CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, August 16, 2018

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;65;Calm;0;34%

Arcata;Cloudy;57;NNW;4;100%

Auburn;Clear;72;ESE;6;46%

Avalon;Fog;64;Calm;0;100%

Bakersfield;Clear;85;N;6;30%

Beale AFB;Clear;65;S;8;71%

Big Bear City;Clear;57;Calm;1;78%

Bishop;Mostly clear;72;N;7;35%

Blue Canyon;Clear;69;Calm;0;27%

Blythe;Mostly clear;90;S;9;49%

Burbank;Clear;71;S;3;80%

Camarillo;Clear;71;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Cloudy;70;S;3;83%

Campo;Intermittent clouds;68;N;5;72%

Carlsbad;Cloudy;73;SSW;3;75%

Chico;Clear;75;SE;8;40%

China Lake;Clear;88;SSW;13;22%

Chino;Partly cloudy;72;SW;7;75%

Concord;Clear;64;SSW;13;74%

Corona;Clear;71;W;6;78%

Crescent City;Fog;57;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;87;SW;12;39%

Edwards AFB;Mostly clear;81;SW;13;33%

El Centro;Clear;92;SE;8;43%

Eureka;Cloudy;57;NNW;5;98%

Fairfield;Clear;62;SW;23;75%

Fresno;Clear;78;NW;9;47%

Fullerton;Partly cloudy;72;S;5;78%

Hanford;Clear;78;NW;9;49%

Hawthorne;Clear;72;Calm;0;81%

Hayward;Cloudy;64;W;9;77%

Imperial;Clear;92;SE;8;43%

Imperial Beach;Mostly cloudy;71;WSW;3;78%

Lancaster;Clear;79;SW;12;37%

Lemoore Nas;Clear;75;NW;9;49%

Lincoln;Clear;68;SE;10;59%

Livermore;Clear;60;W;5;86%

Lompoc;Clear;60;NNW;8;91%

Long Beach;Mostly cloudy;72;SSE;6;81%

Los Alamitos;Mostly cloudy;72;SSE;6;81%

Los Angeles;Clear;73;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;78%

Madera;Clear;72;NW;8;65%

Mammoth;Mostly cloudy;66;NNW;5;30%

Marysville;Clear;66;SSE;6;67%

Mather AFB;Clear;63;SE;8;72%

Merced;Clear;70;NNW;8;65%

Merced (airport);Clear;70;NNW;8;65%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;72;Calm;0;73%

Modesto;Clear;69;NNW;9;62%

Moffett Nas;Clear;63;NNW;6;78%

Mojave;Clear;82;W;12;24%

Montague;Cloudy;72;Calm;0;36%

Monterey Rabr;Partly cloudy;61;SSW;5;87%

Mount Shasta;Cloudy;62;Calm;0;47%

Napa County;Mostly cloudy;60;WSW;8;87%

Needles;Clear;94;SE;10;31%

North Island;Mostly cloudy;71;Calm;0;78%

Oakland;Mostly cloudy;59;WSW;12;97%

Oceanside;Cloudy;73;SSW;3;75%

Ontario;Partly cloudy;72;SW;7;75%

Oroville;Clear;72;SE;10;56%

Oxnard;Clear;69;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;90;NNW;3;40%

Palmdale;Clear;80;SSW;10;34%

Paso Robles;Clear;65;NW;7;70%

Point Mugu;Clear;68;Calm;0;84%

Porterville;Clear;79;NW;6;46%

Ramona;Clear;67;WSW;5;86%

Redding;Partly cloudy;75;Calm;0;49%

Riverside;Clear;72;Calm;0;73%

Riverside March;Clear;72;Calm;0;69%

Sacramento;Clear;64;SSW;10;74%

Sacramento International;Clear;64;SSE;10;69%

Salinas;Clear;61;N;5;86%

San Bernardino;Clear;73;W;5;66%

San Carlos;Clear;63;W;7;82%

San Diego;Mostly cloudy;71;Calm;0;78%

San Diego Brown;Clear;70;Calm;0;81%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;71;Calm;0;78%

San Francisco;Intermittent clouds;58;W;11;98%

San Jose;Partly cloudy;63;N;8;83%

San Luis Obispo;Clear;60;WNW;6;90%

San Nicolas Island;Clear;62;W;9;90%

Sandberg;Clear;73;WNW;12;32%

Santa Ana;Mostly cloudy;71;S;5;83%

Santa Barbara;Clear;70;ESE;5;81%

Santa Maria;Clear;62;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;74;S;3;76%

Santa Rosa;Clear;56;S;3;93%

Santa Ynez;Clear;59;SW;5;87%

Santee;Mostly cloudy;72;WNW;5;73%

South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;56%

Stockton;Clear;68;NW;8;65%

Thermal;Clear;94;S;3;45%

Truckee-Tahoe;Clear;52;SSE;4;64%

Twentynine Palms;Partly cloudy;86;N;8;45%

Ukiah;Clear;64;Calm;0;70%

Vacaville;Intermittent clouds;63;SW;15;75%

Van Nuys;Clear;72;Calm;0;70%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;59;N;6;94%

Victorville;Partly cloudy;76;SW;9;57%

Visalia;Clear;76;NW;5;54%

Watsonville;Clear;59;Calm;0;89%

_____

Copyright 2018 AccuWeather