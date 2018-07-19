CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, July 19, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;66;E;3;32%

Arcata;Cloudy;56;S;6;97%

Auburn;Clear;81;E;9;38%

Avalon;Fog;62;SE;6;100%

Bakersfield;Clear;89;N;5;25%

Beale AFB;Clear;82;E;5;39%

Big Bear City;Clear;59;Calm;0;62%

Bishop;Clear;86;SE;6;26%

Blue Canyon;Clear;75;NE;5;38%

Blythe;Clear;90;SSW;11;55%

Burbank;Clear;75;SE;7;74%

Camarillo;Clear;70;WNW;5;72%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;71;Calm;0;79%

Campo;Partly cloudy;70;Calm;0;65%

Carlsbad;Clear;69;Calm;0;80%

Chico;Clear;90;NE;6;27%

China Lake;Mostly clear;93;S;14;18%

Chino;Partly cloudy;74;S;10;70%

Concord;Clear;65;NNW;10;70%

Corona;Clear;70;WNW;7;81%

Crescent City;Clear;58;S;9;86%

Daggett-Barstow;Clear;90;WNW;10;40%

Edwards AFB;Mostly clear;84;SW;15;44%

El Centro;Clear;90;S;7;44%

Eureka;Cloudy;55;S;7;99%

Fairfield;Clear;64;SW;24;72%

Fresno;Cloudy;90;W;6;31%

Fullerton;Clear;71;Calm;0;75%

Hanford;Clear;78;Calm;0;73%

Hawthorne;Clear;72;Calm;0;78%

Hayward;Clear;60;NW;8;83%

Imperial;Clear;90;S;7;44%

Imperial Beach;Partly cloudy;68;W;3;81%

Lancaster;Clear;82;SW;17;50%

Lemoore Nas;Intermittent clouds;87;Calm;0;33%

Lincoln;Clear;82;SSE;10;39%

Livermore;Clear;69;WNW;5;62%

Lompoc;Clear;58;W;3;90%

Long Beach;Clear;71;ESE;3;80%

Los Alamitos;Clear;71;ESE;3;80%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;78%

Madera;Clear;79;WNW;6;53%

Mammoth;Clear;69;NNE;7;29%

Marysville;Clear;79;SSE;9;53%

Mather AFB;Mostly clear;73;S;6;52%

Merced;Clear;74;WSW;6;63%

Merced (airport);Clear;74;WSW;6;63%

Miramar Mcas;Clear;71;Calm;0;70%

Modesto;Clear;81;NNE;5;48%

Moffett Nas;Partly cloudy;61;NW;3;96%

Mojave;Clear;86;SW;15;24%

Montague;Clear;74;N;12;35%

Monterey Rabr;Cloudy;57;S;3;96%

Mount Shasta;Clear;75;N;3;28%

Napa County;Intermittent clouds;60;N;10;84%

Needles;Clear;100;SW;12;30%

North Island;Partly cloudy;68;WSW;3;81%

Oakland;Intermittent clouds;60;WNW;9;89%

Oceanside;Clear;69;Calm;0;80%

Ontario;Partly cloudy;74;S;10;70%

Oroville;Clear;88;E;8;41%

Oxnard;Clear;67;Calm;0;84%

Palm Springs;Clear;94;NNW;7;39%

Palmdale;Clear;85;SW;16;42%

Paso Robles;Clear;71;N;6;52%

Point Mugu;Partly cloudy;68;Calm;0;81%

Porterville;Clear;83;ESE;6;50%

Ramona;Clear;67;W;6;81%

Redding;Clear;86;N;5;38%

Riverside;Clear;71;W;6;75%

Riverside March;Clear;73;NNW;8;73%

Sacramento;Clear;71;S;3;60%

Sacramento International;Mostly clear;74;SSE;12;55%

Salinas;Cloudy;57;N;3;96%

San Bernardino;Clear;75;WSW;7;64%

San Carlos;Clear;63;NW;6;77%

San Diego;Partly cloudy;68;WSW;3;81%

San Diego Brown;Clear;66;Calm;3;86%

San Diego Montgomery;Clear;67;Calm;0;84%

San Francisco;Intermittent clouds;60;W;9;85%

San Jose;Partly cloudy;65;WNW;7;84%

San Luis Obispo;Clear;60;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Cloudy;63;Calm;0;96%

Sandberg;Clear;74;SW;5;59%

Santa Ana;Mostly cloudy;72;SSW;6;82%

Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;89%

Santa Maria;Partly cloudy;59;WNW;5;89%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;83%

Santa Rosa;Cloudy;54;SSE;6;92%

Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;77%

Santee;Clear;70;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;55;Calm;0;68%

Stockton;Clear;79;Calm;0;48%

Thermal;Partly cloudy;88;NE;5;61%

Truckee-Tahoe;Clear;59;Calm;0;51%

Twentynine Palms;Partly cloudy;87;SW;12;53%

Ukiah;Clear;78;Calm;0;23%

Vacaville;Clear;73;SSW;3;54%

Van Nuys;Clear;72;SE;7;73%

Vandenberg AFB;Fog;55;Calm;0;93%

Victorville;Partly cloudy;78;SW;10;62%

Visalia;Clear;83;SW;3;60%

Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;96%

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