CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Tuesday, June 19, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;46;ESE;3;95%

Arcata;Cloudy;53;ENE;3;95%

Auburn;Clear;64;E;5;63%

Avalon;Fog;54;SW;9;100%

Bakersfield;Clear;73;E;5;43%

Beale AFB;Clear;63;SSE;7;73%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;55%

Bishop;Clear;63;N;5;35%

Blue Canyon;Clear;56;N;7;57%

Blythe;Clear;74;NNW;5;20%

Burbank;Clear;60;E;5;85%

Camarillo;Cloudy;61;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Clear;58;NNE;5;83%

Campo;Cloudy;45;Calm;0;92%

Carlsbad;Clear;55;Calm;0;89%

Chico;Clear;73;NE;7;40%

China Lake;Clear;69;SW;8;33%

Chino;Cloudy;59;NNE;5;76%

Concord;Clear;58;SSW;8;77%

Corona;Clear;56;Calm;0;89%

Crescent City;Cloudy;54;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;67;WNW;13;41%

Edwards AFB;Clear;62;SW;12;46%

El Centro;Mostly cloudy;71;NW;5;36%

Eureka;Cloudy;53;E;3;97%

Fairfield;Clear;56;SW;23;85%

Fresno;Clear;69;NW;7;48%

Fullerton;Mostly cloudy;63;Calm;0;80%

Hanford;Clear;69;NNW;8;56%

Hawthorne;Cloudy;61;SW;7;83%

Hayward;Cloudy;57;NNW;7;83%

Imperial;Mostly cloudy;71;NW;5;36%

Imperial Beach;Cloudy;65;WNW;9;75%

Lancaster;Clear;62;Calm;0;47%

Lemoore Nas;Clear;65;N;9;60%

Lincoln;Clear;61;S;7;67%

Livermore;Clear;55;WNW;7;100%

Lompoc;Cloudy;55;WNW;5;89%

Long Beach;Cloudy;62;WNW;3;83%

Los Alamitos;Cloudy;62;WNW;3;83%

Los Angeles;Mostly cloudy;61;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;61;Calm;0;83%

Madera;Clear;62;NW;5;74%

Mammoth;Clear;49;NNE;3;79%

Marysville;Clear;64;SE;3;72%

Mather AFB;Clear;57;SE;6;82%

Merced;Clear;64;W;3;62%

Merced (airport);Clear;64;W;3;62%

Miramar Mcas;Cloudy;65;N;5;70%

Modesto;Clear;67;N;3;54%

Moffett Nas;Cloudy;59;N;8;86%

Mojave;Clear;68;NW;13;42%

Montague;Clear;54;NE;6;71%

Monterey Rabr;Fog;54;WSW;5;96%

Mount Shasta;Clear;51;Calm;0;76%

Napa County;Cloudy;54;WNW;4;93%

Needles;Clear;81;Calm;0;8%

North Island;Cloudy;65;WNW;7;75%

Oakland;Cloudy;55;NW;7;94%

Oceanside;Clear;55;Calm;0;89%

Ontario;Cloudy;59;NNE;5;76%

Oroville;Clear;68;S;6;65%

Oxnard;Cloudy;61;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;75;W;5;39%

Palmdale;Clear;60;SSW;8;49%

Paso Robles;Clear;56;WNW;7;80%

Point Mugu;Cloudy;60;NW;3;83%

Porterville;Clear;66;Calm;0;60%

Ramona;Cloudy;58;W;3;83%

Redding;Clear;75;N;6;42%

Riverside;Clear;59;Calm;0;77%

Riverside March;Clear;55;Calm;0;93%

Sacramento;Clear;59;SSE;3;83%

Sacramento International;Clear;61;SSE;8;75%

Salinas;Cloudy;55;NNW;6;89%

San Bernardino;Clear;61;Calm;0;68%

San Carlos;Partly cloudy;55;NW;5;81%

San Diego;Cloudy;65;WNW;7;75%

San Diego Brown;Cloudy;62;E;3;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;64;N;6;72%

San Francisco;Cloudy;56;NW;8;88%

San Jose;Cloudy;58;WNW;6;86%

San Luis Obispo;Cloudy;55;WNW;5;89%

San Nicolas Island;Cloudy;57;WNW;20;97%

Sandberg;Clear;59;N;29;55%

Santa Ana;Cloudy;61;NNW;3;82%

Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;89%

Santa Maria;Cloudy;55;NW;6;92%

Santa Monica;Cloudy;60;SSE;3;86%

Santa Rosa;Cloudy;53;S;6;96%

Santa Ynez;Cloudy;54;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;61;WNW;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;85%

Stockton;Clear;62;NNE;5;61%

Thermal;Clear;77;NW;10;40%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Cloudy;72;NW;8;34%

Ukiah;Clear;60;Calm;0;66%

Vacaville;Clear;62;SSW;5;69%

Van Nuys;Clear;59;Calm;0;83%

Vandenberg AFB;Cloudy;53;N;7;96%

Victorville;Cloudy;58;SW;7;60%

Visalia;Clear;69;NNW;7;58%

Watsonville;Cloudy;53;Calm;0;100%

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