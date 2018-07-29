CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Sunday, July 29, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;57;ESE;3;41%

Arcata;Cloudy;53;NNE;2;100%

Auburn;Clear;79;E;7;44%

Avalon;Clear;64;SSE;7;77%

Bakersfield;Clear;85;Calm;0;28%

Beale AFB;Clear;76;Calm;0;57%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;40%

Bishop;Hazy moonlight;75;Calm;0;30%

Blue Canyon;Clear;73;NE;6;17%

Blythe;Cloudy;90;S;11;48%

Burbank;Clear;71;S;3;84%

Camarillo;Partly cloudy;66;NW;3;81%

Camp Pendleton;Clear;68;NNE;3;81%

Campo;Intermittent clouds;69;ENE;6;65%

Carlsbad;Clear;66;Calm;0;83%

Chico;Cloudy;81;Calm;0;38%

China Lake;Clear;90;S;10;11%

Chino;Cloudy;70;W;4;80%

Concord;Clear;60;SSW;12;72%

Corona;Clear;66;Calm;0;83%

Crescent City;Cloudy;55;S;10;92%

Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;8;23%

Edwards AFB;Clear;81;SW;13;26%

El Centro;Clear;88;SE;13;65%

Eureka;Cloudy;53;NNE;3;100%

Fairfield;Clear;59;SW;24;79%

Fresno;Mostly clear;82;NNW;6;52%

Fullerton;Clear;70;Calm;0;78%

Hanford;Clear;79;NW;6;53%

Hawthorne;Clear;71;S;3;80%

Hayward;Cloudy;59;W;3;80%

Imperial;Clear;88;SE;13;65%

Imperial Beach;Clear;68;WSW;3;83%

Lancaster;Clear;80;SW;10;24%

Lemoore Nas;Clear;73;NNW;6;58%

Lincoln;Clear;72;S;3;49%

Livermore;Clear;57;WNW;9;83%

Lompoc;Cloudy;55;WNW;3;96%

Long Beach;Clear;70;Calm;0;83%

Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;83%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;78%

Madera;Clear;72;WNW;3;73%

Mammoth;Hazy moonlight;64;NNE;3;29%

Marysville;Clear;72;S;3;63%

Mather AFB;Mostly cloudy;70;SSE;7;57%

Merced;Clear;74;Calm;0;63%

Merced (airport);Clear;74;Calm;0;63%

Miramar Mcas;Partly cloudy;72;W;3;73%

Modesto;Clear;76;NNW;3;41%

Moffett Nas;Cloudy;56;N;7;100%

Mojave;Partly cloudy;88;WNW;16;9%

Montague;Cloudy;71;ENE;7;27%

Monterey Rabr;Fog;54;WSW;6;100%

Mount Shasta;Cloudy;63;ENE;3;47%

Napa County;Cloudy;57;W;8;82%

Needles;Clear;97;SW;14;32%

North Island;Intermittent clouds;70;N;3;87%

Oakland;Cloudy;57;NW;8;90%

Oceanside;Clear;66;Calm;0;83%

Ontario;Cloudy;70;W;4;80%

Oroville;Clear;80;SW;3;55%

Oxnard;Fog;63;W;5;96%

Palm Springs;Clear;91;NW;8;40%

Palmdale;Clear;79;SSW;10;25%

Paso Robles;Clear;62;SE;2;69%

Point Mugu;Cloudy;67;Calm;0;84%

Porterville;Clear;74;S;6;49%

Ramona;Clear;68;Calm;0;75%

Redding;Cloudy;76;NW;3;51%

Riverside;Clear;73;Calm;0;70%

Riverside March;Clear;72;Calm;0;76%

Sacramento;Mostly cloudy;64;S;7;69%

Sacramento International;Intermittent clouds;65;S;9;67%

Salinas;Cloudy;55;NW;7;96%

San Bernardino;Clear;74;W;3;64%

San Carlos;Partly cloudy;57;NW;5;82%

San Diego;Intermittent clouds;71;N;3;84%

San Diego Brown;Clear;68;W;5;89%

San Diego Montgomery;Clear;70;WSW;5;81%

San Francisco;Cloudy;56;NW;9;88%

San Jose;Partly cloudy;62;NNW;7;77%

San Luis Obispo;Cloudy;55;Calm;0;92%

San Nicolas Island;Cloudy;66;NNE;5;90%

Sandberg;Clear;78;NNW;13;20%

Santa Ana;Cloudy;71;S;3;79%

Santa Barbara;Cloudy;62;SSE;5;93%

Santa Maria;Cloudy;57;SW;3;89%

Santa Monica;Clear;70;SSE;3;89%

Santa Rosa;Cloudy;52;SSE;5;100%

Santa Ynez;Clear;54;SSW;3;93%

Santee;Clear;72;WNW;5;73%

South Lake Tahoe;Clear;50;S;5;74%

Stockton;Clear;69;NNE;6;60%

Thermal;Clear;92;S;8;51%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;81%

Twentynine Palms;Cloudy;87;SW;7;44%

Ukiah;Cloudy;68;S;9;49%

Vacaville;Cloudy;66;SW;8;62%

Van Nuys;Clear;72;Calm;0;75%

Vandenberg AFB;Fog;52;NW;5;100%

Victorville;Cloudy;76;SSW;6;43%

Visalia;Clear;77;W;6;68%

Watsonville;Cloudy;54;Calm;0;96%

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