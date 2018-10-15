CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, October 15, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;34;N;3;36%
Arcata;Clear;46;SE;3;84%
Auburn;Clear;61;E;9;15%
Avalon;Fog;62;WNW;4;99%
Bakersfield;Clear;63;S;3;46%
Beale AFB;Clear;53;NNW;12;27%
Big Bear City;Mostly cloudy;32;N;4;58%
Bishop;Clear;42;N;11;31%
Blue Canyon;Clear;43;N;5;21%
Blythe;Mostly clear;63;N;19;22%
Burbank;Clear;61;NNW;3;81%
Camarillo;Clear;59;Calm;0;83%
Camp Pendleton;Partly cloudy;60;NNW;1;85%
Campo;Clear;53;Calm;0;76%
Carlsbad;Partly cloudy;59;Calm;0;91%
Chico;Clear;54;N;3;18%
China Lake;Partly cloudy;62;N;12;11%
Chino;Mostly cloudy;59;E;3;73%
Concord;Clear;68;NNE;14;14%
Corona;Cloudy;58;E;1;93%
Crescent City;Fog;47;Calm;0;100%
Daggett-Barstow;Clear;56;Calm;0;31%
Edwards AFB;Partly cloudy;57;NNE;9;12%
El Centro;Mostly cloudy;73;NE;13;20%
Eureka;Clear;47;SE;4;82%
Fairfield;Clear;62;N;23;17%
Fresno;Clear;62;WSW;3;51%
Fullerton;Clear;61;Calm;0;83%
Hanford;Clear;61;NW;5;42%
Hawthorne;Clear;63;Calm;0;90%
Hayward;Clear;69;NE;17;14%
Imperial;Mostly cloudy;73;NE;13;20%
Imperial Beach;Clear;60;E;2;88%
Lancaster;Clear;52;E;5;17%
Lemoore Nas;Clear;56;WNW;7;41%
Lincoln;Clear;54;NNW;10;26%
Livermore;Clear;62;N;5;16%
Lompoc;Clear;51;Calm;0;89%
Long Beach;Clear;63;N;3;90%
Los Alamitos;Clear;63;N;3;90%
Los Angeles;Clear;62;Calm;0;89%
Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;89%
Madera;Clear;53;W;3;68%
Mammoth;Clear;31;NE;8;45%
Marysville;Clear;63;N;14;15%
Mather AFB;Clear;60;NNW;11;23%
Merced;Clear;58;NNW;3;43%
Merced (airport);Clear;58;NNW;3;43%
Miramar Mcas;Partly cloudy;62;NNE;3;80%
Modesto;Clear;61;WNW;10;27%
Moffett Nas;Clear;57;W;4;58%
Mojave;Mostly clear;57;NNE;10;14%
Montague;Clear;47;NE;7;22%
Monterey Rabr;Partly cloudy;51;E;4;79%
Mount Shasta;Clear;31;NE;3;63%
Napa County;Clear;59;N;15;30%
Needles;Clear;62;N;19;17%
North Island;Clear;63;N;2;84%
Oakland;Clear;61;NNE;9;31%
Oceanside;Partly cloudy;59;Calm;0;91%
Ontario;Mostly cloudy;59;E;3;73%
Oroville;Clear;63;N;11;16%
Oxnard;Clear;59;N;2;84%
Palm Springs;Clear;74;NW;10;19%
Palmdale;Clear;53;ESE;8;31%
Paso Robles;Clear;51;NW;3;85%
Point Mugu;Clear;60;NNW;3;82%
Porterville;Clear;57;Calm;0;59%
Ramona;Fog;55;N;1;97%
Redding;Clear;64;N;14;14%
Riverside;Cloudy;60;E;3;89%
Riverside March;Mostly cloudy;58;NW;2;88%
Sacramento;Clear;59;NNW;14;23%
Sacramento International;Clear;58;NNW;17;23%
Salinas;Clear;51;E;2;82%
San Bernardino;Mostly cloudy;60;N;2;73%
San Carlos;Clear;63;WNW;4;33%
San Diego;Mostly clear;63;N;2;85%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;93%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;62;NNE;3;83%
San Francisco;Clear;58;NE;8;40%
San Jose;Clear;56;SSE;2;67%
San Luis Obispo;Clear;53;ESE;2;85%
San Nicolas Island;Clear;58;NW;8;88%
Sandberg;Clear;55;E;31;12%
Santa Ana;Mostly clear;63;N;2;76%
Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;89%
Santa Maria;Clear;55;SSE;5;88%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;77%
Santa Rosa;Clear;63;NNE;9;26%
Santa Ynez;Clear;52;Calm;1;89%
Santee;Clear;60;NNW;2;89%
South Lake Tahoe;Clear;36;E;13;32%
Stockton;Clear;52;W;6;42%
Thermal;Mostly clear;73;ENE;6;21%
Truckee-Tahoe;Clear;33;N;2;44%
Twentynine Palms;Clear;58;WNW;6;48%
Ukiah;Clear;48;Calm;0;52%
Vacaville;Clear;65;N;23;13%
Van Nuys;Clear;61;N;2;82%
Vandenberg AFB;Clear;51;N;4;90%
Victorville;Clear;55;ENE;5;59%
Visalia;Clear;57;Calm;0;67%
Watsonville;Clear;49;NW;5;92%
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