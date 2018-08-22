CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Wednesday, August 22, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;52;Calm;0;54%
Arcata;Cloudy;55;SW;5;99%
Auburn;Clear;63;ESE;5;72%
Avalon;Cloudy;63;SE;7;100%
Bakersfield;Clear;78;NW;6;30%
Beale AFB;Clear;61;SSE;8;82%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;62%
Bishop;Clear;70;WNW;3;20%
Blue Canyon;Clear;64;E;5;28%
Blythe;Partly cloudy;90;SSW;9;46%
Burbank;Partly cloudy;69;SE;6;92%
Camarillo;Cloudy;70;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Showers;70;SE;6;83%
Campo;Cloudy;64;NE;5;64%
Carlsbad;Mostly cloudy;72;Calm;0;75%
Chico;Cloudy;68;Calm;0;59%
China Lake;Clear;85;SSW;15;10%
Chino;Cloudy;70;NNW;7;81%
Concord;Cloudy;64;W;13;72%
Corona;Clear;69;W;6;86%
Crescent City;Cloudy;56;SSE;9;93%
Daggett-Barstow;Clear;84;W;17;28%
Edwards AFB;Clear;79;WSW;18;15%
El Centro;Clear;88;SE;5;58%
Eureka;Cloudy;55;SW;5;98%
Fairfield;Clear;61;SW;22;81%
Fresno;Clear;71;NW;12;60%
Fullerton;Cloudy;73;N;6;73%
Hanford;Clear;71;NW;13;65%
Hawthorne;Cloudy;71;Calm;0;80%
Hayward;Cloudy;64;WNW;7;74%
Imperial;Clear;88;SE;5;58%
Imperial Beach;Cloudy;72;Calm;0;78%
Lancaster;Clear;75;SW;15;38%
Lemoore Nas;Mostly clear;72;NW;13;51%
Lincoln;Clear;61;SE;9;82%
Livermore;Cloudy;62;W;8;80%
Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;86%
Long Beach;Cloudy;72;Calm;0;78%
Los Alamitos;Cloudy;72;Calm;0;78%
Los Angeles;Cloudy;71;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Cloudy;71;Calm;0;80%
Madera;Clear;67;WNW;6;70%
Mammoth;Hazy moonlight;61;NNW;4;43%
Marysville;Clear;61;SE;10;86%
Mather AFB;Cloudy;59;SSE;9;90%
Merced;Clear;62;NW;9;83%
Merced (airport);Clear;62;NW;9;83%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;74;WSW;3;70%
Modesto;Clear;62;N;8;83%
Moffett Nas;Cloudy;64;N;5;77%
Mojave;Cloudy;77;WSW;9;25%
Montague;Cloudy;62;NE;5;33%
Monterey Rabr;Cloudy;61;SW;5;80%
Mount Shasta;Clear;56;Calm;0;48%
Napa County;Cloudy;58;WSW;8;96%
Needles;Clear;98;SSW;9;31%
North Island;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%
Oakland;Cloudy;60;WSW;9;96%
Oceanside;Mostly cloudy;72;Calm;0;75%
Ontario;Cloudy;70;NNW;7;81%
Oroville;Clear;65;SE;6;77%
Oxnard;Cloudy;67;W;6;90%
Palm Springs;Clear;90;NW;10;34%
Palmdale;Clear;75;WNW;10;33%
Paso Robles;Clear;58;Calm;0;86%
Point Mugu;Cloudy;69;W;6;80%
Porterville;Clear;75;Calm;0;51%
Ramona;Clear;64;Calm;0;86%
Redding;Clear;67;Calm;0;62%
Riverside;Clear;69;W;6;83%
Riverside March;Clear;70;W;3;74%
Sacramento;Clear;61;SSW;10;86%
Sacramento International;Clear;61;SSE;9;83%
Salinas;Cloudy;61;W;5;83%
San Bernardino;Clear;73;WSW;5;66%
San Carlos;Cloudy;59;W;8;93%
San Diego;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%
San Diego Brown;Cloudy;70;Calm;5;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;72;Calm;0;75%
San Francisco;Cloudy;59;SW;8;98%
San Jose;Cloudy;64;Calm;0;77%
San Luis Obispo;Cloudy;61;NW;8;80%
San Nicolas Island;Cloudy;64;W;12;92%
Sandberg;Cloudy;67;SW;7;46%
Santa Ana;Cloudy;71;W;4;84%
Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;90%
Santa Maria;Cloudy;62;Calm;0;83%
Santa Monica;Mostly cloudy;73;WSW;3;73%
Santa Rosa;Cloudy;61;S;3;89%
Santa Ynez;Cloudy;57;SSW;3;93%
Santee;Cloudy;72;WNW;3;82%
South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;70%
Stockton;Clear;61;NNW;7;86%
Thermal;Clear;90;S;3;49%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;57%
Twentynine Palms;Cloudy;85;WSW;9;44%
Ukiah;Partly cloudy;62;SSE;6;77%
Vacaville;Clear;63;SW;9;77%
Van Nuys;Partly cloudy;68;SSE;6;87%
Vandenberg AFB;Cloudy;60;N;6;88%
Victorville;Cloudy;73;WSW;9;42%
Visalia;Clear;73;NW;9;58%
Watsonville;Cloudy;59;W;3;93%
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