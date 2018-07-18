CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, July 18, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;80;N;6;22%

Arcata;Cloudy;57;S;5;92%

Auburn;Clear;79;E;7;38%

Avalon;Fog;61;E;3;100%

Bakersfield;Clear;91;NNE;9;27%

Beale AFB;Clear;82;E;6;35%

Big Bear City;Clear;65;Calm;0;63%

Bishop;Clear;84;SW;6;30%

Blue Canyon;Clear;73;Calm;0;35%

Blythe;Partly cloudy;94;SSW;13;40%

Burbank;Clear;73;ESE;6;74%

Camarillo;Partly cloudy;67;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Cloudy;70;S;3;78%

Campo;Intermittent clouds;66;NE;3;81%

Carlsbad;Mostly cloudy;70;Calm;0;75%

Chico;Clear;86;Calm;0;28%

China Lake;Partly cloudy;95;SSW;8;17%

Chino;Intermittent clouds;73;SSE;9;72%

Concord;Clear;63;N;5;77%

Corona;Clear;70;NW;7;83%

Crescent City;Cloudy;57;S;13;89%

Daggett-Barstow;Clear;93;W;12;29%

Edwards AFB;Partly cloudy;86;SW;16;28%

El Centro;Clear;92;ESE;15;46%

Eureka;Cloudy;58;ESE;5;86%

Fairfield;Clear;63;SW;23;77%

Fresno;Clear;87;WNW;9;28%

Fullerton;Cloudy;71;Calm;0;78%

Hanford;Clear;85;NW;9;38%

Hawthorne;Cloudy;70;NW;3;78%

Hayward;Mostly cloudy;59;WNW;8;86%

Imperial;Clear;92;ESE;15;46%

Imperial Beach;Intermittent clouds;67;SW;3;81%

Lancaster;Clear;84;SW;12;34%

Lemoore Nas;Mostly clear;85;NW;13;30%

Lincoln;Clear;81;SE;6;38%

Livermore;Clear;67;WNW;3;58%

Lompoc;Cloudy;58;WNW;5;90%

Long Beach;Cloudy;71;Calm;0;80%

Los Alamitos;Cloudy;71;Calm;0;80%

Los Angeles;Cloudy;69;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;69;Calm;0;78%

Madera;Clear;73;W;8;61%

Mammoth;Clear;71;N;7;31%

Marysville;Clear;77;ESE;5;47%

Mather AFB;Clear;70;SSE;3;56%

Merced;Clear;76;W;5;48%

Merced (airport);Clear;76;W;5;48%

Miramar Mcas;Clear;72;Calm;0;68%

Modesto;Clear;79;N;6;27%

Moffett Nas;Mostly cloudy;60;NW;5;100%

Mojave;Clear;88;NW;21;19%

Montague;Clear;74;N;8;32%

Monterey Rabr;Cloudy;57;W;5;93%

Mount Shasta;Clear;75;Calm;0;29%

Napa County;Intermittent clouds;60;NNW;12;84%

Needles;Clear;100;SSW;10;29%

North Island;Cloudy;67;SSW;5;84%

Oakland;Mostly cloudy;59;NW;10;93%

Oceanside;Mostly cloudy;70;Calm;0;75%

Ontario;Intermittent clouds;73;SSE;9;72%

Oroville;Clear;85;E;6;41%

Oxnard;Cloudy;65;W;6;86%

Palm Springs;Clear;94;NNW;15;35%

Palmdale;Clear;84;SW;10;31%

Paso Robles;Clear;69;WNW;8;50%

Point Mugu;Intermittent clouds;65;Calm;0;84%

Porterville;Partly cloudy;82;Calm;0;57%

Ramona;Clear;66;WNW;5;83%

Redding;Clear;85;N;3;36%

Riverside;Clear;70;W;6;81%

Riverside March;Clear;75;Calm;0;59%

Sacramento;Clear;70;N;5;63%

Sacramento International;Clear;72;SSE;10;59%

Salinas;Cloudy;57;NW;5;96%

San Bernardino;Clear;71;WSW;8;74%

San Carlos;Clear;59;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;67;SSW;5;84%

San Diego Brown;Clear;65;Calm;0;90%

San Diego Montgomery;Clear;68;Calm;0;81%

San Francisco;Intermittent clouds;59;NW;10;87%

San Jose;Partly cloudy;64;NNW;3;86%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;N;7;93%

San Nicolas Island;Partly cloudy;61;W;9;97%

Sandberg;Clear;80;NW;10;25%

Santa Ana;Cloudy;71;SSW;6;85%

Santa Barbara;Mostly cloudy;65;ESE;9;84%

Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;93%

Santa Monica;Mostly cloudy;67;NW;3;84%

Santa Rosa;Cloudy;55;SSE;7;96%

Santa Ynez;Clear;57;SW;3;87%

Santee;Clear;70;W;3;78%

South Lake Tahoe;Clear;56;Calm;0;77%

Stockton;Clear;79;W;12;20%

Thermal;Clear;95;SE;5;42%

Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;72%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;89;SW;12;43%

Ukiah;Clear;80;Calm;0;37%

Vacaville;Clear;73;SSW;8;50%

Van Nuys;Clear;69;E;7;75%

Vandenberg AFB;Fog;55;N;6;100%

Victorville;Mostly cloudy;78;SW;11;48%

Visalia;Clear;81;WNW;3;54%

Watsonville;Fog;58;SE;5;95%

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