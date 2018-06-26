CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, June 26, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;66;W;13;26%

Arcata;Clear;53;NW;6;86%

Auburn;Clear;72;SE;12;56%

Avalon;Clear;62;SSE;5;67%

Bakersfield;Clear;86;N;6;33%

Beale AFB;Clear;70;SSE;8;63%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;29%

Bishop;Clear;84;S;8;10%

Blue Canyon;Clear;66;SE;7;42%

Blythe;Clear;89;SSW;9;15%

Burbank;Clear;64;ESE;6;91%

Camarillo;Clear;64;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Showers;65;N;3;80%

Campo;Intermittent clouds;57;NNE;5;71%

Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;77%

Chico;Cloudy;77;SSE;3;46%

China Lake;Clear;87;S;12;22%

Chino;Mostly cloudy;64;S;8;77%

Concord;Clear;61;S;16;69%

Corona;Clear;66;W;8;74%

Crescent City;Partly cloudy;50;Calm;0;86%

Daggett-Barstow;Clear;84;W;12;17%

Edwards AFB;Clear;76;SW;13;28%

El Centro;Clear;83;W;9;20%

Eureka;Clear;53;NNW;5;83%

Fairfield;Clear;60;SW;18;72%

Fresno;Clear;78;NW;8;55%

Fullerton;Clear;65;Calm;0;84%

Hanford;Clear;78;NW;9;51%

Hawthorne;Cloudy;65;SW;6;84%

Hayward;Clear;59;NW;3;74%

Imperial;Clear;83;W;9;20%

Imperial Beach;Mostly cloudy;65;NW;5;77%

Lancaster;Clear;75;SW;15;31%

Lemoore Nas;Clear;74;WNW;6;55%

Lincoln;Clear;70;SSE;7;56%

Livermore;Clear;59;WNW;7;66%

Lompoc;Cloudy;58;WNW;3;90%

Long Beach;Clear;64;WNW;5;83%

Los Alamitos;Clear;64;WNW;5;83%

Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;84%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;84%

Madera;Clear;71;NW;6;62%

Mammoth;Clear;58;NNW;9;46%

Marysville;Clear;67;S;6;70%

Mather AFB;Clear;64;SSE;8;63%

Merced;Clear;68;WSW;5;65%

Merced (airport);Clear;68;WSW;5;65%

Miramar Mcas;Partly cloudy;64;N;3;74%

Modesto;Clear;72;NNW;7;42%

Moffett Nas;Clear;61;NNE;3;77%

Mojave;Clear;81;NW;18;27%

Montague;Clear;62;N;13;40%

Monterey Rabr;Cloudy;56;SW;7;86%

Mount Shasta;Clear;63;N;6;36%

Napa County;Mostly clear;56;SW;14;86%

Needles;Clear;97;WSW;8;6%

North Island;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%

Oakland;Partly cloudy;58;W;8;83%

Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;77%

Ontario;Mostly cloudy;64;S;8;77%

Oroville;Clear;72;S;7;63%

Oxnard;Clear;63;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;89;NW;13;23%

Palmdale;Clear;75;SSW;12;25%

Paso Robles;Clear;59;SSW;6;80%

Point Mugu;Partly cloudy;60;Calm;0;89%

Porterville;Clear;79;NNW;3;55%

Ramona;Clear;57;Calm;0;80%

Redding;Clear;75;Calm;0;63%

Riverside;Clear;66;W;6;72%

Riverside March;Clear;65;NW;6;66%

Sacramento;Clear;64;S;6;64%

Sacramento International;Clear;64;SE;13;64%

Salinas;Cloudy;56;NW;8;89%

San Bernardino;Clear;69;W;6;61%

San Carlos;Clear;63;WNW;5;59%

San Diego;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;86%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;63;NNW;6;83%

San Francisco;Partly cloudy;57;WNW;9;85%

San Jose;Clear;63;Calm;0;69%

San Luis Obispo;Cloudy;58;NW;8;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;58;W;16;98%

Sandberg;Clear;69;WNW;10;46%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;WSW;5;92%

Santa Barbara;Clear;63;E;7;86%

Santa Maria;Cloudy;57;Calm;0;93%

Santa Monica;Cloudy;64;SW;6;83%

Santa Rosa;Clear;53;S;5;89%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%

Santee;Clear;63;W;6;82%

South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;58%

Stockton;Clear;70;NW;9;45%

Thermal;Clear;91;NNW;14;23%

Truckee-Tahoe;Clear;55;N;3;43%

Twentynine Palms;Cloudy;86;W;11;12%

Ukiah;Clear;66;Calm;0;44%

Vacaville;Clear;65;SW;10;62%

Van Nuys;Clear;67;E;3;70%

Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;8;94%

Victorville;Intermittent clouds;72;SW;11;26%

Visalia;Clear;78;WNW;8;55%

Watsonville;Cloudy;56;S;3;93%

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