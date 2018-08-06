CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, August 6, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;61;W;6;39%
Arcata;Mostly clear;56;Calm;1;98%
Auburn;Clear;73;E;7;40%
Avalon;Clear;77;WNW;6;31%
Bakersfield;Clear;85;N;9;20%
Beale AFB;Clear;72;NNE;6;46%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;50%
Bishop;Partly cloudy;72;NW;7;18%
Blue Canyon;Clear;64;ENE;5;39%
Blythe;Mostly clear;94;WSW;6;14%
Burbank;Clear;76;Calm;0;62%
Camarillo;Clear;69;Calm;0;65%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;69;NE;6;86%
Campo;Clear;66;NNE;6;56%
Carlsbad;Clear;67;Calm;0;86%
Chico;Cloudy;75;NE;6;35%
China Lake;Clear;85;SSW;13;16%
Chino;Clear;76;NNE;6;55%
Concord;Clear;70;S;8;45%
Corona;Clear;67;Calm;0;72%
Crescent City;Cloudy;58;NE;5;86%
Daggett-Barstow;Clear;84;W;9;14%
Edwards AFB;Clear;80;SSW;10;18%
El Centro;Mostly clear;95;ENE;9;15%
Eureka;Clear;56;Calm;0;89%
Fairfield;Clear;67;SSW;15;51%
Fresno;Partly cloudy;78;WNW;10;37%
Fullerton;Clear;75;S;3;68%
Hanford;Hazy moonlight;76;WNW;12;46%
Hawthorne;Clear;71;Calm;0;83%
Hayward;Clear;63;Calm;0;72%
Imperial;Mostly clear;95;ENE;9;15%
Imperial Beach;Clear;68;Calm;0;89%
Lancaster;Clear;79;W;21;20%
Lemoore Nas;Hazy moonlight;74;NW;10;42%
Lincoln;Clear;63;E;6;77%
Livermore;Clear;62;WNW;6;61%
Lompoc;Clear;55;Calm;0;86%
Long Beach;Clear;72;Calm;0;81%
Los Alamitos;Clear;72;Calm;0;81%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;83%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;83%
Madera;Clear;72;NW;7;49%
Mammoth;Cloudy;62;NW;6;47%
Marysville;Cloudy;69;Calm;0;72%
Mather AFB;Partly cloudy;72;S;4;49%
Merced;Clear;72;NNW;7;49%
Merced (airport);Clear;72;NNW;7;49%
Miramar Mcas;Clear;69;E;5;78%
Modesto;Clear;75;N;6;36%
Moffett Nas;Clear;60;WNW;3;80%
Mojave;Clear;81;WNW;25;12%
Montague;Cloudy;69;NNW;7;44%
Monterey Rabr;Mostly clear;56;WSW;5;86%
Mount Shasta;Cloudy;58;Calm;0;57%
Napa County;Partly cloudy;61;WSW;8;70%
Needles;Clear;99;WSW;10;6%
North Island;Mostly clear;75;N;3;73%
Oakland;Mostly clear;59;NW;7;86%
Oceanside;Clear;67;Calm;0;86%
Ontario;Clear;76;NNE;6;55%
Oroville;Cloudy;73;NE;5;50%
Oxnard;Clear;66;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;94;ENE;5;16%
Palmdale;Clear;77;W;7;16%
Paso Robles;Clear;72;NW;15;37%
Point Mugu;Clear;64;NNW;3;83%
Porterville;Clear;71;Calm;0;50%
Ramona;Clear;66;Calm;0;58%
Redding;Mostly cloudy;71;Calm;0;45%
Riverside;Clear;77;Calm;0;53%
Riverside March;Clear;72;Calm;0;46%
Sacramento;Clear;66;SE;3;60%
Sacramento International;Partly cloudy;72;SSE;5;47%
Salinas;Clear;56;NNW;9;89%
San Bernardino;Clear;81;Calm;0;41%
San Carlos;Clear;61;NW;5;67%
San Diego;Mostly clear;75;N;3;73%
San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;88%
San Diego Montgomery;Clear;71;Calm;0;80%
San Francisco;Mostly clear;58;NW;8;83%
San Jose;Clear;70;NW;6;63%
San Luis Obispo;Clear;57;SSW;7;80%
San Nicolas Island;Clear;68;WNW;18;35%
Sandberg;Clear;72;NNW;23;26%
Santa Ana;Mostly clear;72;SSW;4;81%
Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;59;Calm;0;77%
Santa Monica;Clear;68;Calm;0;96%
Santa Rosa;Clear;57;S;3;74%
Santa Ynez;Clear;57;SW;3;76%
Santee;Clear;72;Calm;0;73%
South Lake Tahoe;Clear;48;SSW;3;65%
Stockton;Clear;74;W;7;38%
Thermal;Clear;99;NW;9;11%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;53%
Twentynine Palms;Clear;86;NW;9;16%
Ukiah;Clear;67;Calm;0;30%
Vacaville;Clear;64;Calm;0;57%
Van Nuys;Clear;76;SE;3;48%
Vandenberg AFB;Clear;52;Calm;0;94%
Victorville;Clear;77;WSW;9;20%
Visalia;Clear;74;NW;3;45%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%
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