CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, July 19, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;66;E;3;32%
Arcata;Cloudy;56;S;6;97%
Auburn;Clear;81;E;9;38%
Avalon;Fog;62;SE;6;100%
Bakersfield;Clear;89;N;5;25%
Beale AFB;Clear;82;E;5;39%
Big Bear City;Clear;59;Calm;0;62%
Bishop;Clear;86;SE;6;26%
Blue Canyon;Clear;75;NE;5;38%
Blythe;Clear;90;SSW;11;55%
Burbank;Clear;75;SE;7;74%
Camarillo;Clear;70;WNW;5;72%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;71;Calm;0;79%
Campo;Partly cloudy;70;Calm;0;65%
Carlsbad;Clear;69;Calm;0;80%
Chico;Clear;90;NE;6;27%
China Lake;Mostly clear;93;S;14;18%
Chino;Partly cloudy;74;S;10;70%
Concord;Clear;65;NNW;10;70%
Corona;Clear;70;WNW;7;81%
Crescent City;Clear;58;S;9;86%
Daggett-Barstow;Clear;90;WNW;10;40%
Edwards AFB;Mostly clear;84;SW;15;44%
El Centro;Clear;90;S;7;44%
Eureka;Cloudy;55;S;7;99%
Fairfield;Clear;64;SW;24;72%
Fresno;Cloudy;90;W;6;31%
Fullerton;Clear;71;Calm;0;75%
Hanford;Clear;78;Calm;0;73%
Hawthorne;Clear;72;Calm;0;78%
Hayward;Clear;60;NW;8;83%
Imperial;Clear;90;S;7;44%
Imperial Beach;Partly cloudy;68;W;3;81%
Lancaster;Clear;82;SW;17;50%
Lemoore Nas;Intermittent clouds;87;Calm;0;33%
Lincoln;Clear;82;SSE;10;39%
Livermore;Clear;69;WNW;5;62%
Lompoc;Clear;58;W;3;90%
Long Beach;Clear;71;ESE;3;80%
Los Alamitos;Clear;71;ESE;3;80%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;78%
Madera;Clear;79;WNW;6;53%
Mammoth;Clear;69;NNE;7;29%
Marysville;Clear;79;SSE;9;53%
Mather AFB;Mostly clear;73;S;6;52%
Merced;Clear;74;WSW;6;63%
Merced (airport);Clear;74;WSW;6;63%
Miramar Mcas;Clear;71;Calm;0;70%
Modesto;Clear;81;NNE;5;48%
Moffett Nas;Partly cloudy;61;NW;3;96%
Mojave;Clear;86;SW;15;24%
Montague;Clear;74;N;12;35%
Monterey Rabr;Cloudy;57;S;3;96%
Mount Shasta;Clear;75;N;3;28%
Napa County;Intermittent clouds;60;N;10;84%
Needles;Clear;100;SW;12;30%
North Island;Partly cloudy;68;WSW;3;81%
Oakland;Intermittent clouds;60;WNW;9;89%
Oceanside;Clear;69;Calm;0;80%
Ontario;Partly cloudy;74;S;10;70%
Oroville;Clear;88;E;8;41%
Oxnard;Clear;67;Calm;0;84%
Palm Springs;Clear;94;NNW;7;39%
Palmdale;Clear;85;SW;16;42%
Paso Robles;Clear;71;N;6;52%
Point Mugu;Partly cloudy;68;Calm;0;81%
Porterville;Clear;83;ESE;6;50%
Ramona;Clear;67;W;6;81%
Redding;Clear;86;N;5;38%
Riverside;Clear;71;W;6;75%
Riverside March;Clear;73;NNW;8;73%
Sacramento;Clear;71;S;3;60%
Sacramento International;Mostly clear;74;SSE;12;55%
Salinas;Cloudy;57;N;3;96%
San Bernardino;Clear;75;WSW;7;64%
San Carlos;Clear;63;NW;6;77%
San Diego;Partly cloudy;68;WSW;3;81%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;3;86%
San Diego Montgomery;Clear;67;Calm;0;84%
San Francisco;Intermittent clouds;60;W;9;85%
San Jose;Partly cloudy;65;WNW;7;84%
San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Cloudy;63;Calm;0;96%
Sandberg;Clear;74;SW;5;59%
Santa Ana;Mostly cloudy;72;SSW;6;82%
Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;89%
Santa Maria;Partly cloudy;59;WNW;5;89%
Santa Monica;Clear;69;Calm;0;83%
Santa Rosa;Cloudy;54;SSE;6;92%
Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;77%
Santee;Clear;70;WNW;5;77%
South Lake Tahoe;Clear;55;Calm;0;68%
Stockton;Clear;79;Calm;0;48%
Thermal;Partly cloudy;88;NE;5;61%
Truckee-Tahoe;Clear;59;Calm;0;51%
Twentynine Palms;Partly cloudy;87;SW;12;53%
Ukiah;Clear;78;Calm;0;23%
Vacaville;Clear;73;SSW;3;54%
Van Nuys;Clear;72;SE;7;73%
Vandenberg AFB;Fog;55;Calm;0;93%
Victorville;Partly cloudy;78;SW;10;62%
Visalia;Clear;83;SW;3;60%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%
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