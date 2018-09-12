CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Wednesday, September 12, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;43;N;3;60%

Arcata;Partly cloudy;52;WNW;2;99%

Auburn;Clear;66;SE;9;38%

Avalon;Mostly cloudy;60;ESE;3;100%

Bakersfield;Clear;74;Calm;0;28%

Beale AFB;Clear;65;SSE;14;47%

Big Bear City;Clear;47;N;4;50%

Bishop;Clear;67;N;11;18%

Blue Canyon;Clear;55;SSE;9;33%

Blythe;Clear;82;S;6;25%

Burbank;Cloudy;68;S;3;82%

Camarillo;Clear;65;Calm;0;77%

Camp Pendleton;Cloudy;68;ESE;4;75%

Campo;Clear;50;ENE;7;47%

Carlsbad;Cloudy;67;S;2;78%

Chico;Clear;69;SSE;3;34%

China Lake;Clear;84;W;16;11%

Chino;Clear;63;W;5;82%

Concord;Clear;62;S;12;59%

Corona;Clear;64;NE;3;82%

Crescent City;Mostly cloudy;52;N;4;99%

Daggett-Barstow;Clear;82;SW;25;18%

Edwards AFB;Clear;73;SW;17;17%

El Centro;Clear;80;NW;10;20%

Eureka;Mostly clear;53;WNW;3;99%

Fairfield;Clear;62;SW;23;53%

Fresno;Clear;73;NW;13;28%

Fullerton;Clear;68;N;2;76%

Hanford;Clear;71;NNW;7;36%

Hawthorne;Cloudy;69;N;3;80%

Hayward;Clear;60;SW;6;74%

Imperial;Clear;80;NW;10;20%

Imperial Beach;Cloudy;68;N;2;75%

Lancaster;Clear;70;SW;16;44%

Lemoore Nas;Clear;64;NW;9;36%

Lincoln;Mostly clear;64;SE;12;47%

Livermore;Clear;57;W;11;72%

Lompoc;Clear;52;ENE;2;90%

Long Beach;Mostly clear;69;ESE;2;77%

Los Alamitos;Clear;69;ESE;6;78%

Los Angeles;Cloudy;69;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Cloudy;69;Calm;0;78%

Madera;Clear;73;WNW;10;22%

Mammoth;Clear;45;NNE;6;63%

Marysville;Clear;63;SSE;8;57%

Mather AFB;Mostly cloudy;63;SSE;10;53%

Merced;Clear;64;NNW;5;40%

Merced (airport);Clear;64;NNW;5;40%

Miramar Mcas;Cloudy;69;SE;2;71%

Modesto;Clear;71;N;12;29%

Moffett Nas;Clear;60;N;6;71%

Mojave;Partly cloudy;75;WSW;17;16%

Montague;Clear;51;NNE;10;58%

Monterey Rabr;Mostly clear;57;S;6;81%

Mount Shasta;Clear;51;NNE;3;52%

Napa County;Clear;56;SW;11;72%

Needles;Clear;89;W;6;11%

North Island;Mostly cloudy;66;SSW;3;78%

Oakland;Clear;58;W;9;77%

Oceanside;Cloudy;67;S;2;78%

Ontario;Clear;63;W;5;82%

Oroville;Clear;67;SSE;16;46%

Oxnard;Mostly cloudy;65;Calm;1;85%

Palm Springs;Clear;79;SW;7;27%

Palmdale;Clear;74;W;15;28%

Paso Robles;Clear;60;WNW;12;58%

Point Mugu;Cloudy;67;S;3;77%

Porterville;Clear;71;ESE;5;41%

Ramona;Mostly cloudy;60;Calm;0;92%

Redding;Clear;68;WNW;8;35%

Riverside;Clear;64;Calm;0;86%

Riverside March;Clear;62;N;2;74%

Sacramento;Partly cloudy;63;SSE;12;57%

Sacramento International;Mostly clear;63;NW;10;54%

Salinas;Clear;57;N;8;78%

San Bernardino;Clear;68;W;4;72%

San Carlos;Clear;59;W;13;67%

San Diego;Cloudy;67;SSW;3;76%

San Diego Brown;Cloudy;66;Calm;0;82%

San Diego Montgomery;Cloudy;67;SSE;2;75%

San Francisco;Clear;57;WNW;12;74%

San Jose;Clear;61;N;8;65%

San Luis Obispo;Clear;56;N;2;86%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;60;W;7;86%

Sandberg;Clear;68;WNW;13;31%

Santa Ana;Mostly cloudy;66;SSE;4;80%

Santa Barbara;Clear;60;Calm;0;86%

Santa Maria;Clear;57;SSE;5;89%

Santa Monica;Cloudy;69;N;2;82%

Santa Rosa;Clear;58;W;9;67%

Santa Ynez;Clear;55;N;3;92%

Santee;Cloudy;67;E;2;75%

South Lake Tahoe;Clear;57;S;6;25%

Stockton;Mostly clear;64;W;13;51%

Thermal;Clear;87;NW;9;16%

Truckee-Tahoe;Clear;55;S;9;25%

Twentynine Palms;Clear;75;W;7;33%

Ukiah;Clear;60;NNW;5;47%

Vacaville;Clear;65;SW;9;42%

Van Nuys;Mostly clear;64;WSW;3;93%

Vandenberg AFB;Mostly clear;51;SSE;2;98%

Victorville;Clear;65;WSW;9;57%

Visalia;Clear;69;NW;4;41%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;85%

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