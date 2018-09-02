CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, September 2, 2018
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;58;SE;6;45%
Arcata;Clear;53;SE;6;91%
Auburn;Clear;68;Calm;0;55%
Avalon;Cloudy;62;ENE;5;93%
Bakersfield;Clear;81;E;6;32%
Beale AFB;Clear;73;E;6;51%
Big Bear City;Clear;46;Calm;0;45%
Bishop;Clear;63;ENE;7;29%
Blue Canyon;Clear;70;NE;8;22%
Blythe;Clear;87;W;11;36%
Burbank;Cloudy;69;S;5;88%
Camarillo;Clear;67;SW;3;72%
Camp Pendleton;Cloudy;71;N;5;72%
Campo;Clear;58;NE;5;74%
Carlsbad;Cloudy;71;ESE;7;70%
Chico;Clear;75;Calm;0;40%
China Lake;Clear;82;SSW;10;22%
Chino;Mostly clear;68;S;7;74%
Concord;Clear;65;SW;13;60%
Corona;Clear;67;WNW;5;84%
Crescent City;Partly cloudy;52;Calm;0;89%
Daggett-Barstow;Clear;78;WNW;13;34%
Edwards AFB;Clear;73;SSW;12;32%
El Centro;Clear;83;S;3;25%
Eureka;Mostly clear;53;SE;6;93%
Fairfield;Clear;61;SW;21;76%
Fresno;Clear;79;W;5;43%
Fullerton;Cloudy;70;SE;5;72%
Hanford;Clear;70;WNW;3;70%
Hawthorne;Cloudy;70;E;6;78%
Hayward;Clear;59;WNW;6;80%
Imperial;Clear;83;S;3;25%
Imperial Beach;Clear;65;Calm;0;80%
Lancaster;Clear;75;W;14;27%
Lemoore Nas;Clear;74;W;7;40%
Lincoln;Clear;73;SE;5;52%
Livermore;Clear;59;W;5;77%
Lompoc;Cloudy;57;NW;6;89%
Long Beach;Partly cloudy;69;SSE;5;80%
Los Alamitos;Partly cloudy;69;SSE;5;80%
Los Angeles;Cloudy;70;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;70;Calm;0;78%
Madera;Clear;72;WNW;3;61%
Mammoth;Clear;60;N;8;41%
Marysville;Clear;69;ESE;3;65%
Mather AFB;Mostly clear;67;SSE;6;60%
Merced;Clear;69;Calm;0;67%
Merced (airport);Clear;69;Calm;0;67%
Miramar Mcas;Cloudy;70;SW;3;75%
Modesto;Clear;73;Calm;0;47%
Moffett Nas;Clear;60;NNE;7;86%
Mojave;Clear;75;NW;17;33%
Montague;Clear;66;NNW;10;39%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;57;S;6;93%
Mount Shasta;Clear;69;N;3;28%
Napa County;Clear;58;SSW;12;83%
Needles;Clear;93;N;3;6%
North Island;Mostly cloudy;67;SE;7;84%
Oakland;Mostly cloudy;59;W;6;82%
Oceanside;Cloudy;71;ESE;7;70%
Ontario;Mostly clear;68;S;7;74%
Oroville;Clear;75;E;3;51%
Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;85;NW;10;36%
Palmdale;Clear;70;S;8;50%
Paso Robles;Clear;60;WNW;8;74%
Point Mugu;Partly cloudy;65;WNW;3;84%
Porterville;Clear;74;SE;8;51%
Ramona;Cloudy;63;Calm;0;90%
Redding;Mostly cloudy;72;Calm;0;36%
Riverside;Clear;66;W;6;83%
Riverside March;Clear;67;Calm;0;81%
Sacramento;Clear;64;S;3;67%
Sacramento International;Clear;67;SSE;7;60%
Salinas;Cloudy;58;NW;7;86%
San Bernardino;Clear;69;WSW;5;70%
San Carlos;Mostly clear;59;Calm;0;76%
San Diego;Mostly cloudy;67;SE;7;84%
San Diego Brown;Cloudy;66;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;68;SSE;6;81%
San Francisco;Mostly cloudy;59;W;7;80%
San Jose;Clear;60;Calm;0;83%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;56;WNW;6;89%
San Nicolas Island;Clear;63;E;5;92%
Sandberg;Clear;69;NNW;18;28%
Santa Ana;Mostly cloudy;69;NNW;4;77%
Santa Barbara;Clear;66;E;6;83%
Santa Maria;Cloudy;56;Calm;0;93%
Santa Monica;Cloudy;72;Calm;0;73%
Santa Rosa;Clear;54;Calm;0;89%
Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;68;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;47;S;3;55%
Stockton;Clear;71;W;8;50%
Thermal;Clear;87;NNW;12;35%
Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;66%
Twentynine Palms;Clear;81;WNW;11;35%
Ukiah;Clear;67;Calm;0;44%
Vacaville;Clear;66;SW;10;62%
Van Nuys;Clear;68;ESE;5;81%
Vandenberg AFB;Cloudy;54;NNE;6;100%
Victorville;Clear;69;SSW;8;56%
Visalia;Clear;73;Calm;0;63%
Watsonville;Cloudy;56;Calm;0;93%
_____
Copyright 2018 AccuWeather