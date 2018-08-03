CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Friday, August 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;58;WNW;3;44%
Arcata;Cloudy;56;NW;4;99%
Auburn;Clear;75;E;10;35%
Avalon;Clear;73;S;7;56%
Bakersfield;Clear;84;N;8;21%
Beale AFB;Clear;66;SSE;8;60%
Big Bear City;Clear;58;Calm;0;62%
Bishop;Cloudy;72;WNW;7;40%
Blue Canyon;Clear;69;ESE;3;23%
Blythe;Clear;94;SSE;9;33%
Burbank;Clear;73;E;5;72%
Camarillo;Clear;67;Calm;0;78%
Camp Pendleton;Clear;69;Calm;0;80%
Campo;Clear;66;ENE;6;67%
Carlsbad;Clear;67;Calm;0;84%
Chico;Cloudy;75;Calm;0;49%
China Lake;Clear;89;S;8;16%
Chino;Clear;74;N;6;69%
Concord;Clear;63;SSW;16;64%
Corona;Clear;74;Calm;5;70%
Crescent City;Mostly cloudy;57;SSE;8;89%
Daggett-Barstow;Clear;89;W;10;21%
Edwards AFB;Clear;82;SSW;15;22%
El Centro;Clear;90;W;6;30%
Eureka;Cloudy;56;NW;6;98%
Fairfield;Clear;60;SW;22;73%
Fresno;Mostly clear;80;NW;12;37%
Fullerton;Clear;72;S;3;75%
Hanford;Clear;79;NNW;10;34%
Hawthorne;Clear;71;Calm;0;83%
Hayward;Clear;59;W;6;80%
Imperial;Clear;90;W;6;30%
Imperial Beach;Clear;72;Calm;0;81%
Lancaster;Clear;82;SW;17;23%
Lemoore Nas;Clear;78;NNW;10;33%
Lincoln;Clear;68;SSE;9;48%
Livermore;Clear;59;Calm;0;69%
Lompoc;Cloudy;55;WSW;6;93%
Long Beach;Clear;72;ESE;3;78%
Los Alamitos;Clear;72;ESE;3;78%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;80%
Madera;Clear;70;NW;6;50%
Mammoth;Mostly cloudy;59;ENE;7;47%
Marysville;Cloudy;68;SSE;6;58%
Mather AFB;Mostly clear;66;SSE;8;58%
Merced;Clear;72;NW;6;42%
Merced (airport);Clear;72;NW;6;42%
Miramar Mcas;Clear;72;SSW;3;76%
Modesto;Clear;72;Calm;0;36%
Moffett Nas;Clear;56;N;6;96%
Mojave;Clear;88;WNW;24;10%
Montague;Clear;65;N;13;41%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;55;SSW;5;89%
Mount Shasta;Cloudy;67;N;5;34%
Napa County;Mostly clear;59;SW;11;76%
Needles;Mostly cloudy;89;N;7;67%
North Island;Partly cloudy;71;Calm;0;86%
Oakland;Mostly clear;57;W;8;91%
Oceanside;Clear;67;Calm;0;84%
Ontario;Clear;74;N;6;69%
Oroville;Cloudy;75;SSE;8;49%
Oxnard;Clear;66;W;3;83%
Palm Springs;Clear;95;NW;14;24%
Palmdale;Clear;83;SW;13;22%
Paso Robles;Clear;62;NNW;7;64%
Point Mugu;Clear;65;Calm;0;84%
Porterville;Clear;74;SSW;3;51%
Ramona;Clear;70;Calm;0;67%
Redding;Mostly cloudy;77;N;6;46%
Riverside;Clear;76;W;5;55%
Riverside March;Clear;74;Calm;0;54%
Sacramento;Clear;64;SSE;6;64%
Sacramento International;Partly cloudy;66;SSE;9;58%
Salinas;Clear;55;NW;9;89%
San Bernardino;Clear;78;WSW;3;51%
San Carlos;Clear;59;Calm;0;76%
San Diego;Partly cloudy;71;Calm;0;86%
San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;87%
San Diego Montgomery;Clear;73;Calm;0;78%
San Francisco;Mostly clear;56;WNW;8;91%
San Jose;Clear;65;NE;3;65%
San Luis Obispo;Clear;55;WNW;3;93%
San Nicolas Island;Clear;60;W;10;93%
Sandberg;Clear;78;N;5;18%
Santa Ana;Clear;72;WSW;4;82%
Santa Barbara;Clear;64;ESE;3;86%
Santa Maria;Cloudy;58;ENE;3;90%
Santa Monica;Clear;69;Calm;0;92%
Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;85%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Clear;73;WNW;3;79%
South Lake Tahoe;Clear;53;SSW;3;42%
Stockton;Clear;68;N;3;45%
Thermal;Clear;99;NNW;16;17%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;54%
Twentynine Palms;Mostly clear;89;NNW;7;30%
Ukiah;Clear;67;Calm;0;42%
Vacaville;Clear;64;SSW;7;64%
Van Nuys;Clear;75;SE;3;59%
Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;6;96%
Victorville;Clear;76;SSW;9;48%
Visalia;Clear;77;NW;8;55%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%
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