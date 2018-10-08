CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, October 8, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;42;SSW;3;64%

Arcata;Clear;53;NE;6;96%

Auburn;Clear;60;N;2;39%

Avalon;Clear;61;ESE;3;80%

Bakersfield;Clear;63;SE;3;53%

Beale AFB;Clear;56;N;5;59%

Big Bear City;Clear;43;NNW;3;50%

Bishop;Clear;48;N;10;51%

Blue Canyon;Clear;48;NE;9;38%

Blythe;Clear;66;W;4;40%

Burbank;Clear;60;Calm;0;78%

Camarillo;Clear;59;W;6;77%

Camp Pendleton;Clear;59;S;1;92%

Campo;Clear;57;WSW;5;80%

Carlsbad;Clear;57;Calm;0;93%

Chico;Clear;61;SSE;3;33%

China Lake;Clear;62;NW;14;28%

Chino;Mostly cloudy;59;W;5;92%

Concord;Clear;62;S;3;34%

Corona;Clear;57;Calm;0;93%

Crescent City;Clear;53;N;12;92%

Daggett-Barstow;Clear;60;SW;3;36%

Edwards AFB;Clear;51;SSE;5;51%

El Centro;Clear;67;W;6;58%

Eureka;Mostly clear;55;NNE;8;91%

Fairfield;Clear;71;N;14;22%

Fresno;Clear;61;ESE;5;59%

Fullerton;Mostly cloudy;64;N;2;85%

Hanford;Clear;53;Calm;0;79%

Hawthorne;Mostly cloudy;65;Calm;0;80%

Hayward;Clear;63;Calm;0;49%

Imperial;Clear;67;W;6;58%

Imperial Beach;Clear;58;Calm;0;90%

Lancaster;Clear;49;W;7;56%

Lemoore Nas;Clear;54;SSW;8;56%

Lincoln;Clear;60;NNW;8;39%

Livermore;Clear;62;Calm;0;29%

Lompoc;Clear;52;E;5;89%

Long Beach;Clear;64;Calm;0;86%

Los Alamitos;Mostly clear;64;Calm;0;86%

Los Angeles;Clear;65;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Clear;65;Calm;0;77%

Madera;Clear;58;E;5;61%

Mammoth;Partly cloudy;44;WNW;9;83%

Marysville;Clear;63;NNW;10;36%

Mather AFB;Clear;63;NW;9;37%

Merced;Clear;54;Calm;0;63%

Merced (airport);Clear;54;Calm;0;63%

Miramar Mcas;Clear;60;E;5;80%

Modesto;Clear;61;WNW;6;40%

Moffett Nas;Clear;67;W;7;28%

Mojave;Clear;54;NNW;6;41%

Montague;Mostly cloudy;52;N;10;68%

Monterey Rabr;Clear;55;Calm;0;54%

Mount Shasta;Clear;53;NNW;9;58%

Napa County;Clear;63;NW;13;39%

Needles;Mostly clear;70;Calm;0;36%

North Island;Mostly clear;63;SSE;2;89%

Oakland;Clear;65;NW;8;46%

Oceanside;Clear;57;Calm;0;93%

Ontario;Mostly cloudy;59;W;5;92%

Oroville;Clear;60;W;3;43%

Oxnard;Clear;59;NE;6;86%

Palm Springs;Clear;72;NW;12;47%

Palmdale;Clear;53;SSW;5;50%

Paso Robles;Clear;52;Calm;0;50%

Point Mugu;Clear;60;NNE;3;83%

Porterville;Clear;57;SSE;6;77%

Ramona;Mostly clear;56;Calm;0;89%

Redding;Clear;63;NNE;10;42%

Riverside;Partly cloudy;62;Calm;0;86%

Riverside March;Clear;57;Calm;0;100%

Sacramento;Clear;62;NNW;9;39%

Sacramento International;Clear;58;NW;12;49%

Salinas;Clear;54;Calm;0;77%

San Bernardino;Mostly cloudy;62;N;3;77%

San Carlos;Clear;68;WNW;6;31%

San Diego;Mostly clear;63;SSE;2;87%

San Diego Brown;Clear;59;ESE;3;93%

San Diego Montgomery;Clear;62;Calm;0;86%

San Francisco;Clear;63;NW;8;55%

San Jose;Clear;64;Calm;0;32%

San Luis Obispo;Clear;53;Calm;0;76%

San Nicolas Island;Clear;60;S;8;95%

Sandberg;Clear;56;E;7;38%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;ESE;3;88%

Santa Barbara;Partly cloudy;61;NE;7;86%

Santa Maria;Clear;57;WNW;4;67%

Santa Monica;Mostly cloudy;65;N;3;82%

Santa Rosa;Clear;60;N;7;59%

Santa Ynez;Clear;51;NNE;1;81%

Santee;Mostly clear;61;NNW;2;88%

South Lake Tahoe;Clear;40;N;5;57%

Stockton;Clear;61;WNW;9;42%

Thermal;Clear;73;NNW;9;47%

Truckee-Tahoe;Clear;35;N;3;78%

Twentynine Palms;Clear;61;WNW;6;35%

Ukiah;Clear;55;Calm;0;77%

Vacaville;Clear;71;NNW;13;22%

Van Nuys;Mostly clear;63;ESE;3;64%

Vandenberg AFB;Clear;54;ESE;3;92%

Victorville;Clear;54;S;5;55%

Visalia;Clear;57;S;3;77%

Watsonville;Clear;51;Calm;0;76%

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