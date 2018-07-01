CA Current Conditions
Updated 8:02 am, Sunday, July 1, 2018
CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Sunday, July 1, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;50;Calm;0;65%
Arcata;Mostly clear;52;N;4;90%
Auburn;Clear;64;Calm;0;55%
Avalon;Fog;55;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;79;ESE;3;38%
Beale AFB;Cloudy;69;N;3;60%
Big Bear City;Clear;45;Calm;0;45%
Bishop;Clear;65;NNW;8;23%
Blue Canyon;Clear;70;NE;9;20%
Blythe;Cloudy;75;S;7;31%
Burbank;Cloudy;62;SE;5;97%
Camarillo;Cloudy;66;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Cloudy;64;Calm;0;74%
Campo;Cloudy;49;ENE;5;73%
Carlsbad;Cloudy;64;ESE;3;74%
Chico;Clear;73;Calm;0;24%
China Lake;Clear;73;Calm;0;32%
Chino;Cloudy;60;S;5;89%
Concord;Clear;62;NNW;6;74%
Corona;Clear;60;WNW;6;86%
Crescent City;Clear;53;N;16;85%
Daggett-Barstow;Clear;75;WSW;10;39%
Edwards AFB;Cloudy;69;SSE;8;37%
El Centro;Clear;77;SE;8;46%
Eureka;Mostly clear;52;N;6;87%
Fairfield;Cloudy;61;SW;6;83%
Fresno;Clear;78;Calm;0;47%
Fullerton;Cloudy;64;SSW;3;77%
Hanford;Clear;69;S;3;78%
Hawthorne;Cloudy;64;SSE;5;80%
Hayward;Clear;58;NNW;7;86%
Imperial;Clear;77;SE;8;46%
Imperial Beach;Cloudy;63;Calm;0;75%
Lancaster;Clear;72;SW;8;27%
Lemoore Nas;Clear;71;SSE;3;52%
Lincoln;Clear;61;E;6;77%
Livermore;Clear;64;WNW;6;67%
Lompoc;Clear;54;Calm;0;89%
Long Beach;Cloudy;64;SSE;5;80%
Los Alamitos;Cloudy;64;SSE;5;80%
Los Angeles;Cloudy;66;N;3;74%
Los Angeles Downtown;Cloudy;66;N;3;74%
Madera;Clear;72;Calm;0;59%
Mammoth;Clear;55;N;4;57%
Marysville;Clear;67;Calm;0;67%
Mather AFB;Cloudy;65;NW;4;64%
Merced;Clear;69;WNW;5;58%
Merced (airport);Clear;69;WNW;5;58%
Miramar Mcas;Cloudy;63;Calm;0;75%
Modesto;Clear;74;N;3;42%
Moffett Nas;Cloudy;61;NNW;7;89%
Mojave;Clear;72;N;3;37%
Montague;Clear;55;Calm;0;50%
Monterey Rabr;Cloudy;55;ENE;3;96%
Mount Shasta;Clear;60;N;3;43%
Napa County;Cloudy;56;WNW;5;92%
Needles;Clear;86;Calm;0;13%
North Island;Cloudy;63;SE;3;80%
Oakland;Cloudy;58;ESE;6;92%
Oceanside;Cloudy;64;ESE;3;74%
Ontario;Cloudy;60;S;5;89%
Oroville;Clear;70;W;3;50%
Oxnard;Cloudy;65;W;6;84%
Palm Springs;Clear;78;WSW;3;39%
Palmdale;Clear;74;SW;10;25%
Paso Robles;Clear;57;Calm;0;83%
Point Mugu;Cloudy;66;S;5;77%
Porterville;Clear;69;SSE;6;58%
Ramona;Fog;54;WNW;5;96%
Redding;Clear;82;N;8;21%
Riverside;Clear;61;W;5;83%
Riverside March;Cloudy;58;W;5;86%
Sacramento;Clear;63;Calm;0;75%
Sacramento International;Clear;62;Calm;0;77%
Salinas;Cloudy;56;NNW;5;96%
San Bernardino;Clear;62;W;5;78%
San Carlos;Cloudy;61;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;63;SE;3;85%
San Diego Brown;Cloudy;61;Calm;0;80%
San Diego Montgomery;Cloudy;62;Calm;0;77%
San Francisco;Cloudy;57;SSE;7;88%
San Jose;Clear;63;SE;6;75%
San Luis Obispo;Clear;57;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Cloudy;62;SE;5;84%
Sandberg;Clear;71;NNW;15;41%
Santa Ana;Cloudy;63;SSW;4;85%
Santa Barbara;Cloudy;61;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;58;Calm;0;86%
Santa Monica;Cloudy;65;SW;3;77%
Santa Rosa;Clear;53;SE;5;92%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;61;ESE;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;43;Calm;0;76%
Stockton;Clear;66;NW;5;64%
Thermal;Clear;79;N;6;35%
Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Cloudy;75;NNW;5;25%
Ukiah;Clear;64;E;3;64%
Vacaville;Clear;68;SSW;7;60%
Van Nuys;Cloudy;63;S;5;86%
Vandenberg AFB;Clear;53;ESE;3;92%
Victorville;Cloudy;63;S;7;55%
Visalia;Clear;69;ESE;6;80%
Watsonville;Mostly cloudy;55;WSW;5;96%
_____
Copyright 2018 AccuWeather