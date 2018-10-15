CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, October 15, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;34;N;3;36%

Arcata;Clear;46;SE;3;84%

Auburn;Clear;61;E;9;15%

Avalon;Fog;62;WNW;4;99%

Bakersfield;Clear;63;S;3;46%

Beale AFB;Clear;53;NNW;12;27%

Big Bear City;Mostly cloudy;32;N;4;58%

Bishop;Clear;42;N;11;31%

Blue Canyon;Clear;43;N;5;21%

Blythe;Mostly clear;63;N;19;22%

Burbank;Clear;61;NNW;3;81%

Camarillo;Clear;59;Calm;0;83%

Camp Pendleton;Partly cloudy;60;NNW;1;85%

Campo;Clear;53;Calm;0;76%

Carlsbad;Partly cloudy;59;Calm;0;91%

Chico;Clear;54;N;3;18%

China Lake;Partly cloudy;62;N;12;11%

Chino;Mostly cloudy;59;E;3;73%

Concord;Clear;68;NNE;14;14%

Corona;Cloudy;58;E;1;93%

Crescent City;Fog;47;Calm;0;100%

Daggett-Barstow;Clear;56;Calm;0;31%

Edwards AFB;Partly cloudy;57;NNE;9;12%

El Centro;Mostly cloudy;73;NE;13;20%

Eureka;Clear;47;SE;4;82%

Fairfield;Clear;62;N;23;17%

Fresno;Clear;62;WSW;3;51%

Fullerton;Clear;61;Calm;0;83%

Hanford;Clear;61;NW;5;42%

Hawthorne;Clear;63;Calm;0;90%

Hayward;Clear;69;NE;17;14%

Imperial;Mostly cloudy;73;NE;13;20%

Imperial Beach;Clear;60;E;2;88%

Lancaster;Clear;52;E;5;17%

Lemoore Nas;Clear;56;WNW;7;41%

Lincoln;Clear;54;NNW;10;26%

Livermore;Clear;62;N;5;16%

Lompoc;Clear;51;Calm;0;89%

Long Beach;Clear;63;N;3;90%

Los Alamitos;Clear;63;N;3;90%

Los Angeles;Clear;62;Calm;0;89%

Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;89%

Madera;Clear;53;W;3;68%

Mammoth;Clear;31;NE;8;45%

Marysville;Clear;63;N;14;15%

Mather AFB;Clear;60;NNW;11;23%

Merced;Clear;58;NNW;3;43%

Merced (airport);Clear;58;NNW;3;43%

Miramar Mcas;Partly cloudy;62;NNE;3;80%

Modesto;Clear;61;WNW;10;27%

Moffett Nas;Clear;57;W;4;58%

Mojave;Mostly clear;57;NNE;10;14%

Montague;Clear;47;NE;7;22%

Monterey Rabr;Partly cloudy;51;E;4;79%

Mount Shasta;Clear;31;NE;3;63%

Napa County;Clear;59;N;15;30%

Needles;Clear;62;N;19;17%

North Island;Clear;63;N;2;84%

Oakland;Clear;61;NNE;9;31%

Oceanside;Partly cloudy;59;Calm;0;91%

Ontario;Mostly cloudy;59;E;3;73%

Oroville;Clear;63;N;11;16%

Oxnard;Clear;59;N;2;84%

Palm Springs;Clear;74;NW;10;19%

Palmdale;Clear;53;ESE;8;31%

Paso Robles;Clear;51;NW;3;85%

Point Mugu;Clear;60;NNW;3;82%

Porterville;Clear;57;Calm;0;59%

Ramona;Fog;55;N;1;97%

Redding;Clear;64;N;14;14%

Riverside;Cloudy;60;E;3;89%

Riverside March;Mostly cloudy;58;NW;2;88%

Sacramento;Clear;59;NNW;14;23%

Sacramento International;Clear;58;NNW;17;23%

Salinas;Clear;51;E;2;82%

San Bernardino;Mostly cloudy;60;N;2;73%

San Carlos;Clear;63;WNW;4;33%

San Diego;Mostly clear;63;N;2;85%

San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;93%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;62;NNE;3;83%

San Francisco;Clear;58;NE;8;40%

San Jose;Clear;56;SSE;2;67%

San Luis Obispo;Clear;53;ESE;2;85%

San Nicolas Island;Clear;58;NW;8;88%

Sandberg;Clear;55;E;31;12%

Santa Ana;Mostly clear;63;N;2;76%

Santa Barbara;Clear;56;Calm;0;89%

Santa Maria;Clear;55;SSE;5;88%

Santa Monica;Clear;64;Calm;0;77%

Santa Rosa;Clear;63;NNE;9;26%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;1;89%

Santee;Clear;60;NNW;2;89%

South Lake Tahoe;Clear;36;E;13;32%

Stockton;Clear;52;W;6;42%

Thermal;Mostly clear;73;ENE;6;21%

Truckee-Tahoe;Clear;33;N;2;44%

Twentynine Palms;Clear;58;WNW;6;48%

Ukiah;Clear;48;Calm;0;52%

Vacaville;Clear;65;N;23;13%

Van Nuys;Clear;61;N;2;82%

Vandenberg AFB;Clear;51;N;4;90%

Victorville;Clear;55;ENE;5;59%

Visalia;Clear;57;Calm;0;67%

Watsonville;Clear;49;NW;5;92%

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