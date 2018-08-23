CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, August 23, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Cloudy;64;SW;8;31%
Arcata;Cloudy;56;Calm;1;100%
Auburn;Clear;64;Calm;0;63%
Avalon;Partly cloudy;67;WNW;5;100%
Bakersfield;Clear;83;Calm;0;31%
Beale AFB;Clear;65;SSE;7;63%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;66%
Bishop;Clear;71;NW;7;24%
Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;39%
Blythe;Clear;92;SSW;12;37%
Burbank;Clear;69;S;5;91%
Camarillo;Clear;68;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Partly cloudy;70;Calm;0;84%
Campo;Intermittent clouds;62;ENE;5;80%
Carlsbad;Cloudy;71;Calm;0;75%
Chico;Clear;72;SE;3;46%
China Lake;Clear;86;SSW;16;13%
Chino;Partly cloudy;70;E;8;79%
Concord;Cloudy;62;WSW;9;72%
Corona;Clear;70;NW;5;81%
Crescent City;Cloudy;56;NNW;5;93%
Daggett-Barstow;Clear;84;WNW;15;26%
Edwards AFB;Clear;78;WSW;16;27%
El Centro;Clear;90;Calm;0;32%
Eureka;Cloudy;55;Calm;0;100%
Fairfield;Clear;60;SW;28;78%
Fresno;Clear;75;NW;12;53%
Fullerton;Clear;72;WNW;3;75%
Hanford;Clear;75;NW;12;54%
Hawthorne;Clear;70;SW;6;81%
Hayward;Cloudy;63;W;10;75%
Imperial;Clear;90;Calm;0;32%
Imperial Beach;Mostly cloudy;68;S;3;81%
Lancaster;Clear;74;WSW;15;36%
Lemoore Nas;Clear;73;NW;9;49%
Lincoln;Clear;66;SSE;8;63%
Livermore;Cloudy;60;W;9;83%
Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;71;NW;5;80%
Los Alamitos;Clear;71;NW;5;80%
Los Angeles;Clear;70;Calm;0;81%
Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;81%
Madera;Clear;70;WNW;8;67%
Mammoth;Mostly cloudy;65;NW;4;32%
Marysville;Clear;65;SSE;7;70%
Mather AFB;Clear;59;S;7;82%
Merced;Clear;68;NW;10;67%
Merced (airport);Clear;68;NW;10;67%
Miramar Mcas;Clear;70;WSW;3;75%
Modesto;Clear;66;NNW;10;69%
Moffett Nas;Cloudy;63;N;7;77%
Mojave;Clear;79;WSW;15;25%
Montague;Clear;63;E;3;28%
Monterey Rabr;Cloudy;62;W;6;83%
Mount Shasta;Hazy moonlight;58;Calm;0;53%
Napa County;Mostly cloudy;57;SW;12;90%
Needles;Clear;96;S;20;32%
North Island;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%
Oakland;Mostly cloudy;60;W;8;91%
Oceanside;Cloudy;71;Calm;0;75%
Ontario;Partly cloudy;70;E;8;79%
Oroville;Clear;71;ESE;6;56%
Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;91;NW;8;28%
Palmdale;Clear;77;Calm;0;25%
Paso Robles;Clear;59;WSW;6;83%
Point Mugu;Clear;66;NNW;3;83%
Porterville;Clear;75;NNW;6;53%
Ramona;Clear;64;Calm;0;83%
Redding;Clear;69;Calm;0;52%
Riverside;Clear;71;W;7;72%
Riverside March;Clear;72;WNW;5;54%
Sacramento;Clear;61;SSW;8;80%
Sacramento International;Clear;63;SSE;10;72%
Salinas;Cloudy;62;NNW;8;86%
San Bernardino;Clear;75;SW;5;57%
San Carlos;Mostly cloudy;59;NW;8;91%
San Diego;Mostly cloudy;72;Calm;0;78%
San Diego Brown;Cloudy;70;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;71;WNW;3;78%
San Francisco;Intermittent clouds;59;W;8;93%
San Jose;Cloudy;63;N;6;77%
San Luis Obispo;Cloudy;61;NNW;9;80%
San Nicolas Island;Partly cloudy;64;WNW;20;89%
Sandberg;Clear;68;WSW;6;29%
Santa Ana;Partly cloudy;69;WSW;5;87%
Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;83%
Santa Maria;Fog;59;WNW;3;89%
Santa Monica;Partly cloudy;72;S;3;75%
Santa Rosa;Cloudy;58;SE;3;90%
Santa Ynez;Clear;57;WNW;5;87%
Santee;Mostly cloudy;70;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;47;Calm;0;76%
Stockton;Clear;66;WNW;9;69%
Thermal;Clear;93;NW;10;25%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;61%
Twentynine Palms;Cloudy;86;WSW;10;32%
Ukiah;Clear;65;S;7;65%
Vacaville;Clear;65;SSW;9;67%
Van Nuys;Clear;71;SE;3;72%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;59;N;6;100%
Victorville;Mostly clear;73;W;10;43%
Visalia;Clear;75;NW;12;57%
Watsonville;Cloudy;60;Calm;0;89%
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