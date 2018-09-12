CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, September 12, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;43;N;3;60%
Arcata;Partly cloudy;52;WNW;2;99%
Auburn;Clear;66;SE;9;38%
Avalon;Mostly cloudy;60;ESE;3;100%
Bakersfield;Clear;74;Calm;0;28%
Beale AFB;Clear;65;SSE;14;47%
Big Bear City;Clear;47;N;4;50%
Bishop;Clear;67;N;11;18%
Blue Canyon;Clear;55;SSE;9;33%
Blythe;Clear;82;S;6;25%
Burbank;Cloudy;68;S;3;82%
Camarillo;Clear;65;Calm;0;77%
Camp Pendleton;Cloudy;68;ESE;4;75%
Campo;Clear;50;ENE;7;47%
Carlsbad;Cloudy;67;S;2;78%
Chico;Clear;69;SSE;3;34%
China Lake;Clear;84;W;16;11%
Chino;Clear;63;W;5;82%
Concord;Clear;62;S;12;59%
Corona;Clear;64;NE;3;82%
Crescent City;Mostly cloudy;52;N;4;99%
Daggett-Barstow;Clear;82;SW;25;18%
Edwards AFB;Clear;73;SW;17;17%
El Centro;Clear;80;NW;10;20%
Eureka;Mostly clear;53;WNW;3;99%
Fairfield;Clear;62;SW;23;53%
Fresno;Clear;73;NW;13;28%
Fullerton;Clear;68;N;2;76%
Hanford;Clear;71;NNW;7;36%
Hawthorne;Cloudy;69;N;3;80%
Hayward;Clear;60;SW;6;74%
Imperial;Clear;80;NW;10;20%
Imperial Beach;Cloudy;68;N;2;75%
Lancaster;Clear;70;SW;16;44%
Lemoore Nas;Clear;64;NW;9;36%
Lincoln;Mostly clear;64;SE;12;47%
Livermore;Clear;57;W;11;72%
Lompoc;Clear;52;ENE;2;90%
Long Beach;Mostly clear;69;ESE;2;77%
Los Alamitos;Clear;69;ESE;6;78%
Los Angeles;Cloudy;69;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Cloudy;69;Calm;0;78%
Madera;Clear;73;WNW;10;22%
Mammoth;Clear;45;NNE;6;63%
Marysville;Clear;63;SSE;8;57%
Mather AFB;Mostly cloudy;63;SSE;10;53%
Merced;Clear;64;NNW;5;40%
Merced (airport);Clear;64;NNW;5;40%
Miramar Mcas;Cloudy;69;SE;2;71%
Modesto;Clear;71;N;12;29%
Moffett Nas;Clear;60;N;6;71%
Mojave;Partly cloudy;75;WSW;17;16%
Montague;Clear;51;NNE;10;58%
Monterey Rabr;Mostly clear;57;S;6;81%
Mount Shasta;Clear;51;NNE;3;52%
Napa County;Clear;56;SW;11;72%
Needles;Clear;89;W;6;11%
North Island;Mostly cloudy;66;SSW;3;78%
Oakland;Clear;58;W;9;77%
Oceanside;Cloudy;67;S;2;78%
Ontario;Clear;63;W;5;82%
Oroville;Clear;67;SSE;16;46%
Oxnard;Mostly cloudy;65;Calm;1;85%
Palm Springs;Clear;79;SW;7;27%
Palmdale;Clear;74;W;15;28%
Paso Robles;Clear;60;WNW;12;58%
Point Mugu;Cloudy;67;S;3;77%
Porterville;Clear;71;ESE;5;41%
Ramona;Mostly cloudy;60;Calm;0;92%
Redding;Clear;68;WNW;8;35%
Riverside;Clear;64;Calm;0;86%
Riverside March;Clear;62;N;2;74%
Sacramento;Partly cloudy;63;SSE;12;57%
Sacramento International;Mostly clear;63;NW;10;54%
Salinas;Clear;57;N;8;78%
San Bernardino;Clear;68;W;4;72%
San Carlos;Clear;59;W;13;67%
San Diego;Cloudy;67;SSW;3;76%
San Diego Brown;Cloudy;66;Calm;0;82%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;SSE;2;75%
San Francisco;Clear;57;WNW;12;74%
San Jose;Clear;61;N;8;65%
San Luis Obispo;Clear;56;N;2;86%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;W;7;86%
Sandberg;Clear;68;WNW;13;31%
Santa Ana;Mostly cloudy;66;SSE;4;80%
Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;86%
Santa Maria;Clear;57;SSE;5;89%
Santa Monica;Cloudy;69;N;2;82%
Santa Rosa;Clear;58;W;9;67%
Santa Ynez;Clear;55;N;3;92%
Santee;Cloudy;67;E;2;75%
South Lake Tahoe;Clear;57;S;6;25%
Stockton;Mostly clear;64;W;13;51%
Thermal;Clear;87;NW;9;16%
Truckee-Tahoe;Clear;55;S;9;25%
Twentynine Palms;Clear;75;W;7;33%
Ukiah;Clear;60;NNW;5;47%
Vacaville;Clear;65;SW;9;42%
Van Nuys;Mostly clear;64;WSW;3;93%
Vandenberg AFB;Mostly clear;51;SSE;2;98%
Victorville;Clear;65;WSW;9;57%
Visalia;Clear;69;NW;4;41%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;85%
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