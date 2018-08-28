CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, August 28, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;N;3;33%
Arcata;Cloudy;55;N;2;100%
Auburn;Clear;61;Calm;0;72%
Avalon;Cloudy;60;WSW;10;96%
Bakersfield;Clear;76;N;6;30%
Beale AFB;Clear;66;SSE;6;67%
Big Bear City;Clear;57;W;10;28%
Bishop;Clear;74;NNW;6;18%
Blue Canyon;Clear;63;Calm;0;42%
Blythe;Mostly clear;88;SSW;9;21%
Burbank;Clear;67;E;6;83%
Camarillo;Cloudy;68;W;8;72%
Camp Pendleton;Partly cloudy w/ showers;67;NNE;6;81%
Campo;Partly cloudy;57;NE;5;63%
Carlsbad;Partly cloudy;66;NNE;3;81%
Chico;Clear;72;SE;7;46%
China Lake;Clear;81;SW;17;16%
Chino;Intermittent clouds;70;SW;7;71%
Concord;Cloudy;61;SSW;12;75%
Corona;Clear;67;W;3;78%
Crescent City;Clear;57;SSE;13;89%
Daggett-Barstow;Clear;80;WSW;5;22%
Edwards AFB;Clear;70;WSW;17;50%
El Centro;Clear;92;W;6;9%
Eureka;Cloudy;55;Calm;0;100%
Fairfield;Clear;59;SW;23;82%
Fresno;Clear;71;NW;10;52%
Fullerton;Clear;68;Calm;0;75%
Hanford;Clear;73;NNW;10;49%
Hawthorne;Clear;68;WSW;6;81%
Hayward;Cloudy;60;W;13;80%
Imperial;Clear;92;W;6;9%
Imperial Beach;Intermittent clouds;70;SE;7;75%
Lancaster;Clear;69;SW;17;56%
Lemoore Nas;Clear;72;NNW;10;47%
Lincoln;Clear;63;SSE;6;72%
Livermore;Clear;58;W;10;83%
Lompoc;Cloudy;61;Calm;0;83%
Long Beach;Clear;68;NW;6;78%
Los Alamitos;Clear;68;NW;6;78%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;81%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;81%
Madera;Clear;67;NW;6;65%
Mammoth;Clear;59;NE;8;38%
Marysville;Clear;64;SSE;5;74%
Mather AFB;Mostly clear;63;S;6;77%
Merced;Clear;63;W;6;77%
Merced (airport);Clear;63;W;6;77%
Miramar Mcas;Mostly clear;68;WNW;3;75%
Modesto;Clear;65;NW;9;70%
Moffett Nas;Mostly cloudy;61;NE;6;86%
Mojave;Clear;73;W;24;28%
Montague;Clear;69;N;8;37%
Monterey Rabr;Cloudy;60;WSW;6;89%
Mount Shasta;Hazy moonlight;57;Calm;0;59%
Napa County;Mostly cloudy;58;WSW;6;90%
Needles;Clear;93;WSW;14;9%
North Island;Intermittent clouds;70;N;3;75%
Oakland;Cloudy;60;WSW;9;87%
Oceanside;Partly cloudy;66;NNE;3;81%
Ontario;Intermittent clouds;70;SW;7;71%
Oroville;Clear;72;ESE;5;54%
Oxnard;Cloudy;65;W;8;86%
Palm Springs;Clear;85;NW;14;25%
Palmdale;Clear;71;W;8;40%
Paso Robles;Clear;58;WSW;5;86%
Point Mugu;Cloudy;67;W;7;78%
Porterville;Clear;71;S;6;40%
Ramona;Clear;60;Calm;0;83%
Redding;Clear;69;Calm;0;54%
Riverside;Clear;68;WNW;3;72%
Riverside March;Clear;68;Calm;0;63%
Sacramento;Clear;59;SSW;9;86%
Sacramento International;Clear;60;SSE;9;83%
Salinas;Cloudy;60;NW;5;89%
San Bernardino;Clear;70;W;6;63%
San Carlos;Cloudy;59;W;6;82%
San Diego;Intermittent clouds;70;N;3;75%
San Diego Brown;Mostly clear;66;W;6;88%
San Diego Montgomery;Clear;68;NNE;3;81%
San Francisco;Cloudy;59;W;9;89%
San Jose;Cloudy;62;N;5;80%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;59;NW;5;83%
San Nicolas Island;Cloudy;63;WNW;18;89%
Sandberg;Clear;59;SW;9;74%
Santa Ana;Intermittent clouds;69;WNW;5;79%
Santa Barbara;Clear;64;N;3;83%
Santa Maria;Cloudy;61;SW;3;83%
Santa Monica;Clear;69;ESE;3;78%
Santa Rosa;Cloudy;57;S;6;93%
Santa Ynez;Partly cloudy;59;W;5;82%
Santee;Partly cloudy;66;Calm;0;82%
South Lake Tahoe;Clear;48;S;5;67%
Stockton;Clear;66;WNW;13;67%
Thermal;Clear;89;NNW;15;25%
Truckee-Tahoe;Clear;46;S;3;65%
Twentynine Palms;Mostly clear;80;SSW;11;27%
Ukiah;Mostly cloudy;65;S;6;65%
Vacaville;Clear;62;SW;9;74%
Van Nuys;Clear;68;Calm;0;69%
Vandenberg AFB;Cloudy;60;N;9;87%
Victorville;Mostly clear;69;WSW;11;37%
Visalia;Clear;72;WNW;8;55%
Watsonville;Cloudy;58;SW;5;90%
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