CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, July 18, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;80;N;6;22%
Arcata;Cloudy;57;S;5;92%
Auburn;Clear;79;E;7;38%
Avalon;Fog;61;E;3;100%
Bakersfield;Clear;91;NNE;9;27%
Beale AFB;Clear;82;E;6;35%
Big Bear City;Clear;65;Calm;0;63%
Bishop;Clear;84;SW;6;30%
Blue Canyon;Clear;73;Calm;0;35%
Blythe;Partly cloudy;94;SSW;13;40%
Burbank;Clear;73;ESE;6;74%
Camarillo;Partly cloudy;67;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Cloudy;70;S;3;78%
Campo;Intermittent clouds;66;NE;3;81%
Carlsbad;Mostly cloudy;70;Calm;0;75%
Chico;Clear;86;Calm;0;28%
China Lake;Partly cloudy;95;SSW;8;17%
Chino;Intermittent clouds;73;SSE;9;72%
Concord;Clear;63;N;5;77%
Corona;Clear;70;NW;7;83%
Crescent City;Cloudy;57;S;13;89%
Daggett-Barstow;Clear;93;W;12;29%
Edwards AFB;Partly cloudy;86;SW;16;28%
El Centro;Clear;92;ESE;15;46%
Eureka;Cloudy;58;ESE;5;86%
Fairfield;Clear;63;SW;23;77%
Fresno;Clear;87;WNW;9;28%
Fullerton;Cloudy;71;Calm;0;78%
Hanford;Clear;85;NW;9;38%
Hawthorne;Cloudy;70;NW;3;78%
Hayward;Mostly cloudy;59;WNW;8;86%
Imperial;Clear;92;ESE;15;46%
Imperial Beach;Intermittent clouds;67;SW;3;81%
Lancaster;Clear;84;SW;12;34%
Lemoore Nas;Mostly clear;85;NW;13;30%
Lincoln;Clear;81;SE;6;38%
Livermore;Clear;67;WNW;3;58%
Lompoc;Cloudy;58;WNW;5;90%
Long Beach;Cloudy;71;Calm;0;80%
Los Alamitos;Cloudy;71;Calm;0;80%
Los Angeles;Cloudy;69;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;69;Calm;0;78%
Madera;Clear;73;W;8;61%
Mammoth;Clear;71;N;7;31%
Marysville;Clear;77;ESE;5;47%
Mather AFB;Clear;70;SSE;3;56%
Merced;Clear;76;W;5;48%
Merced (airport);Clear;76;W;5;48%
Miramar Mcas;Clear;72;Calm;0;68%
Modesto;Clear;79;N;6;27%
Moffett Nas;Mostly cloudy;60;NW;5;100%
Mojave;Clear;88;NW;21;19%
Montague;Clear;74;N;8;32%
Monterey Rabr;Cloudy;57;W;5;93%
Mount Shasta;Clear;75;Calm;0;29%
Napa County;Intermittent clouds;60;NNW;12;84%
Needles;Clear;100;SSW;10;29%
North Island;Cloudy;67;SSW;5;84%
Oakland;Mostly cloudy;59;NW;10;93%
Oceanside;Mostly cloudy;70;Calm;0;75%
Ontario;Intermittent clouds;73;SSE;9;72%
Oroville;Clear;85;E;6;41%
Oxnard;Cloudy;65;W;6;86%
Palm Springs;Clear;94;NNW;15;35%
Palmdale;Clear;84;SW;10;31%
Paso Robles;Clear;69;WNW;8;50%
Point Mugu;Intermittent clouds;65;Calm;0;84%
Porterville;Partly cloudy;82;Calm;0;57%
Ramona;Clear;66;WNW;5;83%
Redding;Clear;85;N;3;36%
Riverside;Clear;70;W;6;81%
Riverside March;Clear;75;Calm;0;59%
Sacramento;Clear;70;N;5;63%
Sacramento International;Clear;72;SSE;10;59%
Salinas;Cloudy;57;NW;5;96%
San Bernardino;Clear;71;WSW;8;74%
San Carlos;Clear;59;Calm;0;87%
San Diego;Cloudy;67;SSW;5;84%
San Diego Brown;Clear;65;Calm;0;90%
San Diego Montgomery;Clear;68;Calm;0;81%
San Francisco;Intermittent clouds;59;NW;10;87%
San Jose;Partly cloudy;64;NNW;3;86%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;57;N;7;93%
San Nicolas Island;Partly cloudy;61;W;9;97%
Sandberg;Clear;80;NW;10;25%
Santa Ana;Cloudy;71;SSW;6;85%
Santa Barbara;Mostly cloudy;65;ESE;9;84%
Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;93%
Santa Monica;Mostly cloudy;67;NW;3;84%
Santa Rosa;Cloudy;55;SSE;7;96%
Santa Ynez;Clear;57;SW;3;87%
Santee;Clear;70;W;3;78%
South Lake Tahoe;Clear;56;Calm;0;77%
Stockton;Clear;79;W;12;20%
Thermal;Clear;95;SE;5;42%
Truckee-Tahoe;Clear;55;Calm;0;72%
Twentynine Palms;Intermittent clouds;89;SW;12;43%
Ukiah;Clear;80;Calm;0;37%
Vacaville;Clear;73;SSW;8;50%
Van Nuys;Clear;69;E;7;75%
Vandenberg AFB;Fog;55;N;6;100%
Victorville;Mostly cloudy;78;SW;11;48%
Visalia;Clear;81;WNW;3;54%
Watsonville;Fog;58;SE;5;95%
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