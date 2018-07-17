CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, July 17, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;69;E;3;44%
Arcata;Cloudy;57;S;5;95%
Auburn;Clear;79;E;6;44%
Avalon;Fog;62;SSE;3;100%
Bakersfield;Clear;91;NNE;7;25%
Beale AFB;Clear;81;ESE;6;46%
Big Bear City;Clear;59;Calm;0;58%
Bishop;Partly cloudy;87;Calm;0;21%
Blue Canyon;Clear;72;NNE;5;39%
Blythe;Mostly clear;95;S;9;34%
Burbank;Clear;73;SSE;6;77%
Camarillo;Clear;68;WNW;3;75%
Camp Pendleton;Cloudy;71;E;5;78%
Campo;Cloudy;68;NNE;3;69%
Carlsbad;Cloudy;71;SE;3;75%
Chico;Clear;84;ENE;5;32%
China Lake;Mostly clear;93;SSW;10;19%
Chino;Partly cloudy;74;W;10;71%
Concord;Clear;64;N;3;67%
Corona;Clear;70;W;9;83%
Crescent City;Cloudy;57;S;12;89%
Daggett-Barstow;Clear;92;W;16;25%
Edwards AFB;Mostly clear;83;SSW;13;30%
El Centro;Partly cloudy;95;WSW;7;23%
Eureka;Cloudy;56;S;5;93%
Fairfield;Clear;63;SW;20;72%
Fresno;Clear;86;WNW;14;25%
Fullerton;Cloudy;70;SSW;6;81%
Hanford;Clear;85;NW;12;41%
Hawthorne;Clear;69;SW;5;83%
Hayward;Clear;60;NW;6;80%
Imperial;Partly cloudy;95;WSW;7;23%
Imperial Beach;Cloudy;69;Calm;0;78%
Lancaster;Clear;83;SW;13;33%
Lemoore Nas;Clear;85;NW;14;35%
Lincoln;Clear;79;SSE;9;36%
Livermore;Clear;62;W;7;67%
Lompoc;Cloudy;58;W;5;90%
Long Beach;Mostly cloudy;70;S;3;83%
Los Alamitos;Clear;70;WNW;3;81%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;78%
Madera;Clear;83;NW;10;31%
Mammoth;Mostly clear;70;WSW;6;46%
Marysville;Clear;79;SSE;12;43%
Mather AFB;Clear;72;SSE;7;46%
Merced;Clear;79;NW;6;33%
Merced (airport);Clear;79;NW;6;33%
Miramar Mcas;Cloudy;73;Calm;0;70%
Modesto;Clear;78;N;5;37%
Moffett Nas;Clear;61;N;7;89%
Mojave;Clear;86;NW;21;24%
Montague;Clear;72;Calm;0;68%
Monterey Rabr;Cloudy;59;WSW;6;86%
Mount Shasta;Clear;72;Calm;0;51%
Napa County;Intermittent clouds;62;NW;11;76%
Needles;Clear;104;SW;16;20%
North Island;Mostly cloudy;69;S;3;80%
Oakland;Intermittent clouds;59;NW;10;86%
Oceanside;Cloudy;71;SE;3;75%
Ontario;Partly cloudy;74;W;10;71%
Oroville;Clear;83;E;5;48%
Oxnard;Clear;65;W;6;86%
Palm Springs;Clear;94;NNW;15;30%
Palmdale;Clear;82;SW;14;37%
Paso Robles;Clear;69;W;8;48%
Point Mugu;Partly cloudy;66;WNW;3;83%
Porterville;Mostly clear;85;NW;8;51%
Ramona;Clear;65;NW;6;90%
Redding;Clear;85;N;7;42%
Riverside;Clear;71;W;6;78%
Riverside March;Clear;71;Calm;0;77%
Sacramento;Clear;67;SSE;3;62%
Sacramento International;Clear;71;SSE;12;50%
Salinas;Cloudy;58;NNW;6;90%
San Bernardino;Clear;75;WSW;6;64%
San Carlos;Clear;59;NNW;3;82%
San Diego;Mostly cloudy;69;S;3;80%
San Diego Brown;Mostly cloudy;66;W;3;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;70;WSW;5;78%
San Francisco;Intermittent clouds;59;NW;11;86%
San Jose;Partly cloudy;63;WNW;6;77%
San Luis Obispo;Partly cloudy;58;NW;10;86%
San Nicolas Island;Cloudy;61;WNW;17;99%
Sandberg;Clear;78;NW;12;34%
Santa Ana;Mostly cloudy;71;WSW;6;83%
Santa Barbara;Mostly cloudy;65;E;10;86%
Santa Maria;Cloudy;58;N;3;93%
Santa Monica;Clear;68;SW;3;78%
Santa Rosa;Cloudy;56;SE;7;96%
Santa Ynez;Clear;57;WSW;3;87%
Santee;Cloudy;70;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Partly cloudy;56;Calm;0;77%
Stockton;Clear;78;WNW;10;31%
Thermal;Clear;99;NNW;13;24%
Truckee-Tahoe;Clear;54;Calm;0;62%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;89;W;12;30%
Ukiah;Clear;74;Calm;0;40%
Vacaville;Clear;72;SW;8;42%
Van Nuys;Clear;72;E;5;68%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;8;93%
Victorville;Partly cloudy;78;SSW;12;43%
Visalia;Clear;81;WNW;6;57%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
_____
Copyright 2018 AccuWeather