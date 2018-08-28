CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, August 28, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;60;N;3;33%

Arcata;Cloudy;55;N;2;100%

Auburn;Clear;61;Calm;0;72%

Avalon;Cloudy;60;WSW;10;96%

Bakersfield;Clear;76;N;6;30%

Beale AFB;Clear;66;SSE;6;67%

Big Bear City;Clear;57;W;10;28%

Bishop;Clear;74;NNW;6;18%

Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;42%

Blythe;Mostly clear;88;SSW;9;21%

Burbank;Clear;67;E;6;83%

Camarillo;Cloudy;68;W;8;72%

Camp Pendleton;Partly cloudy w/ showers;67;NNE;6;81%

Campo;Partly cloudy;57;NE;5;63%

Carlsbad;Partly cloudy;66;NNE;3;81%

Chico;Clear;72;SE;7;46%

China Lake;Clear;81;SW;17;16%

Chino;Intermittent clouds;70;SW;7;71%

Concord;Cloudy;61;SSW;12;75%

Corona;Clear;67;W;3;78%

Crescent City;Clear;57;SSE;13;89%

Daggett-Barstow;Clear;80;WSW;5;22%

Edwards AFB;Clear;70;WSW;17;50%

El Centro;Clear;92;W;6;9%

Eureka;Cloudy;55;Calm;0;100%

Fairfield;Clear;59;SW;23;82%

Fresno;Clear;71;NW;10;52%

Fullerton;Clear;68;Calm;0;75%

Hanford;Clear;73;NNW;10;49%

Hawthorne;Clear;68;WSW;6;81%

Hayward;Cloudy;60;W;13;80%

Imperial;Clear;92;W;6;9%

Imperial Beach;Intermittent clouds;70;SE;7;75%

Lancaster;Clear;69;SW;17;56%

Lemoore Nas;Clear;72;NNW;10;47%

Lincoln;Clear;63;SSE;6;72%

Livermore;Clear;58;W;10;83%

Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;83%

Long Beach;Clear;68;NW;6;78%

Los Alamitos;Clear;68;NW;6;78%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;81%

Madera;Clear;67;NW;6;65%

Mammoth;Clear;59;NE;8;38%

Marysville;Clear;64;SSE;5;74%

Mather AFB;Mostly clear;63;S;6;77%

Merced;Clear;63;W;6;77%

Merced (airport);Clear;63;W;6;77%

Miramar Mcas;Mostly clear;68;WNW;3;75%

Modesto;Clear;65;NW;9;70%

Moffett Nas;Mostly cloudy;61;NE;6;86%

Mojave;Clear;73;W;24;28%

Montague;Clear;69;N;8;37%

Monterey Rabr;Cloudy;60;WSW;6;89%

Mount Shasta;Hazy moonlight;57;Calm;0;59%

Napa County;Mostly cloudy;58;WSW;6;90%

Needles;Clear;93;WSW;14;9%

North Island;Intermittent clouds;70;N;3;75%

Oakland;Cloudy;60;WSW;9;87%

Oceanside;Partly cloudy;66;NNE;3;81%

Ontario;Intermittent clouds;70;SW;7;71%

Oroville;Clear;72;ESE;5;54%

Oxnard;Cloudy;65;W;8;86%

Palm Springs;Clear;85;NW;14;25%

Palmdale;Clear;71;W;8;40%

Paso Robles;Clear;58;WSW;5;86%

Point Mugu;Cloudy;67;W;7;78%

Porterville;Clear;71;S;6;40%

Ramona;Clear;60;Calm;0;83%

Redding;Clear;69;Calm;0;54%

Riverside;Clear;68;WNW;3;72%

Riverside March;Clear;68;Calm;0;63%

Sacramento;Clear;59;SSW;9;86%

Sacramento International;Clear;60;SSE;9;83%

Salinas;Cloudy;60;NW;5;89%

San Bernardino;Clear;70;W;6;63%

San Carlos;Cloudy;59;W;6;82%

San Diego;Intermittent clouds;70;N;3;75%

San Diego Brown;Mostly clear;66;W;6;88%

San Diego Montgomery;Clear;68;NNE;3;81%

San Francisco;Cloudy;59;W;9;89%

San Jose;Cloudy;62;N;5;80%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;NW;5;83%

San Nicolas Island;Cloudy;63;WNW;18;89%

Sandberg;Clear;59;SW;9;74%

Santa Ana;Intermittent clouds;69;WNW;5;79%

Santa Barbara;Clear;64;N;3;83%

Santa Maria;Cloudy;61;SW;3;83%

Santa Monica;Clear;69;ESE;3;78%

Santa Rosa;Cloudy;57;S;6;93%

Santa Ynez;Partly cloudy;59;W;5;82%

Santee;Partly cloudy;66;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;48;S;5;67%

Stockton;Clear;66;WNW;13;67%

Thermal;Clear;89;NNW;15;25%

Truckee-Tahoe;Clear;46;S;3;65%

Twentynine Palms;Mostly clear;80;SSW;11;27%

Ukiah;Mostly cloudy;65;S;6;65%

Vacaville;Clear;62;SW;9;74%

Van Nuys;Clear;68;Calm;0;69%

Vandenberg AFB;Cloudy;60;N;9;87%

Victorville;Mostly clear;69;WSW;11;37%

Visalia;Clear;72;WNW;8;55%

Watsonville;Cloudy;58;SW;5;90%

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