CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Wednesday, August 22, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;52;Calm;0;54%

Arcata;Cloudy;55;SW;5;99%

Auburn;Clear;63;ESE;5;72%

Avalon;Cloudy;63;SE;7;100%

Bakersfield;Clear;78;NW;6;30%

Beale AFB;Clear;61;SSE;8;82%

Big Bear City;Clear;55;Calm;0;62%

Bishop;Clear;70;WNW;3;20%

Blue Canyon;Clear;64;E;5;28%

Blythe;Partly cloudy;90;SSW;9;46%

Burbank;Partly cloudy;69;SE;6;92%

Camarillo;Cloudy;70;Calm;0;75%

Camp Pendleton;Showers;70;SE;6;83%

Campo;Cloudy;64;NE;5;64%

Carlsbad;Mostly cloudy;72;Calm;0;75%

Chico;Cloudy;68;Calm;0;59%

China Lake;Clear;85;SSW;15;10%

Chino;Cloudy;70;NNW;7;81%

Concord;Cloudy;64;W;13;72%

Corona;Clear;69;W;6;86%

Crescent City;Cloudy;56;SSE;9;93%

Daggett-Barstow;Clear;84;W;17;28%

Edwards AFB;Clear;79;WSW;18;15%

El Centro;Clear;88;SE;5;58%

Eureka;Cloudy;55;SW;5;98%

Fairfield;Clear;61;SW;22;81%

Fresno;Clear;71;NW;12;60%

Fullerton;Cloudy;73;N;6;73%

Hanford;Clear;71;NW;13;65%

Hawthorne;Cloudy;71;Calm;0;80%

Hayward;Cloudy;64;WNW;7;74%

Imperial;Clear;88;SE;5;58%

Imperial Beach;Cloudy;72;Calm;0;78%

Lancaster;Clear;75;SW;15;38%

Lemoore Nas;Mostly clear;72;NW;13;51%

Lincoln;Clear;61;SE;9;82%

Livermore;Cloudy;62;W;8;80%

Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;86%

Long Beach;Cloudy;72;Calm;0;78%

Los Alamitos;Cloudy;72;Calm;0;78%

Los Angeles;Cloudy;71;Calm;0;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;71;Calm;0;80%

Madera;Clear;67;WNW;6;70%

Mammoth;Hazy moonlight;61;NNW;4;43%

Marysville;Clear;61;SE;10;86%

Mather AFB;Cloudy;59;SSE;9;90%

Merced;Clear;62;NW;9;83%

Merced (airport);Clear;62;NW;9;83%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;74;WSW;3;70%

Modesto;Clear;62;N;8;83%

Moffett Nas;Cloudy;64;N;5;77%

Mojave;Cloudy;77;WSW;9;25%

Montague;Cloudy;62;NE;5;33%

Monterey Rabr;Cloudy;61;SW;5;80%

Mount Shasta;Clear;56;Calm;0;48%

Napa County;Cloudy;58;WSW;8;96%

Needles;Clear;98;SSW;9;31%

North Island;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%

Oakland;Cloudy;60;WSW;9;96%

Oceanside;Mostly cloudy;72;Calm;0;75%

Ontario;Cloudy;70;NNW;7;81%

Oroville;Clear;65;SE;6;77%

Oxnard;Cloudy;67;W;6;90%

Palm Springs;Clear;90;NW;10;34%

Palmdale;Clear;75;WNW;10;33%

Paso Robles;Clear;58;Calm;0;86%

Point Mugu;Cloudy;69;W;6;80%

Porterville;Clear;75;Calm;0;51%

Ramona;Clear;64;Calm;0;86%

Redding;Clear;67;Calm;0;62%

Riverside;Clear;69;W;6;83%

Riverside March;Clear;70;W;3;74%

Sacramento;Clear;61;SSW;10;86%

Sacramento International;Clear;61;SSE;9;83%

Salinas;Cloudy;61;W;5;83%

San Bernardino;Clear;73;WSW;5;66%

San Carlos;Cloudy;59;W;8;93%

San Diego;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%

San Diego Brown;Cloudy;70;Calm;5;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;72;Calm;0;75%

San Francisco;Cloudy;59;SW;8;98%

San Jose;Cloudy;64;Calm;0;77%

San Luis Obispo;Cloudy;61;NW;8;80%

San Nicolas Island;Cloudy;64;W;12;92%

Sandberg;Cloudy;67;SW;7;46%

Santa Ana;Cloudy;71;W;4;84%

Santa Barbara;Clear;63;Calm;0;90%

Santa Maria;Cloudy;62;Calm;0;83%

Santa Monica;Mostly cloudy;73;WSW;3;73%

Santa Rosa;Cloudy;61;S;3;89%

Santa Ynez;Cloudy;57;SSW;3;93%

Santee;Cloudy;72;WNW;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;70%

Stockton;Clear;61;NNW;7;86%

Thermal;Clear;90;S;3;49%

Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;57%

Twentynine Palms;Cloudy;85;WSW;9;44%

Ukiah;Partly cloudy;62;SSE;6;77%

Vacaville;Clear;63;SW;9;77%

Van Nuys;Partly cloudy;68;SSE;6;87%

Vandenberg AFB;Cloudy;60;N;6;88%

Victorville;Cloudy;73;WSW;9;42%

Visalia;Clear;73;NW;9;58%

Watsonville;Cloudy;59;W;3;93%

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