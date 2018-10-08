CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, October 8, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;42;SSW;3;64%
Arcata;Clear;53;NE;6;96%
Auburn;Clear;60;N;2;39%
Avalon;Clear;61;ESE;3;80%
Bakersfield;Clear;63;SE;3;53%
Beale AFB;Clear;56;N;5;59%
Big Bear City;Clear;43;NNW;3;50%
Bishop;Clear;48;N;10;51%
Blue Canyon;Clear;48;NE;9;38%
Blythe;Clear;66;W;4;40%
Burbank;Clear;60;Calm;0;78%
Camarillo;Clear;59;W;6;77%
Camp Pendleton;Clear;59;S;1;92%
Campo;Clear;57;WSW;5;80%
Carlsbad;Clear;57;Calm;0;93%
Chico;Clear;61;SSE;3;33%
China Lake;Clear;62;NW;14;28%
Chino;Mostly cloudy;59;W;5;92%
Concord;Clear;62;S;3;34%
Corona;Clear;57;Calm;0;93%
Crescent City;Clear;53;N;12;92%
Daggett-Barstow;Clear;60;SW;3;36%
Edwards AFB;Clear;51;SSE;5;51%
El Centro;Clear;67;W;6;58%
Eureka;Mostly clear;55;NNE;8;91%
Fairfield;Clear;71;N;14;22%
Fresno;Clear;61;ESE;5;59%
Fullerton;Mostly cloudy;64;N;2;85%
Hanford;Clear;53;Calm;0;79%
Hawthorne;Mostly cloudy;65;Calm;0;80%
Hayward;Clear;63;Calm;0;49%
Imperial;Clear;67;W;6;58%
Imperial Beach;Clear;58;Calm;0;90%
Lancaster;Clear;49;W;7;56%
Lemoore Nas;Clear;54;SSW;8;56%
Lincoln;Clear;60;NNW;8;39%
Livermore;Clear;62;Calm;0;29%
Lompoc;Clear;52;E;5;89%
Long Beach;Clear;64;Calm;0;86%
Los Alamitos;Mostly clear;64;Calm;0;86%
Los Angeles;Clear;65;Calm;0;77%
Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;77%
Madera;Clear;58;E;5;61%
Mammoth;Partly cloudy;44;WNW;9;83%
Marysville;Clear;63;NNW;10;36%
Mather AFB;Clear;63;NW;9;37%
Merced;Clear;54;Calm;0;63%
Merced (airport);Clear;54;Calm;0;63%
Miramar Mcas;Clear;60;E;5;80%
Modesto;Clear;61;WNW;6;40%
Moffett Nas;Clear;67;W;7;28%
Mojave;Clear;54;NNW;6;41%
Montague;Mostly cloudy;52;N;10;68%
Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;54%
Mount Shasta;Clear;53;NNW;9;58%
Napa County;Clear;63;NW;13;39%
Needles;Mostly clear;70;Calm;0;36%
North Island;Mostly clear;63;SSE;2;89%
Oakland;Clear;65;NW;8;46%
Oceanside;Clear;57;Calm;0;93%
Ontario;Mostly cloudy;59;W;5;92%
Oroville;Clear;60;W;3;43%
Oxnard;Clear;59;NE;6;86%
Palm Springs;Clear;72;NW;12;47%
Palmdale;Clear;53;SSW;5;50%
Paso Robles;Clear;52;Calm;0;50%
Point Mugu;Clear;60;NNE;3;83%
Porterville;Clear;57;SSE;6;77%
Ramona;Mostly clear;56;Calm;0;89%
Redding;Clear;63;NNE;10;42%
Riverside;Partly cloudy;62;Calm;0;86%
Riverside March;Clear;57;Calm;0;100%
Sacramento;Clear;62;NNW;9;39%
Sacramento International;Clear;58;NW;12;49%
Salinas;Clear;54;Calm;0;77%
San Bernardino;Mostly cloudy;62;N;3;77%
San Carlos;Clear;68;WNW;6;31%
San Diego;Mostly clear;63;SSE;2;87%
San Diego Brown;Clear;59;ESE;3;93%
San Diego Montgomery;Clear;62;Calm;0;86%
San Francisco;Clear;63;NW;8;55%
San Jose;Clear;64;Calm;0;32%
San Luis Obispo;Clear;53;Calm;0;76%
San Nicolas Island;Clear;60;S;8;95%
Sandberg;Clear;56;E;7;38%
Santa Ana;Mostly cloudy;62;ESE;3;88%
Santa Barbara;Partly cloudy;61;NE;7;86%
Santa Maria;Clear;57;WNW;4;67%
Santa Monica;Mostly cloudy;65;N;3;82%
Santa Rosa;Clear;60;N;7;59%
Santa Ynez;Clear;51;NNE;1;81%
Santee;Mostly clear;61;NNW;2;88%
South Lake Tahoe;Clear;40;N;5;57%
Stockton;Clear;61;WNW;9;42%
Thermal;Clear;73;NNW;9;47%
Truckee-Tahoe;Clear;35;N;3;78%
Twentynine Palms;Clear;61;WNW;6;35%
Ukiah;Clear;55;Calm;0;77%
Vacaville;Clear;71;NNW;13;22%
Van Nuys;Mostly clear;63;ESE;3;64%
Vandenberg AFB;Clear;54;ESE;3;92%
Victorville;Clear;54;S;5;55%
Visalia;Clear;57;S;3;77%
Watsonville;Clear;51;Calm;0;76%
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