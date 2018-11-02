CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 06:00 AM PDT Friday, November 2, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;27;S;0;92%
Arcata;Partly cloudy;52;NNE;5;100%
Auburn;Clear;58;E;7;54%
Avalon;Clear;71;N;6;25%
Bakersfield;Clear;59;E;6;40%
Beale AFB;Clear;52;Calm;0;76%
Big Bear City;Mostly cloudy;38;N;4;67%
Bishop;Clear;38;Calm;0;54%
Blue Canyon;Clear;58;NNE;3;43%
Blythe;Clear;58;NNW;6;40%
Burbank;Clear;64;Calm;0;44%
Camarillo;Clear;58;Calm;0;47%
Camp Pendleton;Mostly clear;59;N;3;55%
Campo;Clear;51;E;3;39%
Carlsbad;Mostly clear;50;Calm;0;68%
Chico;Clear;52;Calm;0;61%
China Lake;Clear;48;WNW;3;45%
Chino;Partly cloudy;59;WSW;3;51%
Concord;Clear;56;SSE;7;71%
Corona;Mostly clear;48;Calm;0;73%
Crescent City;Mostly clear;51;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Partly cloudy;54;W;8;44%
Edwards AFB;Mostly clear;43;Calm;0;33%
El Centro;Clear;61;ENE;3;28%
Eureka;Mostly clear;54;NNE;5;99%
Fairfield;Clear;47;NNE;3;83%
Fresno;Mostly clear;54;E;3;61%
Fullerton;Clear;58;Calm;0;55%
Hanford;Clear;46;Calm;0;85%
Hawthorne;Clear;60;Calm;6;59%
Hayward;Clear;59;NE;6;66%
Imperial;Clear;61;ENE;3;28%
Imperial Beach;Mostly clear;58;E;12;49%
Lancaster;Mostly clear;44;Calm;0;43%
Lemoore Nas;Clear;47;SE;7;65%
Lincoln;Clear;45;NNE;3;87%
Livermore;Clear;52;Calm;0;71%
Lompoc;Clear;49;E;6;56%
Long Beach;Clear;61;Calm;0;59%
Los Alamitos;Clear;61;Calm;0;59%
Los Angeles;Clear;60;Calm;0;51%
Los Angeles Downtown;Clear;60;Calm;0;51%
Madera;Clear;54;ENE;5;54%
Mammoth;Clear;41;S;2;77%
Marysville;Clear;49;Calm;0;86%
Mather AFB;Partly cloudy;52;Calm;0;71%
Merced;Clear;50;Calm;0;65%
Merced (airport);Clear;50;Calm;0;65%
Miramar Mcas;Mostly clear;62;SE;3;29%
Modesto;Clear;50;ESE;5;79%
Moffett Nas;Clear;58;W;5;74%
Mojave;Clear;52;N;5;40%
Montague;Clear;37;Calm;0;72%
Monterey Rabr;Clear;51;E;3;73%
Mount Shasta;Clear;43;N;3;82%
Napa County;Clear;50;Calm;1;95%
Needles;Clear;64;W;6;32%
North Island;Mostly clear;58;Calm;3;69%
Oakland;Clear;55;N;3;90%
Oceanside;Mostly clear;50;Calm;0;68%
Ontario;Partly cloudy;59;WSW;3;51%
Oroville;Clear;57;ENE;3;68%
Oxnard;Clear;63;NE;8;35%
Palm Springs;Clear;66;N;6;31%
Palmdale;Mostly clear;49;S;7;45%
Paso Robles;Clear;45;Calm;0;57%
Point Mugu;Clear;59;N;8;47%
Porterville;Clear;48;Calm;0;70%
Ramona;Clear;44;W;5;57%
Redding;Clear;51;Calm;0;73%
Riverside;Partly cloudy;62;ENE;3;36%
Riverside March;Partly cloudy;50;Calm;0;52%
Sacramento;Clear;51;Calm;0;76%
Sacramento International;Mostly clear;50;W;3;79%
Salinas;Clear;52;ESE;5;80%
San Bernardino;Mostly cloudy;60;ENE;3;39%
San Carlos;Mostly clear;57;SSW;3;76%
San Diego;Partly cloudy;58;Calm;3;69%
San Diego Brown;Mostly clear;56;SE;9;46%
San Diego Montgomery;Mostly clear;59;S;3;37%
San Francisco;Clear;56;NNW;4;89%
San Jose;Clear;57;W;5;68%
San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;50%
San Nicolas Island;Mostly clear;70;NW;8;61%
Sandberg;Clear;62;ENE;7;30%
Santa Ana;Clear;60;NNE;2;60%
Santa Barbara;Clear;52;Calm;0;56%
Santa Maria;Clear;52;E;6;54%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;44%
Santa Rosa;Clear;47;Calm;0;92%
Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;53%
Santee;Clear;53;SSE;1;52%
South Lake Tahoe;Clear;28;Calm;0;84%
Stockton;Clear;53;SE;5;66%
Thermal;Clear;57;Calm;0;52%
Truckee-Tahoe;Fog;31;Calm;1;85%
Twentynine Palms;Clear;59;WSW;7;41%
Ukiah;Clear;49;Calm;0;86%
Vacaville;Clear;48;Calm;0;86%
Van Nuys;Clear;64;Calm;0;33%
Vandenberg AFB;Clear;55;SE;12;40%
Victorville;Mostly cloudy;52;SSW;4;51%
Visalia;Clear;47;E;3;76%
Watsonville;Clear;50;Calm;0;89%
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