc;Cloudy;55;WNW;5;89%
Long Beach;Cloudy;62;WNW;3;83%
Los Alamitos;Cloudy;62;WNW;3;83%
Los Angeles;Mostly cloudy;61;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;61;Calm;0;83%
Madera;Clear;62;NW;5;74%
Mammoth;Clear;49;NNE;3;79%
Marysville;Clear;64;SE;3;72%
Mather AFB;Clear;57;SE;6;82%
Merced;Clear;64;W;3;62%
Merced (airport);Clear;64;W;3;62%
Miramar Mcas;Cloudy;65;N;5;70%
Modesto;Clear;67;N;3;54%
Moffett Nas;Cloudy;59;N;8;86%
Mojave;Clear;68;NW;13;42%
Montague;Clear;54;NE;6;71%
Monterey Rabr;Fog;54;WSW;5;96%
Mount Shasta;Clear;51;Calm;0;76%
Napa County;Cloudy;54;WNW;4;93%
Needles;Clear;81;Calm;0;8%
North Island;Cloudy;65;WNW;7;75%
Oakland;Cloudy;55;NW;7;94%
Oceanside;Clear;55;Calm;0;89%
Ontario;Cloudy;59;NNE;5;76%
Oroville;Clear;68;S;6;65%
Oxnard;Cloudy;61;Calm;0;80%
Palm Springs;Clear;75;W;5;39%
Palmdale;Clear;60;SSW;8;49%
Paso Robles;Clear;56;WNW;7;80%
Point Mugu;Cloudy;60;NW;3;83%
Porterville;Clear;66;Calm;0;60%
Ramona;Cloudy;58;W;3;83%
Redding;Clear;75;N;6;42%
Riverside;Clear;59;Calm;0;77%
Riverside March;Clear;55;Calm;0;93%
Sacramento;Clear;59;SSE;3;83%
Sacramento International;Clear;61;SSE;8;75%
Salinas;Cloudy;55;NNW;6;89%
San Bernardino;Clear;61;Calm;0;68%
San Carlos;Partly cloudy;55;NW;5;81%
San Diego;Cloudy;65;WNW;7;75%
San Diego Brown;Cloudy;62;E;3;77%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;N;6;72%
San Francisco;Cloudy;56;NW;8;88%
San Jose;Cloudy;58;WNW;6;86%
San Luis Obispo;Cloudy;55;WNW;5;89%
San Nicolas Island;Cloudy;57;WNW;20;97%
Sandberg;Clear;59;N;29;55%
Santa Ana;Cloudy;61;NNW;3;82%
Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;89%
Santa Maria;Cloudy;55;NW;6;92%
Santa Monica;Cloudy;60;SSE;3;86%
Santa Rosa;Cloudy;53;S;6;96%
Santa Ynez;Cloudy;54;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;61;WNW;3;82%
South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;85%
Stockton;Clear;62;NNE;5;61%
Thermal;Clear;77;NW;10;40%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;93%
Twentynine Palms;Cloudy;72;NW;8;34%
Ukiah;Clear;60;Calm;0;66%
Vacaville;Clear;62;SSW;5;69%
Van Nuys;Clear;59;Calm;0;83%
Vandenberg AFB;Cloudy;53;N;7;96%
Victorville;Cloudy;58;SW;7;60%
Visalia;Clear;69;NNW;7;58%
Watsonville;Cloudy;53;Calm;0;100%
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