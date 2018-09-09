CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Sunday, September 9, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;46;Calm;1;53%

Arcata;Clear;53;N;2;85%

Auburn;Clear;69;E;7;34%

Avalon;Clear;78;NW;8;30%

Bakersfield;Clear;73;NW;6;47%

Beale AFB;Clear;67;ESE;5;48%

Big Bear City;Clear;49;W;0;49%

Bishop;Clear;69;NW;7;18%

Blue Canyon;Clear;64;Calm;0;22%

Blythe;Clear;87;N;7;36%

Burbank;Clear;71;ESE;3;71%

Camarillo;Clear;66;N;1;80%

Camp Pendleton;Cloudy;68;NE;3;87%

Campo;Clear;64;NE;7;35%

Carlsbad;Cloudy;68;Calm;0;87%

Chico;Clear;72;WSW;3;30%

China Lake;Clear;77;N;3;18%

Chino;Clear;71;N;3;63%

Concord;Clear;65;S;10;60%

Corona;Clear;66;Calm;1;83%

Crescent City;Fog;53;SE;5;100%

Daggett-Barstow;Clear;85;W;18;18%

Edwards AFB;Clear;76;SSW;12;22%

El Centro;Clear;89;WSW;5;24%

Eureka;Mostly clear;52;N;4;97%

Fairfield;Clear;62;SW;17;70%

Fresno;Clear;74;NNW;8;35%

Fullerton;Fog;70;Calm;0;78%

Hanford;Clear;74;NW;12;36%

Hawthorne;Mostly cloudy;67;Calm;0;90%

Hayward;Clear;60;Calm;0;77%

Imperial;Clear;89;WSW;5;24%

Imperial Beach;Partly cloudy;68;WSW;2;86%

Lancaster;Clear;78;W;15;20%

Lemoore Nas;Clear;68;NNW;9;40%

Lincoln;Clear;65;SE;3;49%

Livermore;Clear;60;WNW;5;72%

Lompoc;Clear;53;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;68;Calm;0;87%

Los Alamitos;Fog;68;Calm;0;87%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;90%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;90%

Madera;Clear;67;WNW;7;46%

Mammoth;Clear;52;N;3;54%

Marysville;Clear;65;E;5;58%

Mather AFB;Mostly clear;65;SE;6;53%

Merced;Clear;67;W;5;46%

Merced (airport);Clear;67;W;5;46%

Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;80%

Modesto;Clear;69;NW;7;33%

Moffett Nas;Clear;60;NNE;5;83%

Mojave;Clear;79;W;14;19%

Montague;Clear;61;N;8;51%

Monterey Rabr;Clear;57;S;6;83%

Mount Shasta;Mostly cloudy;54;Calm;0;56%

Napa County;Clear;56;S;8;80%

Needles;Clear;98;N;13;11%

North Island;Mostly cloudy;69;W;2;82%

Oakland;Clear;59;WNW;7;78%

Oceanside;Cloudy;68;Calm;0;87%

Ontario;Clear;71;N;3;63%

Oroville;Clear;74;E;6;36%

Oxnard;Mostly cloudy;65;Calm;0;93%

Palm Springs;Clear;90;Calm;0;21%

Palmdale;Clear;74;SSE;9;27%

Paso Robles;Clear;65;NW;10;50%

Point Mugu;Cloudy;68;SSE;13;78%

Porterville;Clear;66;SSE;7;58%

Ramona;Clear;65;ENE;3;60%

Redding;Clear;67;Calm;1;38%

Riverside;Clear;73;Calm;0;50%

Riverside March;Clear;66;Calm;1;55%

Sacramento;Mostly clear;65;SSE;8;57%

Sacramento International;Clear;65;SSE;7;58%

Salinas;Clear;58;NNW;9;83%

San Bernardino;Clear;74;Calm;1;43%

San Carlos;Mostly clear;59;WNW;4;72%

San Diego;Mostly cloudy;69;W;2;83%

San Diego Brown;Clear;67;E;1;90%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;67;Calm;0;90%

San Francisco;Mostly clear;58;NW;8;78%

San Jose;Clear;60;N;5;79%

San Luis Obispo;Clear;57;SE;2;81%

San Nicolas Island;Clear;66;ESE;3;83%

Sandberg;Clear;72;N;8;26%

Santa Ana;Mostly cloudy;68;SSW;3;78%

Santa Barbara;Clear;63;N;3;90%

Santa Maria;Clear;58;N;2;86%

Santa Monica;Cloudy;69;Calm;1;86%

Santa Rosa;Clear;56;N;5;78%

Santa Ynez;Clear;56;Calm;1;87%

Santee;Clear;68;WNW;2;81%

South Lake Tahoe;Clear;42;Calm;0;57%

Stockton;Clear;65;WNW;5;48%

Thermal;Clear;86;SSE;6;19%

Truckee-Tahoe;Clear;43;N;3;60%

Twentynine Palms;Clear;84;WNW;7;24%

Ukiah;Clear;60;W;3;59%

Vacaville;Clear;60;Calm;0;61%

Van Nuys;Mostly clear;72;NE;2;70%

Vandenberg AFB;Clear;54;N;2;91%

Victorville;Clear;69;SSW;5;51%

Visalia;Clear;68;WNW;6;53%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;92%

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