CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Sunday, September 9, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;46;Calm;1;53%
Arcata;Clear;53;N;2;85%
Auburn;Clear;69;E;7;34%
Avalon;Clear;78;NW;8;30%
Bakersfield;Clear;73;NW;6;47%
Beale AFB;Clear;67;ESE;5;48%
Big Bear City;Clear;49;W;0;49%
Bishop;Clear;69;NW;7;18%
Blue Canyon;Clear;64;Calm;0;22%
Blythe;Clear;87;N;7;36%
Burbank;Clear;71;ESE;3;71%
Camarillo;Clear;66;N;1;80%
Camp Pendleton;Cloudy;68;NE;3;87%
Campo;Clear;64;NE;7;35%
Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;87%
Chico;Clear;72;WSW;3;30%
China Lake;Clear;77;N;3;18%
Chino;Clear;71;N;3;63%
Concord;Clear;65;S;10;60%
Corona;Clear;66;Calm;1;83%
Crescent City;Fog;53;SE;5;100%
Daggett-Barstow;Clear;85;W;18;18%
Edwards AFB;Clear;76;SSW;12;22%
El Centro;Clear;89;WSW;5;24%
Eureka;Mostly clear;52;N;4;97%
Fairfield;Clear;62;SW;17;70%
Fresno;Clear;74;NNW;8;35%
Fullerton;Fog;70;Calm;0;78%
Hanford;Clear;74;NW;12;36%
Hawthorne;Mostly cloudy;67;Calm;0;90%
Hayward;Clear;60;Calm;0;77%
Imperial;Clear;89;WSW;5;24%
Imperial Beach;Partly cloudy;68;WSW;2;86%
Lancaster;Clear;78;W;15;20%
Lemoore Nas;Clear;68;NNW;9;40%
Lincoln;Clear;65;SE;3;49%
Livermore;Clear;60;WNW;5;72%
Lompoc;Clear;53;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;68;Calm;0;87%
Los Alamitos;Fog;68;Calm;0;87%
Los Angeles;Clear;67;Calm;0;90%
Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;90%
Madera;Clear;67;WNW;7;46%
Mammoth;Clear;52;N;3;54%
Marysville;Clear;65;E;5;58%
Mather AFB;Mostly clear;65;SE;6;53%
Merced;Clear;67;W;5;46%
Merced (airport);Clear;67;W;5;46%
Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;80%
Modesto;Clear;69;NW;7;33%
Moffett Nas;Clear;60;NNE;5;83%
Mojave;Clear;79;W;14;19%
Montague;Clear;61;N;8;51%
Monterey Rabr;Clear;57;S;6;83%
Mount Shasta;Mostly cloudy;54;Calm;0;56%
Napa County;Clear;56;S;8;80%
Needles;Clear;98;N;13;11%
North Island;Mostly cloudy;69;W;2;82%
Oakland;Clear;59;WNW;7;78%
Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;87%
Ontario;Clear;71;N;3;63%
Oroville;Clear;74;E;6;36%
Oxnard;Mostly cloudy;65;Calm;0;93%
Palm Springs;Clear;90;Calm;0;21%
Palmdale;Clear;74;SSE;9;27%
Paso Robles;Clear;65;NW;10;50%
Point Mugu;Cloudy;68;SSE;13;78%
Porterville;Clear;66;SSE;7;58%
Ramona;Clear;65;ENE;3;60%
Redding;Clear;67;Calm;1;38%
Riverside;Clear;73;Calm;0;50%
Riverside March;Clear;66;Calm;1;55%
Sacramento;Mostly clear;65;SSE;8;57%
Sacramento International;Clear;65;SSE;7;58%
Salinas;Clear;58;NNW;9;83%
San Bernardino;Clear;74;Calm;1;43%
San Carlos;Mostly clear;59;WNW;4;72%
San Diego;Mostly cloudy;69;W;2;83%
San Diego Brown;Clear;67;E;1;90%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;67;Calm;0;90%
San Francisco;Mostly clear;58;NW;8;78%
San Jose;Clear;60;N;5;79%
San Luis Obispo;Clear;57;SE;2;81%
San Nicolas Island;Clear;66;ESE;3;83%
Sandberg;Clear;72;N;8;26%
Santa Ana;Mostly cloudy;68;SSW;3;78%
Santa Barbara;Clear;63;N;3;90%
Santa Maria;Clear;58;N;2;86%
Santa Monica;Cloudy;69;Calm;1;86%
Santa Rosa;Clear;56;N;5;78%
Santa Ynez;Clear;56;Calm;1;87%
Santee;Clear;68;WNW;2;81%
South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;57%
Stockton;Clear;65;WNW;5;48%
Thermal;Clear;86;SSE;6;19%
Truckee-Tahoe;Clear;43;N;3;60%
Twentynine Palms;Clear;84;WNW;7;24%
Ukiah;Clear;60;W;3;59%
Vacaville;Clear;60;Calm;0;61%
Van Nuys;Mostly clear;72;NE;2;70%
Vandenberg AFB;Clear;54;N;2;91%
Victorville;Clear;69;SSW;5;51%
Visalia;Clear;68;WNW;6;53%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%
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