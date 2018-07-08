CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, July 8, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;56;ENE;3;36%

Arcata;Cloudy;53;N;4;100%

Auburn;Clear;72;E;7;46%

Avalon;Clear;83;Calm;0;19%

Bakersfield;Clear;83;N;3;32%

Beale AFB;Clear;67;ESE;6;41%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;66%

Bishop;Clear;76;WNW;7;29%

Blue Canyon;Clear;68;SE;5;32%

Blythe;Clear;92;S;9;33%

Burbank;Clear;79;Calm;0;43%

Camarillo;Clear;74;Calm;0;70%

Camp Pendleton;Hazy moonlight;73;NW;3;56%

Campo;Mostly clear;71;NE;3;47%

Carlsbad;Clear;72;W;3;54%

Chico;Partly cloudy;70;NNW;3;26%

China Lake;Clear;90;SW;9;20%

Chino;Mostly clear;79;SE;3;52%

Concord;Clear;65;SSW;17;62%

Corona;Clear;72;Calm;0;68%

Crescent City;Cloudy;55;S;8;92%

Daggett-Barstow;Clear;79;WSW;10;51%

Edwards AFB;Clear;81;WSW;15;27%

El Centro;Clear;90;S;3;43%

Eureka;Cloudy;53;N;5;100%

Fairfield;Clear;61;SW;23;72%

Fresno;Mostly clear;77;WNW;9;19%

Fullerton;Clear;78;ESE;3;53%

Hanford;Clear;73;NNW;5;37%

Hawthorne;Clear;79;Calm;0;51%

Hayward;Clear;61;WSW;6;77%

Imperial;Clear;90;S;3;43%

Imperial Beach;Clear;71;Calm;0;75%

Lancaster;Clear;83;W;13;27%

Lemoore Nas;Clear;74;NNW;12;29%

Lincoln;Clear;64;SSE;8;45%

Livermore;Clear;63;NW;8;55%

Lompoc;Clear;58;W;3;77%

Long Beach;Clear;77;Calm;0;63%

Los Alamitos;Clear;77;Calm;0;63%

Los Angeles;Clear;81;Calm;0;43%

Los Angeles Downtown;Clear;81;Calm;0;43%

Madera;Clear;68;NW;5;48%

Mammoth;Clear;58;ENE;4;49%

Marysville;Clear;70;SSE;9;43%

Mather AFB;Cloudy;67;SSE;7;50%

Merced;Clear;69;NNW;7;38%

Merced (airport);Clear;69;NNW;7;38%

Miramar Mcas;Partly cloudy;76;Calm;0;48%

Modesto;Clear;76;N;5;20%

Moffett Nas;Clear;61;NE;6;83%

Mojave;Clear;86;NW;16;23%

Montague;Mostly cloudy;57;NE;8;47%

Monterey Rabr;Clear;58;Calm;0;80%

Mount Shasta;Clear;54;E;5;56%

Napa County;Cloudy;58;WSW;9;77%

Needles;Clear;100;SSW;6;22%

North Island;Mostly clear;73;SSW;2;73%

Oakland;Cloudy;59;WNW;8;85%

Oceanside;Clear;72;W;3;54%

Ontario;Mostly clear;79;SE;3;52%

Oroville;Clear;69;SSE;5;46%

Oxnard;Clear;72;Calm;0;78%

Palm Springs;Clear;94;SW;5;25%

Palmdale;Clear;78;Calm;0;34%

Paso Robles;Clear;68;W;6;40%

Point Mugu;Clear;69;Calm;0;80%

Porterville;Clear;78;Calm;0;53%

Ramona;Clear;74;Calm;0;39%

Redding;Clear;70;Calm;0;39%

Riverside;Clear;79;Calm;0;50%

Riverside March;Clear;75;Calm;0;48%

Sacramento;Clear;64;SSE;3;62%

Sacramento International;Clear;66;SSE;10;58%

Salinas;Clear;57;NNW;8;89%

San Bernardino;Clear;80;Calm;0;49%

San Carlos;Clear;61;Calm;0;67%

San Diego;Mostly clear;73;SSW;2;66%

San Diego Brown;Clear;73;NNW;3;68%

San Diego Montgomery;Clear;76;Calm;0;49%

San Francisco;Cloudy;59;WNW;10;82%

San Jose;Cloudy;60;WNW;5;77%

San Luis Obispo;Clear;61;W;6;72%

San Nicolas Island;Clear;71;Calm;0;79%

Sandberg;Clear;74;N;18;42%

Santa Ana;Mostly clear;74;SE;1;62%

Santa Barbara;Clear;67;Calm;0;75%

Santa Maria;Clear;60;Calm;0;77%

Santa Monica;Clear;77;ENE;3;47%

Santa Rosa;Clear;53;SSE;3;85%

Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;55%

Santee;Clear;77;Calm;0;41%

South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;71%

Stockton;Clear;73;NW;9;26%

Thermal;Clear;87;WNW;3;38%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Mostly clear;87;N;6;32%

Ukiah;Clear;64;NW;3;49%

Vacaville;Clear;66;SW;8;48%

Van Nuys;Clear;81;Calm;0;37%

Vandenberg AFB;Clear;56;Calm;0;77%

Victorville;Mostly clear;76;SSW;5;40%

Visalia;Clear;74;W;5;51%

Watsonville;Clear;55;Calm;0;92%

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