CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, August 5, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;54;ESE;3;49%
Arcata;Cloudy;57;NNW;6;100%
Auburn;Clear;73;ESE;6;33%
Avalon;Clear;75;Calm;0;47%
Bakersfield;Hazy moonlight;84;Calm;0;36%
Beale AFB;Clear;78;SE;9;33%
Big Bear City;Clear;58;Calm;0;43%
Bishop;Clear;78;N;14;15%
Blue Canyon;Partly cloudy;60;E;3;37%
Blythe;Mostly clear;96;S;9;23%
Burbank;Clear;73;E;6;79%
Camarillo;Clear;68;Calm;0;78%
Camp Pendleton;Clear;67;Calm;0;84%
Campo;Clear;67;NNE;3;56%
Carlsbad;Clear;64;Calm;0;89%
Chico;Clear;84;NNW;3;20%
China Lake;Clear;89;SSW;8;11%
Chino;Clear;75;NNE;6;67%
Concord;Clear;70;S;13;48%
Corona;Clear;69;Calm;5;80%
Crescent City;Cloudy;59;N;3;83%
Daggett-Barstow;Clear;89;SW;25;12%
Edwards AFB;Clear;79;SSW;13;18%
El Centro;Clear;97;Calm;15;15%
Eureka;Cloudy;57;N;6;93%
Fairfield;Clear;67;SSW;15;52%
Fresno;Clear;82;NW;12;23%
Fullerton;Clear;72;SSE;5;78%
Hanford;Clear;80;NNW;10;27%
Hawthorne;Clear;71;WSW;3;83%
Hayward;Clear;62;Calm;0;72%
Imperial;Clear;97;Calm;15;15%
Imperial Beach;Clear;66;SSW;3;90%
Lancaster;Clear;81;W;16;22%
Lemoore Nas;Clear;79;NW;13;32%
Lincoln;Clear;75;SSE;9;33%
Livermore;Clear;63;W;12;59%
Lompoc;Clear;59;Calm;0;77%
Long Beach;Clear;73;SE;6;80%
Los Alamitos;Clear;73;SE;6;80%
Los Angeles;Clear;72;Calm;0;81%
Los Angeles Downtown;Clear;72;Calm;0;81%
Madera;Clear;73;WNW;7;35%
Mammoth;Hazy moonlight;59;NNW;7;52%
Marysville;Cloudy;73;SSE;9;45%
Mather AFB;Mostly clear;70;SE;8;46%
Merced;Clear;75;N;9;33%
Merced (airport);Clear;75;N;9;33%
Miramar Mcas;Clear;69;WSW;3;78%
Modesto;Clear;74;NNE;5;32%
Moffett Nas;Clear;59;ENE;3;90%
Mojave;Partly cloudy;82;WNW;23;22%
Montague;Clear;67;N;9;44%
Monterey Rabr;Clear;60;W;5;72%
Mount Shasta;Cloudy;65;N;3;38%
Napa County;Mostly clear;63;SW;10;68%
Needles;Clear;103;SW;13;14%
North Island;Clear;74;NW;3;76%
Oakland;Mostly clear;58;NNW;9;88%
Oceanside;Clear;64;Calm;0;89%
Ontario;Clear;75;NNE;6;67%
Oroville;Cloudy;76;Calm;0;41%
Oxnard;Clear;68;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;94;Calm;0;19%
Palmdale;Clear;80;SW;7;19%
Paso Robles;Clear;73;NW;17;36%
Point Mugu;Clear;64;Calm;0;90%
Porterville;Clear;75;SSE;5;53%
Ramona;Clear;65;Calm;0;75%
Redding;Cloudy;76;NNW;5;34%
Riverside;Clear;75;Calm;0;57%
Riverside March;Clear;75;Calm;0;48%
Sacramento;Clear;68;SE;7;54%
Sacramento International;Partly cloudy;71;SSE;12;47%
Salinas;Clear;58;N;10;80%
San Bernardino;Clear;77;SW;3;37%
San Carlos;Clear;63;NNW;6;63%
San Diego;Clear;74;NW;3;76%
San Diego Brown;Clear;68;Calm;0;88%
San Diego Montgomery;Clear;71;WSW;3;80%
San Francisco;Mostly clear;57;WNW;11;84%
San Jose;Clear;69;NW;6;58%
San Luis Obispo;Clear;61;Calm;0;72%
San Nicolas Island;Clear;62;W;5;100%
Sandberg;Clear;74;NNW;21;28%
Santa Ana;Mostly clear;71;WSW;4;84%
Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;90%
Santa Maria;Clear;59;Calm;0;77%
Santa Monica;Clear;68;Calm;0;96%
Santa Rosa;Clear;58;SSE;5;74%
Santa Ynez;Clear;61;SW;5;72%
Santee;Clear;73;SW;5;73%
South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;51%
Stockton;Clear;74;W;10;35%
Thermal;Clear;98;NNW;15;16%
Truckee-Tahoe;Clear;43;SE;6;60%
Twentynine Palms;Clear;90;N;11;17%
Ukiah;Clear;69;E;3;42%
Vacaville;Cloudy;72;SSW;5;42%
Van Nuys;Clear;77;E;3;51%
Vandenberg AFB;Clear;55;SSW;6;85%
Victorville;Clear;78;SW;10;23%
Visalia;Clear;81;NW;7;32%
Watsonville;Clear;56;Calm;0;86%
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