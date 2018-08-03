CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Friday, August 3, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;58;WNW;3;44%

Arcata;Cloudy;56;NW;4;99%

Auburn;Clear;75;E;10;35%

Avalon;Clear;73;S;7;56%

Bakersfield;Clear;84;N;8;21%

Beale AFB;Clear;66;SSE;8;60%

Big Bear City;Clear;58;Calm;0;62%

Bishop;Cloudy;72;WNW;7;40%

Blue Canyon;Clear;69;ESE;3;23%

Blythe;Clear;94;SSE;9;33%

Burbank;Clear;73;E;5;72%

Camarillo;Clear;67;Calm;0;78%

Camp Pendleton;Clear;69;Calm;0;80%

Campo;Clear;66;ENE;6;67%

Carlsbad;Clear;67;Calm;0;84%

Chico;Cloudy;75;Calm;0;49%

China Lake;Clear;89;S;8;16%

Chino;Clear;74;N;6;69%

Concord;Clear;63;SSW;16;64%

Corona;Clear;74;Calm;5;70%

Crescent City;Mostly cloudy;57;SSE;8;89%

Daggett-Barstow;Clear;89;W;10;21%

Edwards AFB;Clear;82;SSW;15;22%

El Centro;Clear;90;W;6;30%

Eureka;Cloudy;56;NW;6;98%

Fairfield;Clear;60;SW;22;73%

Fresno;Mostly clear;80;NW;12;37%

Fullerton;Clear;72;S;3;75%

Hanford;Clear;79;NNW;10;34%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;83%

Hayward;Clear;59;W;6;80%

Imperial;Clear;90;W;6;30%

Imperial Beach;Clear;72;Calm;0;81%

Lancaster;Clear;82;SW;17;23%

Lemoore Nas;Clear;78;NNW;10;33%

Lincoln;Clear;68;SSE;9;48%

Livermore;Clear;59;Calm;0;69%

Lompoc;Cloudy;55;WSW;6;93%

Long Beach;Clear;72;ESE;3;78%

Los Alamitos;Clear;72;ESE;3;78%

Los Angeles;Clear;71;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;80%

Madera;Clear;70;NW;6;50%

Mammoth;Mostly cloudy;59;ENE;7;47%

Marysville;Cloudy;68;SSE;6;58%

Mather AFB;Mostly clear;66;SSE;8;58%

Merced;Clear;72;NW;6;42%

Merced (airport);Clear;72;NW;6;42%

Miramar Mcas;Clear;72;SSW;3;76%

Modesto;Clear;72;Calm;0;36%

Moffett Nas;Clear;56;N;6;96%

Mojave;Clear;88;WNW;24;10%

Montague;Clear;65;N;13;41%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;55;SSW;5;89%

Mount Shasta;Cloudy;67;N;5;34%

Napa County;Mostly clear;59;SW;11;76%

Needles;Mostly cloudy;89;N;7;67%

North Island;Partly cloudy;71;Calm;0;86%

Oakland;Mostly clear;57;W;8;91%

Oceanside;Clear;67;Calm;0;84%

Ontario;Clear;74;N;6;69%

Oroville;Cloudy;75;SSE;8;49%

Oxnard;Clear;66;W;3;83%

Palm Springs;Clear;95;NW;14;24%

Palmdale;Clear;83;SW;13;22%

Paso Robles;Clear;62;NNW;7;64%

Point Mugu;Clear;65;Calm;0;84%

Porterville;Clear;74;SSW;3;51%

Ramona;Clear;70;Calm;0;67%

Redding;Mostly cloudy;77;N;6;46%

Riverside;Clear;76;W;5;55%

Riverside March;Clear;74;Calm;0;54%

Sacramento;Clear;64;SSE;6;64%

Sacramento International;Partly cloudy;66;SSE;9;58%

Salinas;Clear;55;NW;9;89%

San Bernardino;Clear;78;WSW;3;51%

San Carlos;Clear;59;Calm;0;76%

San Diego;Partly cloudy;71;Calm;0;86%

San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;87%

San Diego Montgomery;Clear;73;Calm;0;78%

San Francisco;Mostly clear;56;WNW;8;91%

San Jose;Clear;65;NE;3;65%

San Luis Obispo;Clear;55;WNW;3;93%

San Nicolas Island;Clear;60;W;10;93%

Sandberg;Clear;78;N;5;18%

Santa Ana;Clear;72;WSW;4;82%

Santa Barbara;Clear;64;ESE;3;86%

Santa Maria;Cloudy;58;ENE;3;90%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;92%

Santa Rosa;Clear;53;Calm;0;85%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Clear;73;WNW;3;79%

South Lake Tahoe;Clear;53;SSW;3;42%

Stockton;Clear;68;N;3;45%

Thermal;Clear;99;NNW;16;17%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;54%

Twentynine Palms;Mostly clear;89;NNW;7;30%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;42%

Vacaville;Clear;64;SSW;7;64%

Van Nuys;Clear;75;SE;3;59%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;6;96%

Victorville;Clear;76;SSW;9;48%

Visalia;Clear;77;NW;8;55%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%

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