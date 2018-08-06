CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, August 6, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;61;W;6;39%

Arcata;Mostly clear;56;Calm;1;98%

Auburn;Clear;73;E;7;40%

Avalon;Clear;77;WNW;6;31%

Bakersfield;Clear;85;N;9;20%

Beale AFB;Clear;72;NNE;6;46%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;50%

Bishop;Partly cloudy;72;NW;7;18%

Blue Canyon;Clear;64;ENE;5;39%

Blythe;Mostly clear;94;WSW;6;14%

Burbank;Clear;76;Calm;0;62%

Camarillo;Clear;69;Calm;0;65%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;69;NE;6;86%

Campo;Clear;66;NNE;6;56%

Carlsbad;Clear;67;Calm;0;86%

Chico;Cloudy;75;NE;6;35%

China Lake;Clear;85;SSW;13;16%

Chino;Clear;76;NNE;6;55%

Concord;Clear;70;S;8;45%

Corona;Clear;67;Calm;0;72%

Crescent City;Cloudy;58;NE;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;84;W;9;14%

Edwards AFB;Clear;80;SSW;10;18%

El Centro;Mostly clear;95;ENE;9;15%

Eureka;Clear;56;Calm;0;89%

Fairfield;Clear;67;SSW;15;51%

Fresno;Partly cloudy;78;WNW;10;37%

Fullerton;Clear;75;S;3;68%

Hanford;Hazy moonlight;76;WNW;12;46%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;83%

Hayward;Clear;63;Calm;0;72%

Imperial;Mostly clear;95;ENE;9;15%

Imperial Beach;Clear;68;Calm;0;89%

Lancaster;Clear;79;W;21;20%

Lemoore Nas;Hazy moonlight;74;NW;10;42%

Lincoln;Clear;63;E;6;77%

Livermore;Clear;62;WNW;6;61%

Lompoc;Clear;55;Calm;0;86%

Long Beach;Clear;72;Calm;0;81%

Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;81%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;83%

Madera;Clear;72;NW;7;49%

Mammoth;Cloudy;62;NW;6;47%

Marysville;Cloudy;69;Calm;0;72%

Mather AFB;Partly cloudy;72;S;4;49%

Merced;Clear;72;NNW;7;49%

Merced (airport);Clear;72;NNW;7;49%

Miramar Mcas;Clear;69;E;5;78%

Modesto;Clear;75;N;6;36%

Moffett Nas;Clear;60;WNW;3;80%

Mojave;Clear;81;WNW;25;12%

Montague;Cloudy;69;NNW;7;44%

Monterey Rabr;Mostly clear;56;WSW;5;86%

Mount Shasta;Cloudy;58;Calm;0;57%

Napa County;Partly cloudy;61;WSW;8;70%

Needles;Clear;99;WSW;10;6%

North Island;Mostly clear;75;N;3;73%

Oakland;Mostly clear;59;NW;7;86%

Oceanside;Clear;67;Calm;0;86%

Ontario;Clear;76;NNE;6;55%

Oroville;Cloudy;73;NE;5;50%

Oxnard;Clear;66;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;94;ENE;5;16%

Palmdale;Clear;77;W;7;16%

Paso Robles;Clear;72;NW;15;37%

Point Mugu;Clear;64;NNW;3;83%

Porterville;Clear;71;Calm;0;50%

Ramona;Clear;66;Calm;0;58%

Redding;Mostly cloudy;71;Calm;0;45%

Riverside;Clear;77;Calm;0;53%

Riverside March;Clear;72;Calm;0;46%

Sacramento;Clear;66;SE;3;60%

Sacramento International;Partly cloudy;72;SSE;5;47%

Salinas;Clear;56;NNW;9;89%

San Bernardino;Clear;81;Calm;0;41%

San Carlos;Clear;61;NW;5;67%

San Diego;Mostly clear;75;N;3;73%

San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%

San Diego Montgomery;Clear;71;Calm;0;80%

San Francisco;Mostly clear;58;NW;8;83%

San Jose;Clear;70;NW;6;63%

San Luis Obispo;Clear;57;SSW;7;80%

San Nicolas Island;Clear;68;WNW;18;35%

Sandberg;Clear;72;NNW;23;26%

Santa Ana;Mostly clear;72;SSW;4;81%

Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;77%

Santa Monica;Clear;68;Calm;0;96%

Santa Rosa;Clear;57;S;3;74%

Santa Ynez;Clear;57;SW;3;76%

Santee;Clear;72;Calm;0;73%

South Lake Tahoe;Clear;48;SSW;3;65%

Stockton;Clear;74;W;7;38%

Thermal;Clear;99;NW;9;11%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;53%

Twentynine Palms;Clear;86;NW;9;16%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;30%

Vacaville;Clear;64;Calm;0;57%

Van Nuys;Clear;76;SE;3;48%

Vandenberg AFB;Clear;52;Calm;0;94%

Victorville;Clear;77;WSW;9;20%

Visalia;Clear;74;NW;3;45%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%

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