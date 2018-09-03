CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PDT Monday, September 3, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;60;N;5;31%
Arcata;Clear;54;N;5;88%
Auburn;Clear;72;E;3;47%
Avalon;Mostly cloudy;62;NNW;6;96%
Bakersfield;Clear;83;E;5;37%
Beale AFB;Clear;67;SE;6;59%
Big Bear City;Clear;47;Calm;1;65%
Bishop;Clear;67;Calm;0;23%
Blue Canyon;Clear;72;NNE;5;17%
Blythe;Clear;84;WNW;8;42%
Burbank;Cloudy;70;SSW;3;76%
Camarillo;Clear;67;Calm;0;75%
Camp Pendleton;Cloudy;70;Calm;0;72%
Campo;Clear;55;NNE;3;86%
Carlsbad;Cloudy;70;NNW;3;72%
Chico;Mostly cloudy;75;Calm;1;41%
China Lake;Clear;80;S;6;21%
Chino;Mostly cloudy;67;SSW;7;76%
Concord;Clear;63;Calm;0;62%
Corona;Mostly clear;67;NW;5;81%
Crescent City;Clear;51;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Clear;79;W;8;40%
Edwards AFB;Clear;75;SSW;14;42%
El Centro;Clear;84;N;6;36%
Eureka;Clear;53;N;7;93%
Fairfield;Clear;58;SW;32;82%
Fresno;Clear;79;WNW;7;41%
Fullerton;Cloudy;70;S;6;70%
Hanford;Clear;75;NNW;3;54%
Hawthorne;Cloudy;70;S;6;75%
Hayward;Partly cloudy;59;NNW;6;80%
Imperial;Clear;84;N;6;36%
Imperial Beach;Cloudy;70;SSW;6;70%
Lancaster;Clear;73;WSW;13;52%
Lemoore Nas;Clear;72;NNE;6;43%
Lincoln;Cloudy;71;SSE;7;53%
Livermore;Mostly clear;59;WNW;7;77%
Lompoc;Cloudy;60;ENE;3;89%
Long Beach;Cloudy;70;S;6;72%
Los Alamitos;Cloudy;70;S;6;72%
Los Angeles;Cloudy;71;N;3;72%
Los Angeles Downtown;Cloudy;71;N;3;72%
Madera;Clear;73;SE;5;49%
Mammoth;Clear;60;N;7;40%
Marysville;Clear;71;SSE;7;60%
Mather AFB;Clear;66;SSE;8;62%
Merced;Clear;70;W;6;56%
Merced (airport);Clear;70;W;6;56%
Miramar Mcas;Cloudy;71;SSW;5;70%
Modesto;Clear;75;NNW;9;47%
Moffett Nas;Partly cloudy;59;Calm;0;89%
Mojave;Clear;79;N;6;32%
Montague;Clear;69;N;12;31%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;58;SW;5;90%
Mount Shasta;Clear;70;N;5;28%
Napa County;Clear;57;NW;11;85%
Needles;Clear;91;ESE;8;21%
North Island;Cloudy;70;SSW;5;73%
Oakland;Mostly clear;58;WNW;7;85%
Oceanside;Cloudy;70;NNW;3;72%
Ontario;Mostly cloudy;67;SSW;7;76%
Oroville;Clear;78;E;5;46%
Oxnard;Cloudy;66;WSW;3;86%
Palm Springs;Clear;84;NW;12;44%
Palmdale;Clear;73;S;9;43%
Paso Robles;Clear;59;NW;8;80%
Point Mugu;Mostly clear;66;Calm;0;84%
Porterville;Clear;76;S;7;51%
Ramona;Mostly cloudy;65;WNW;6;80%
Redding;Clear;76;NNE;3;46%
Riverside;Mostly cloudy;66;W;7;83%
Riverside March;Clear;64;NW;6;98%
Sacramento;Clear;62;S;6;72%
Sacramento International;Clear;66;SSE;12;64%
Salinas;Mostly cloudy;58;Calm;0;93%
San Bernardino;Partly cloudy;67;W;5;74%
San Carlos;Cloudy;59;NW;3;82%
San Diego;Cloudy;71;SSW;5;73%
San Diego Brown;Cloudy;69;WSW;6;72%
San Diego Montgomery;Cloudy;69;SSW;6;75%
San Francisco;Mostly clear;57;W;7;85%
San Jose;Mostly clear;63;SSE;8;62%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;60;Calm;0;86%
San Nicolas Island;Clear;66;NE;5;82%
Sandberg;Clear;71;WNW;14;41%
Santa Ana;Mostly cloudy;70;SSW;5;74%
Santa Barbara;Clear;62;E;3;86%
Santa Maria;Mostly cloudy;62;WNW;3;89%
Santa Monica;Cloudy;73;Calm;0;70%
Santa Rosa;Mostly cloudy;55;S;6;92%
Santa Ynez;Clear;56;WSW;3;92%
Santee;Cloudy;70;SW;4;73%
South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;58%
Stockton;Clear;69;NW;8;58%
Thermal;Clear;88;NW;13;39%
Truckee-Tahoe;Clear;53;Calm;1;50%
Twentynine Palms;Clear;83;NW;6;41%
Ukiah;Clear;66;S;3;53%
Vacaville;Clear;66;SW;10;60%
Van Nuys;Cloudy;69;SE;5;75%
Vandenberg AFB;Cloudy;60;Calm;1;92%
Victorville;Clear;67;SSW;8;64%
Visalia;Clear;75;Calm;0;63%
Watsonville;Mostly cloudy;57;Calm;0;89%
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