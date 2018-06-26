CA Current Conditions
Updated 3:03 am, Tuesday, June 26, 2018
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, June 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;66;W;13;26%
Arcata;Clear;53;NW;6;86%
Auburn;Clear;72;SE;12;56%
Avalon;Clear;62;SSE;5;67%
Bakersfield;Clear;86;N;6;33%
Beale AFB;Clear;70;SSE;8;63%
Big Bear City;Clear;50;Calm;0;29%
Bishop;Clear;84;S;8;10%
Blue Canyon;Clear;66;SE;7;42%
Blythe;Clear;89;SSW;9;15%
Burbank;Clear;64;ESE;6;91%
Camarillo;Clear;64;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Showers;65;N;3;80%
Campo;Intermittent clouds;57;NNE;5;71%
Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;77%
Chico;Cloudy;77;SSE;3;46%
China Lake;Clear;87;S;12;22%
Chino;Mostly cloudy;64;S;8;77%
Concord;Clear;61;S;16;69%
Corona;Clear;66;W;8;74%
Crescent City;Partly cloudy;50;Calm;0;86%
Daggett-Barstow;Clear;84;W;12;17%
Edwards AFB;Clear;76;SW;13;28%
El Centro;Clear;83;W;9;20%
Eureka;Clear;53;NNW;5;83%
Fairfield;Clear;60;SW;18;72%
Fresno;Clear;78;NW;8;55%
Fullerton;Clear;65;Calm;0;84%
Hanford;Clear;78;NW;9;51%
Hawthorne;Cloudy;65;SW;6;84%
Hayward;Clear;59;NW;3;74%
Imperial;Clear;83;W;9;20%
Imperial Beach;Mostly cloudy;65;NW;5;77%
Lancaster;Clear;75;SW;15;31%
Lemoore Nas;Clear;74;WNW;6;55%
Lincoln;Clear;70;SSE;7;56%
Livermore;Clear;59;WNW;7;66%
Lompoc;Cloudy;58;WNW;3;90%
Long Beach;Clear;64;WNW;5;83%
Los Alamitos;Clear;64;WNW;5;83%
Los Angeles;Cloudy;65;Calm;0;84%
Los Angeles Downtown;Cloudy;65;Calm;0;84%
Madera;Clear;71;NW;6;62%
Mammoth;Clear;58;NNW;9;46%
Marysville;Clear;67;S;6;70%
Mather AFB;Clear;64;SSE;8;63%
Merced;Clear;68;WSW;5;65%
Merced (airport);Clear;68;WSW;5;65%
Miramar Mcas;Partly cloudy;64;N;3;74%
Modesto;Clear;72;NNW;7;42%
Moffett Nas;Clear;61;NNE;3;77%
Mojave;Clear;81;NW;18;27%
Montague;Clear;62;N;13;40%
Monterey Rabr;Cloudy;56;SW;7;86%
Mount Shasta;Clear;63;N;6;36%
Napa County;Mostly clear;56;SW;14;86%
Needles;Clear;97;WSW;8;6%
North Island;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%
Oakland;Partly cloudy;58;W;8;83%
Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;77%
Ontario;Mostly cloudy;64;S;8;77%
Oroville;Clear;72;S;7;63%
Oxnard;Clear;63;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;89;NW;13;23%
Palmdale;Clear;75;SSW;12;25%
Paso Robles;Clear;59;SSW;6;80%
Point Mugu;Partly cloudy;60;Calm;0;89%
Porterville;Clear;79;NNW;3;55%
Ramona;Clear;57;Calm;0;80%
Redding;Clear;75;Calm;0;63%
Riverside;Clear;66;W;6;72%
Riverside March;Clear;65;NW;6;66%
Sacramento;Clear;64;S;6;64%
Sacramento International;Clear;64;SE;13;64%
Salinas;Cloudy;56;NW;8;89%
San Bernardino;Clear;69;W;6;61%
San Carlos;Clear;63;WNW;5;59%
San Diego;Mostly cloudy;65;NNW;5;77%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;86%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;63;NNW;6;83%
San Francisco;Partly cloudy;57;WNW;9;85%
San Jose;Clear;63;Calm;0;69%
San Luis Obispo;Cloudy;58;NW;8;86%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;58;W;16;98%
Sandberg;Clear;69;WNW;10;46%
Santa Ana;Mostly cloudy;62;WSW;5;92%
Santa Barbara;Clear;63;E;7;86%
Santa Maria;Cloudy;57;Calm;0;93%
Santa Monica;Cloudy;64;SW;6;83%
Santa Rosa;Clear;53;S;5;89%
Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;87%
Santee;Clear;63;W;6;82%
South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;58%
Stockton;Clear;70;NW;9;45%
Thermal;Clear;91;NNW;14;23%
Truckee-Tahoe;Clear;55;N;3;43%
Twentynine Palms;Cloudy;86;W;11;12%
Ukiah;Clear;66;Calm;0;44%
Vacaville;Clear;65;SW;10;62%
Van Nuys;Clear;67;E;3;70%
Vandenberg AFB;Cloudy;56;N;8;94%
Victorville;Intermittent clouds;72;SW;11;26%
Visalia;Clear;78;WNW;8;55%
Watsonville;Cloudy;56;S;3;93%
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