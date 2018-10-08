CA Current Conditions as of 10:00 PM PDT Sunday, October 7, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;50;N;3;42%

Arcata;Clear;55;NNW;12;88%

Auburn;Clear;65;N;4;30%

Avalon;Clear;61;SSE;3;64%

Bakersfield;Clear;68;Calm;0;45%

Beale AFB;Clear;65;NNW;7;35%

Big Bear City;Clear;35;N;2;64%

Bishop;Clear;53;N;17;37%

Blue Canyon;Clear;49;N;5;42%

Blythe;Clear;70;NE;8;37%

Burbank;Clear;63;Calm;0;72%

Camarillo;Clear;66;N;3;72%

Camp Pendleton;Partly cloudy;65;SSE;5;88%

Campo;Clear;57;SW;8;83%

Carlsbad;Partly cloudy;66;Calm;0;81%

Chico;Clear;67;NNW;9;25%

China Lake;Clear;67;N;15;23%

Chino;Partly cloudy;63;WSW;9;84%

Concord;Clear;70;SSE;7;27%

Corona;Mostly clear;66;W;9;77%

Crescent City;Clear;54;N;13;86%

Daggett-Barstow;Clear;64;WSW;6;29%

Edwards AFB;Clear;62;NW;8;46%

El Centro;Clear;73;WSW;12;49%

Eureka;Clear;56;NNW;13;83%

Fairfield;Clear;74;N;16;17%

Fresno;Clear;71;SW;5;33%

Fullerton;Clear;68;Calm;0;72%

Hanford;Clear;62;WNW;3;57%

Hawthorne;Clear;66;Calm;0;74%

Hayward;Clear;68;SSE;3;54%

Imperial;Clear;73;WSW;12;49%

Imperial Beach;Clear;64;SW;5;80%

Lancaster;Clear;60;W;9;43%

Lemoore Nas;Clear;62;WNW;8;39%

Lincoln;Clear;63;NNW;7;38%

Livermore;Clear;67;Calm;0;23%

Lompoc;Clear;57;Calm;0;89%

Long Beach;Mostly cloudy;68;Calm;0;69%

Los Alamitos;Mostly clear;68;Calm;0;69%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;65%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;65%

Madera;Clear;65;SSW;7;43%

Mammoth;Clear;47;NNW;9;69%

Marysville;Clear;64;NNW;6;35%

Mather AFB;Clear;68;NNW;9;34%

Merced;Clear;67;WNW;6;37%

Merced (airport);Clear;67;WNW;6;37%

Miramar Mcas;Clear;62;WSW;3;77%

Modesto;Clear;71;WNW;10;26%

Moffett Nas;Clear;70;W;3;27%

Mojave;Clear;63;NNW;13;34%

Montague;Partly cloudy;55;NE;8;50%

Monterey Rabr;Clear;59;Calm;0;55%

Mount Shasta;Mostly clear;55;NW;9;48%

Napa County;Clear;68;SW;14;29%

Needles;Clear;71;N;9;32%

North Island;Partly cloudy;66;SW;5;81%

Oakland;Clear;67;NW;8;38%

Oceanside;Partly cloudy;66;Calm;0;81%

Ontario;Partly cloudy;63;WSW;9;84%

Oroville;Clear;68;N;2;28%

Oxnard;Clear;64;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;75;NW;15;46%

Palmdale;Clear;62;SSW;11;56%

Paso Robles;Clear;64;W;4;34%

Point Mugu;Mostly clear;63;E;4;73%

Porterville;Clear;64;SW;3;64%

Ramona;Partly cloudy;57;W;3;89%

Redding;Clear;67;NNE;6;31%

Riverside;Partly cloudy;65;Calm;0;75%

Riverside March;Mostly clear;62;NNW;7;84%

Sacramento;Mostly clear;65;NNW;12;36%

Sacramento International;Clear;64;NNW;13;37%

Salinas;Clear;62;N;6;63%

San Bernardino;Partly cloudy;66;SW;6;69%

San Carlos;Clear;71;WNW;6;23%

San Diego;Partly cloudy;66;SW;5;81%

San Diego Brown;Mostly clear;63;Calm;0;87%

San Diego Montgomery;Clear;65;WSW;3;80%

San Francisco;Clear;66;NW;10;56%

San Jose;Clear;68;NNW;7;39%

San Luis Obispo;Clear;59;N;5;72%

San Nicolas Island;Clear;60;WNW;10;92%

Sandberg;Clear;54;NNW;15;56%

Santa Ana;Partly cloudy;63;SSW;4;93%

Santa Barbara;Clear;61;Calm;0;83%

Santa Maria;Clear;59;N;5;74%

Santa Monica;Clear;69;Calm;0;77%

Santa Rosa;Clear;70;NNW;9;42%

Santa Ynez;Clear;57;N;4;79%

Santee;Mostly cloudy;64;WNW;3;83%

South Lake Tahoe;Clear;43;N;5;57%

Stockton;Clear;66;SW;6;34%

Thermal;Clear;75;WNW;7;39%

Truckee-Tahoe;Clear;40;N;4;72%

Twentynine Palms;Clear;65;W;12;30%

Ukiah;Clear;64;Calm;1;50%

Vacaville;Clear;76;N;14;16%

Van Nuys;Clear;62;ENE;4;70%

Vandenberg AFB;Clear;58;NNW;4;80%

Victorville;Clear;61;WNW;9;34%

Visalia;Clear;67;NW;5;50%

Watsonville;Clear;58;SW;10;77%

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