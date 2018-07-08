CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, July 8, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;56;ENE;3;36%
Arcata;Cloudy;53;N;4;100%
Auburn;Clear;72;E;7;46%
Avalon;Clear;83;Calm;0;19%
Bakersfield;Clear;83;N;3;32%
Beale AFB;Clear;67;ESE;6;41%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;66%
Bishop;Clear;76;WNW;7;29%
Blue Canyon;Clear;68;SE;5;32%
Blythe;Clear;92;S;9;33%
Burbank;Clear;79;Calm;0;43%
Camarillo;Clear;74;Calm;0;70%
Camp Pendleton;Hazy moonlight;73;NW;3;56%
Campo;Mostly clear;71;NE;3;47%
Carlsbad;Clear;72;W;3;54%
Chico;Partly cloudy;70;NNW;3;26%
China Lake;Clear;90;SW;9;20%
Chino;Mostly clear;79;SE;3;52%
Concord;Clear;65;SSW;17;62%
Corona;Clear;72;Calm;0;68%
Crescent City;Cloudy;55;S;8;92%
Daggett-Barstow;Clear;79;WSW;10;51%
Edwards AFB;Clear;81;WSW;15;27%
El Centro;Clear;90;S;3;43%
Eureka;Cloudy;53;N;5;100%
Fairfield;Clear;61;SW;23;72%
Fresno;Mostly clear;77;WNW;9;19%
Fullerton;Clear;78;ESE;3;53%
Hanford;Clear;73;NNW;5;37%
Hawthorne;Clear;79;Calm;0;51%
Hayward;Clear;61;WSW;6;77%
Imperial;Clear;90;S;3;43%
Imperial Beach;Clear;71;Calm;0;75%
Lancaster;Clear;83;W;13;27%
Lemoore Nas;Clear;74;NNW;12;29%
Lincoln;Clear;64;SSE;8;45%
Livermore;Clear;63;NW;8;55%
Lompoc;Clear;58;W;3;77%
Long Beach;Clear;77;Calm;0;63%
Los Alamitos;Clear;77;Calm;0;63%
Los Angeles;Clear;81;Calm;0;43%
Los Angeles Downtown;Clear;81;Calm;0;43%
Madera;Clear;68;NW;5;48%
Mammoth;Clear;58;ENE;4;49%
Marysville;Clear;70;SSE;9;43%
Mather AFB;Cloudy;67;SSE;7;50%
Merced;Clear;69;NNW;7;38%
Merced (airport);Clear;69;NNW;7;38%
Miramar Mcas;Partly cloudy;76;Calm;0;48%
Modesto;Clear;76;N;5;20%
Moffett Nas;Clear;61;NE;6;83%
Mojave;Clear;86;NW;16;23%
Montague;Mostly cloudy;57;NE;8;47%
Monterey Rabr;Clear;58;Calm;0;80%
Mount Shasta;Clear;54;E;5;56%
Napa County;Cloudy;58;WSW;9;77%
Needles;Clear;100;SSW;6;22%
North Island;Mostly clear;73;SSW;2;73%
Oakland;Cloudy;59;WNW;8;85%
Oceanside;Clear;72;W;3;54%
Ontario;Mostly clear;79;SE;3;52%
Oroville;Clear;69;SSE;5;46%
Oxnard;Clear;72;Calm;0;78%
Palm Springs;Clear;94;SW;5;25%
Palmdale;Clear;78;Calm;0;34%
Paso Robles;Clear;68;W;6;40%
Point Mugu;Clear;69;Calm;0;80%
Porterville;Clear;78;Calm;0;53%
Ramona;Clear;74;Calm;0;39%
Redding;Clear;70;Calm;0;39%
Riverside;Clear;79;Calm;0;50%
Riverside March;Clear;75;Calm;0;48%
Sacramento;Clear;64;SSE;3;62%
Sacramento International;Clear;66;SSE;10;58%
Salinas;Clear;57;NNW;8;89%
San Bernardino;Clear;80;Calm;0;49%
San Carlos;Clear;61;Calm;0;67%
San Diego;Mostly clear;73;SSW;2;66%
San Diego Brown;Clear;73;NNW;3;68%
San Diego Montgomery;Clear;76;Calm;0;49%
San Francisco;Cloudy;59;WNW;10;82%
San Jose;Cloudy;60;WNW;5;77%
San Luis Obispo;Clear;61;W;6;72%
San Nicolas Island;Clear;71;Calm;0;79%
Sandberg;Clear;74;N;18;42%
Santa Ana;Mostly clear;74;SE;1;62%
Santa Barbara;Clear;67;Calm;0;75%
Santa Maria;Clear;60;Calm;0;77%
Santa Monica;Clear;77;ENE;3;47%
Santa Rosa;Clear;53;SSE;3;85%
Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;55%
Santee;Clear;77;Calm;0;41%
South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;71%
Stockton;Clear;73;NW;9;26%
Thermal;Clear;87;WNW;3;38%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Mostly clear;87;N;6;32%
Ukiah;Clear;64;NW;3;49%
Vacaville;Clear;66;SW;8;48%
Van Nuys;Clear;81;Calm;0;37%
Vandenberg AFB;Clear;56;Calm;0;77%
Victorville;Mostly clear;76;SSW;5;40%
Visalia;Clear;74;W;5;51%
Watsonville;Clear;55;Calm;0;92%
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