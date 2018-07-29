CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Sunday, July 29, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;57;ESE;3;41%
Arcata;Cloudy;53;NNE;2;100%
Auburn;Clear;79;E;7;44%
Avalon;Clear;64;SSE;7;77%
Bakersfield;Clear;85;Calm;0;28%
Beale AFB;Clear;76;Calm;0;57%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;40%
Bishop;Hazy moonlight;75;Calm;0;30%
Blue Canyon;Clear;73;NE;6;17%
Blythe;Cloudy;90;S;11;48%
Burbank;Clear;71;S;3;84%
Camarillo;Partly cloudy;66;NW;3;81%
Camp Pendleton;Clear;68;NNE;3;81%
Campo;Intermittent clouds;69;ENE;6;65%
Carlsbad;Clear;66;Calm;0;83%
Chico;Cloudy;81;Calm;0;38%
China Lake;Clear;90;S;10;11%
Chino;Cloudy;70;W;4;80%
Concord;Clear;60;SSW;12;72%
Corona;Clear;66;Calm;0;83%
Crescent City;Cloudy;55;S;10;92%
Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;8;23%
Edwards AFB;Clear;81;SW;13;26%
El Centro;Clear;88;SE;13;65%
Eureka;Cloudy;53;NNE;3;100%
Fairfield;Clear;59;SW;24;79%
Fresno;Mostly clear;82;NNW;6;52%
Fullerton;Clear;70;Calm;0;78%
Hanford;Clear;79;NW;6;53%
Hawthorne;Clear;71;S;3;80%
Hayward;Cloudy;59;W;3;80%
Imperial;Clear;88;SE;13;65%
Imperial Beach;Clear;68;WSW;3;83%
Lancaster;Clear;80;SW;10;24%
Lemoore Nas;Clear;73;NNW;6;58%
Lincoln;Clear;72;S;3;49%
Livermore;Clear;57;WNW;9;83%
Lompoc;Cloudy;55;WNW;3;96%
Long Beach;Clear;70;Calm;0;83%
Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;83%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;78%
Madera;Clear;72;WNW;3;73%
Mammoth;Hazy moonlight;64;NNE;3;29%
Marysville;Clear;72;S;3;63%
Mather AFB;Mostly cloudy;70;SSE;7;57%
Merced;Clear;74;Calm;0;63%
Merced (airport);Clear;74;Calm;0;63%
Miramar Mcas;Partly cloudy;72;W;3;73%
Modesto;Clear;76;NNW;3;41%
Moffett Nas;Cloudy;56;N;7;100%
Mojave;Partly cloudy;88;WNW;16;9%
Montague;Cloudy;71;ENE;7;27%
Monterey Rabr;Fog;54;WSW;6;100%
Mount Shasta;Cloudy;63;ENE;3;47%
Napa County;Cloudy;57;W;8;82%
Needles;Clear;97;SW;14;32%
North Island;Intermittent clouds;70;N;3;87%
Oakland;Cloudy;57;NW;8;90%
Oceanside;Clear;66;Calm;0;83%
Ontario;Cloudy;70;W;4;80%
Oroville;Clear;80;SW;3;55%
Oxnard;Fog;63;W;5;96%
Palm Springs;Clear;91;NW;8;40%
Palmdale;Clear;79;SSW;10;25%
Paso Robles;Clear;62;SE;2;69%
Point Mugu;Cloudy;67;Calm;0;84%
Porterville;Clear;74;S;6;49%
Ramona;Clear;68;Calm;0;75%
Redding;Cloudy;76;NW;3;51%
Riverside;Clear;73;Calm;0;70%
Riverside March;Clear;72;Calm;0;76%
Sacramento;Mostly cloudy;64;S;7;69%
Sacramento International;Intermittent clouds;65;S;9;67%
Salinas;Cloudy;55;NW;7;96%
San Bernardino;Clear;74;W;3;64%
San Carlos;Partly cloudy;57;NW;5;82%
San Diego;Intermittent clouds;71;N;3;84%
San Diego Brown;Clear;68;W;5;89%
San Diego Montgomery;Clear;70;WSW;5;81%
San Francisco;Cloudy;56;NW;9;88%
San Jose;Partly cloudy;62;NNW;7;77%
San Luis Obispo;Cloudy;55;Calm;0;92%
San Nicolas Island;Cloudy;66;NNE;5;90%
Sandberg;Clear;78;NNW;13;20%
Santa Ana;Cloudy;71;S;3;79%
Santa Barbara;Cloudy;62;SSE;5;93%
Santa Maria;Cloudy;57;SW;3;89%
Santa Monica;Clear;70;SSE;3;89%
Santa Rosa;Cloudy;52;SSE;5;100%
Santa Ynez;Clear;54;SSW;3;93%
Santee;Clear;72;WNW;5;73%
South Lake Tahoe;Clear;50;S;5;74%
Stockton;Clear;69;NNE;6;60%
Thermal;Clear;92;S;8;51%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;81%
Twentynine Palms;Cloudy;87;SW;7;44%
Ukiah;Cloudy;68;S;9;49%
Vacaville;Cloudy;66;SW;8;62%
Van Nuys;Clear;72;Calm;0;75%
Vandenberg AFB;Fog;52;NW;5;100%
Victorville;Cloudy;76;SSW;6;43%
Visalia;Clear;77;W;6;68%
Watsonville;Cloudy;54;Calm;0;96%
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