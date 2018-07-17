CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 17, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;69;E;3;44%

Arcata;Cloudy;57;S;5;95%

Auburn;Clear;79;E;6;44%

Avalon;Fog;62;SSE;3;100%

Bakersfield;Clear;91;NNE;7;25%

Beale AFB;Clear;81;ESE;6;46%

Big Bear City;Clear;59;Calm;0;58%

Bishop;Partly cloudy;87;Calm;0;21%

Blue Canyon;Clear;72;NNE;5;39%

Blythe;Mostly clear;95;S;9;34%

Burbank;Clear;73;SSE;6;77%

Camarillo;Clear;68;WNW;3;75%

Camp Pendleton;Cloudy;71;E;5;78%

Campo;Cloudy;68;NNE;3;69%

Carlsbad;Cloudy;71;SE;3;75%

Chico;Clear;84;ENE;5;32%

China Lake;Mostly clear;93;SSW;10;19%

Chino;Partly cloudy;74;W;10;71%

Concord;Clear;64;N;3;67%

Corona;Clear;70;W;9;83%

Crescent City;Cloudy;57;S;12;89%

Daggett-Barstow;Clear;92;W;16;25%

Edwards AFB;Mostly clear;83;SSW;13;30%

El Centro;Partly cloudy;95;WSW;7;23%

Eureka;Cloudy;56;S;5;93%

Fairfield;Clear;63;SW;20;72%

Fresno;Clear;86;WNW;14;25%

Fullerton;Cloudy;70;SSW;6;81%

Hanford;Clear;85;NW;12;41%

Hawthorne;Clear;69;SW;5;83%

Hayward;Clear;60;NW;6;80%

Imperial;Partly cloudy;95;WSW;7;23%

Imperial Beach;Cloudy;69;Calm;0;78%

Lancaster;Clear;83;SW;13;33%

Lemoore Nas;Clear;85;NW;14;35%

Lincoln;Clear;79;SSE;9;36%

Livermore;Clear;62;W;7;67%

Lompoc;Cloudy;58;W;5;90%

Long Beach;Mostly cloudy;70;S;3;83%

Los Alamitos;Clear;70;WNW;3;81%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;83;NW;10;31%

Mammoth;Mostly clear;70;WSW;6;46%

Marysville;Clear;79;SSE;12;43%

Mather AFB;Clear;72;SSE;7;46%

Merced;Clear;79;NW;6;33%

Merced (airport);Clear;79;NW;6;33%

Miramar Mcas;Cloudy;73;Calm;0;70%

Modesto;Clear;78;N;5;37%

Moffett Nas;Clear;61;N;7;89%

Mojave;Clear;86;NW;21;24%

Montague;Clear;72;Calm;0;68%

Monterey Rabr;Cloudy;59;WSW;6;86%

Mount Shasta;Clear;72;Calm;0;51%

Napa County;Intermittent clouds;62;NW;11;76%

Needles;Clear;104;SW;16;20%

North Island;Mostly cloudy;69;S;3;80%

Oakland;Intermittent clouds;59;NW;10;86%

Oceanside;Cloudy;71;SE;3;75%

Ontario;Partly cloudy;74;W;10;71%

Oroville;Clear;83;E;5;48%

Oxnard;Clear;65;W;6;86%

Palm Springs;Clear;94;NNW;15;30%

Palmdale;Clear;82;SW;14;37%

Paso Robles;Clear;69;W;8;48%

Point Mugu;Partly cloudy;66;WNW;3;83%

Porterville;Mostly clear;85;NW;8;51%

Ramona;Clear;65;NW;6;90%

Redding;Clear;85;N;7;42%

Riverside;Clear;71;W;6;78%

Riverside March;Clear;71;Calm;0;77%

Sacramento;Clear;67;SSE;3;62%

Sacramento International;Clear;71;SSE;12;50%

Salinas;Cloudy;58;NNW;6;90%

San Bernardino;Clear;75;WSW;6;64%

San Carlos;Clear;59;NNW;3;82%

San Diego;Mostly cloudy;69;S;3;80%

San Diego Brown;Mostly cloudy;66;W;3;86%

San Diego Montgomery;Cloudy;70;WSW;5;78%

San Francisco;Intermittent clouds;59;NW;11;86%

San Jose;Partly cloudy;63;WNW;6;77%

San Luis Obispo;Partly cloudy;58;NW;10;86%

San Nicolas Island;Cloudy;61;WNW;17;99%

Sandberg;Clear;78;NW;12;34%

Santa Ana;Mostly cloudy;71;WSW;6;83%

Santa Barbara;Mostly cloudy;65;E;10;86%

Santa Maria;Cloudy;58;N;3;93%

Santa Monica;Clear;68;SW;3;78%

Santa Rosa;Cloudy;56;SE;7;96%

Santa Ynez;Clear;57;WSW;3;87%

Santee;Cloudy;70;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;56;Calm;0;77%

Stockton;Clear;78;WNW;10;31%

Thermal;Clear;99;NNW;13;24%

Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;62%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;89;W;12;30%

Ukiah;Clear;74;Calm;0;40%

Vacaville;Clear;72;SW;8;42%

Van Nuys;Clear;72;E;5;68%

Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;8;93%

Victorville;Partly cloudy;78;SSW;12;43%

Visalia;Clear;81;WNW;6;57%

Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%

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