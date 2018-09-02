CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, September 2, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;58;SE;6;45%

Arcata;Clear;53;SE;6;91%

Auburn;Clear;68;Calm;0;55%

Avalon;Cloudy;62;ENE;5;93%

Bakersfield;Clear;81;E;6;32%

Beale AFB;Clear;73;E;6;51%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;45%

Bishop;Clear;63;ENE;7;29%

Blue Canyon;Clear;70;NE;8;22%

Blythe;Clear;87;W;11;36%

Burbank;Cloudy;69;S;5;88%

Camarillo;Clear;67;SW;3;72%

Camp Pendleton;Cloudy;71;N;5;72%

Campo;Clear;58;NE;5;74%

Carlsbad;Cloudy;71;ESE;7;70%

Chico;Clear;75;Calm;0;40%

China Lake;Clear;82;SSW;10;22%

Chino;Mostly clear;68;S;7;74%

Concord;Clear;65;SW;13;60%

Corona;Clear;67;WNW;5;84%

Crescent City;Partly cloudy;52;Calm;0;89%

Daggett-Barstow;Clear;78;WNW;13;34%

Edwards AFB;Clear;73;SSW;12;32%

El Centro;Clear;83;S;3;25%

Eureka;Mostly clear;53;SE;6;93%

Fairfield;Clear;61;SW;21;76%

Fresno;Clear;79;W;5;43%

Fullerton;Cloudy;70;SE;5;72%

Hanford;Clear;70;WNW;3;70%

Hawthorne;Cloudy;70;E;6;78%

Hayward;Clear;59;WNW;6;80%

Imperial;Clear;83;S;3;25%

Imperial Beach;Clear;65;Calm;0;80%

Lancaster;Clear;75;W;14;27%

Lemoore Nas;Clear;74;W;7;40%

Lincoln;Clear;73;SE;5;52%

Livermore;Clear;59;W;5;77%

Lompoc;Cloudy;57;NW;6;89%

Long Beach;Partly cloudy;69;SSE;5;80%

Los Alamitos;Partly cloudy;69;SSE;5;80%

Los Angeles;Cloudy;70;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;70;Calm;0;78%

Madera;Clear;72;WNW;3;61%

Mammoth;Clear;60;N;8;41%

Marysville;Clear;69;ESE;3;65%

Mather AFB;Mostly clear;67;SSE;6;60%

Merced;Clear;69;Calm;0;67%

Merced (airport);Clear;69;Calm;0;67%

Miramar Mcas;Cloudy;70;SW;3;75%

Modesto;Clear;73;Calm;0;47%

Moffett Nas;Clear;60;NNE;7;86%

Mojave;Clear;75;NW;17;33%

Montague;Clear;66;NNW;10;39%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;57;S;6;93%

Mount Shasta;Clear;69;N;3;28%

Napa County;Clear;58;SSW;12;83%

Needles;Clear;93;N;3;6%

North Island;Mostly cloudy;67;SE;7;84%

Oakland;Mostly cloudy;59;W;6;82%

Oceanside;Cloudy;71;ESE;7;70%

Ontario;Mostly clear;68;S;7;74%

Oroville;Clear;75;E;3;51%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;85;NW;10;36%

Palmdale;Clear;70;S;8;50%

Paso Robles;Clear;60;WNW;8;74%

Point Mugu;Partly cloudy;65;WNW;3;84%

Porterville;Clear;74;SE;8;51%

Ramona;Cloudy;63;Calm;0;90%

Redding;Mostly cloudy;72;Calm;0;36%

Riverside;Clear;66;W;6;83%

Riverside March;Clear;67;Calm;0;81%

Sacramento;Clear;64;S;3;67%

Sacramento International;Clear;67;SSE;7;60%

Salinas;Cloudy;58;NW;7;86%

San Bernardino;Clear;69;WSW;5;70%

San Carlos;Mostly clear;59;Calm;0;76%

San Diego;Mostly cloudy;67;SE;7;84%

San Diego Brown;Cloudy;66;Calm;0;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;68;SSE;6;81%

San Francisco;Mostly cloudy;59;W;7;80%

San Jose;Clear;60;Calm;0;83%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;WNW;6;89%

San Nicolas Island;Clear;63;E;5;92%

Sandberg;Clear;69;NNW;18;28%

Santa Ana;Mostly cloudy;69;NNW;4;77%

Santa Barbara;Clear;66;E;6;83%

Santa Maria;Cloudy;56;Calm;0;93%

Santa Monica;Cloudy;72;Calm;0;73%

Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;89%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Cloudy;68;Calm;0;77%

South Lake Tahoe;Clear;47;S;3;55%

Stockton;Clear;71;W;8;50%

Thermal;Clear;87;NNW;12;35%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;66%

Twentynine Palms;Clear;81;WNW;11;35%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;44%

Vacaville;Clear;66;SW;10;62%

Van Nuys;Clear;68;ESE;5;81%

Vandenberg AFB;Cloudy;54;NNE;6;100%

Victorville;Clear;69;SSW;8;56%

Visalia;Clear;73;Calm;0;63%

Watsonville;Cloudy;56;Calm;0;93%

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