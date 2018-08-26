CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, August 25, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;65;W;9;22%
Arcata;Cloudy;54;ESE;4;90%
Auburn;Clear;64;Calm;0;48%
Avalon;Clear;60;Calm;0;100%
Bakersfield;Clear;80;Calm;0;32%
Beale AFB;Clear;71;E;8;45%
Big Bear City;Clear;54;Calm;0;43%
Bishop;Clear;76;WSW;9;17%
Blue Canyon;Clear;60;E;3;43%
Blythe;Intermittent clouds;93;SSW;10;35%
Burbank;Clear;70;SE;6;79%
Camarillo;Cloudy;69;WSW;5;75%
Camp Pendleton;Rain;72;WNW;3;75%
Campo;Cloudy;61;NNE;3;77%
Carlsbad;Cloudy;72;SSW;5;73%
Chico;Cloudy;75;Calm;0;31%
China Lake;Cloudy;85;S;12;13%
Chino;Cloudy;71;SSE;9;71%
Concord;Clear;65;S;8;55%
Corona;Clear;70;WNW;7;75%
Crescent City;Clear;55;S;9;89%
Daggett-Barstow;Clear;87;WSW;12;13%
Edwards AFB;Clear;76;WSW;18;40%
El Centro;Clear;93;SSW;6;34%
Eureka;Cloudy;54;NNE;5;90%
Fairfield;Clear;60;SW;21;76%
Fresno;Clear;81;NW;10;35%
Fullerton;Clear;71;WNW;3;72%
Hanford;Mostly cloudy;79;NW;10;41%
Hawthorne;Mostly cloudy;69;WNW;3;83%
Hayward;Mostly cloudy;58;NNW;6;83%
Imperial;Clear;93;SSW;6;34%
Imperial Beach;Cloudy;71;NNW;3;72%
Lancaster;Clear;74;WSW;9;45%
Lemoore Nas;Cloudy;75;NW;9;41%
Lincoln;Clear;61;E;6;63%
Livermore;Clear;59;WNW;12;74%
Lompoc;Cloudy;61;NNW;5;83%
Long Beach;Clear;70;WNW;6;81%
Los Alamitos;Clear;70;WNW;6;81%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;80%
Madera;Clear;73;NW;6;56%
Mammoth;Hazy moonlight;60;NW;9;36%
Marysville;Clear;71;S;5;54%
Mather AFB;Cloudy;70;SSE;7;56%
Merced;Hazy moonlight;71;W;3;60%
Merced (airport);Hazy moonlight;71;W;3;60%
Miramar Mcas;Partly cloudy;72;Calm;0;70%
Modesto;Clear;75;NNW;8;49%
Moffett Nas;Clear;60;N;8;83%
Mojave;Clear;77;WSW;14;25%
Montague;Clear;69;N;16;23%
Monterey Rabr;Cloudy;59;N;3;83%
Mount Shasta;Hazy moonlight;61;Calm;0;42%
Napa County;Cloudy;58;SW;9;84%
Needles;Clear;97;S;20;29%
North Island;Cloudy;71;W;5;72%
Oakland;Mostly cloudy;59;NW;10;85%
Oceanside;Cloudy;72;SSW;5;73%
Ontario;Cloudy;71;SSE;9;71%
Oroville;Clear;74;E;5;40%
Oxnard;Clear;65;W;7;93%
Palm Springs;Clear;93;NW;13;27%
Palmdale;Clear;76;WSW;8;26%
Paso Robles;Clear;65;WNW;8;62%
Point Mugu;Cloudy;68;NW;5;81%
Porterville;Clear;74;Calm;0;53%
Ramona;Clear;63;W;6;83%
Redding;Clear;77;Calm;0;34%
Riverside;Clear;70;W;6;72%
Riverside March;Clear;69;W;6;67%
Sacramento;Clear;68;Calm;10;65%
Sacramento International;Clear;70;S;10;58%
Salinas;Cloudy;59;NW;8;83%
San Bernardino;Clear;73;WSW;7;59%
San Carlos;Clear;59;NW;3;82%
San Diego;Cloudy;71;W;5;72%
San Diego Brown;Cloudy;66;W;3;88%
San Diego Montgomery;Cloudy;70;WSW;3;75%
San Francisco;Cloudy;57;NW;10;90%
San Jose;Partly cloudy;60;NNW;8;83%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;60;NW;9;83%
San Nicolas Island;Cloudy;62;WNW;15;92%
Sandberg;Clear;70;SW;3;34%
Santa Ana;Cloudy;70;NNW;5;81%
Santa Barbara;Clear;67;E;6;81%
Santa Maria;Cloudy;58;W;5;93%
Santa Monica;Mostly cloudy;71;SSW;6;78%
Santa Rosa;Cloudy;55;SSE;5;92%
Santa Ynez;Clear;57;SW;3;87%
Santee;Mostly cloudy;68;WNW;5;82%
South Lake Tahoe;Clear;59;SSW;6;47%
Stockton;Clear;70;NW;10;45%
Thermal;Clear;96;NW;10;24%
Truckee-Tahoe;Clear;46;S;3;45%
Twentynine Palms;Cloudy;87;SW;12;29%
Ukiah;Clear;68;Calm;0;43%
Vacaville;Clear;72;Calm;0;49%
Van Nuys;Clear;71;ESE;3;68%
Vandenberg AFB;Cloudy;59;NNW;6;87%
Victorville;Cloudy;73;SW;11;38%
Visalia;Clear;75;NW;6;59%
Watsonville;Cloudy;57;Calm;0;89%
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