CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 12, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;NNE;5;34%

Arcata;Clear;43;SE;3;75%

Auburn;Mostly clear;50;E;5;29%

Avalon;Clear;59;E;13;40%

Bakersfield;Clear;48;N;3;56%

Beale AFB;Cloudy;41;E;5;45%

Big Bear City;Clear;23;Calm;1;20%

Bishop;Clear;37;NW;13;16%

Blue Canyon;Clear;45;NE;7;11%

Blythe;Clear;53;NW;8;20%

Burbank;Clear;59;N;5;26%

Camarillo;Clear;67;E;21;5%

Camp Pendleton;Clear;20;ENE;12;47%

Campo;Clear;51;NE;12;12%

Carlsbad;Clear;42;NE;3;67%

Chico;Mostly clear;48;ENE;6;15%

China Lake;Clear;36;Calm;0;14%

Chino;Clear;56;NNW;9;23%

Concord;Partly cloudy;46;SE;2;47%

Corona;Clear;61;ESE;10;8%

Crescent City;Clear;51;Calm;0;40%

Daggett-Barstow;Clear;42;W;8;16%

Edwards AFB;Clear;33;Calm;0;12%

El Centro;Clear;50;N;5;39%

Eureka;Clear;44;SE;5;70%

Fairfield;Clear;38;Calm;0;50%

Fresno;Clear;48;WNW;3;60%

Fullerton;Clear;57;E;5;30%

Hanford;Mostly clear;38;Calm;0;85%

Hawthorne;Clear;58;Calm;0;86%

Hayward;Clear;51;ENE;3;34%

Imperial;Clear;50;N;5;39%

Imperial Beach;Clear;58;E;10;16%

Lancaster;Clear;30;W;7;14%

Lemoore Nas;Mostly cloudy;43;Calm;0;62%

Lincoln;Mostly clear;34;NNE;3;69%

Livermore;Mostly clear;43;E;3;47%

Lompoc;Clear;43;E;7;79%

Long Beach;Clear;60;Calm;0;27%

Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;27%

Los Angeles;Clear;55;Calm;0;63%

Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;63%

Madera;Clear;44;Calm;0;59%

Mammoth;Mostly clear;24;NNE;5;39%

Marysville;Partly cloudy;40;NNW;3;62%

Mather AFB;Mostly clear;42;SE;2;62%

Merced;Clear;38;Calm;0;72%

Merced (airport);Clear;38;Calm;0;72%

Miramar Mcas;Clear;50;E;3;18%

Modesto;Clear;38;E;3;85%

Moffett Nas;Clear;49;Calm;0;45%

Mojave;Mostly cloudy;37;NNW;8;13%

Montague;Partly cloudy;27;Calm;0;39%

Monterey Rabr;Clear;49;E;7;37%

Mount Shasta;Clear;27;Calm;0;46%

Napa County;Clear;43;WNW;2;47%

Needles;Clear;52;WNW;6;16%

North Island;Mostly clear;57;NNE;3;30%

Oakland;Partly cloudy;51;ESE;3;48%

Oceanside;Clear;42;NE;3;67%

Ontario;Clear;56;NNW;9;23%

Oroville;Clear;50;N;2;34%

Oxnard;Clear;65;ENE;12;6%

Palm Springs;Clear;57;NW;6;12%

Palmdale;Clear;40;NW;7;14%

Paso Robles;Clear;41;N;1;55%

Point Mugu;Clear;64;ENE;15;7%

Porterville;Clear;41;Calm;0;64%

Ramona;Clear;57;NNE;8;10%

Redding;Clear;62;N;7;12%

Riverside;Clear;61;ENE;9;6%

Riverside March;Clear;52;NNE;6;13%

Sacramento;Partly cloudy;42;SE;3;63%

Sacramento International;Mostly cloudy;42;SE;7;62%

Salinas;Clear;46;N;3;61%

San Bernardino;Clear;53;E;7;13%

San Carlos;Mostly cloudy;46;Calm;0;42%

San Diego;Mostly clear;58;NNE;4;35%

San Diego Brown;Clear;63;Calm;0;9%

San Diego Montgomery;Clear;53;Calm;0;26%

San Francisco;Mostly clear;52;NE;3;55%

San Jose;Mostly clear;49;SSE;4;34%

San Luis Obispo;Clear;46;N;4;57%

San Nicolas Island;Clear;59;N;5;69%

Sandberg;Clear;45;ENE;20;10%

Santa Ana;Clear;63;ENE;5;9%

Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;62%

Santa Maria;Clear;49;N;4;72%

Santa Monica;Clear;58;E;5;49%

Santa Rosa;Mostly clear;42;NW;1;60%

Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;60%

Santee;Clear;50;ENE;2;23%

South Lake Tahoe;Clear;21;S;3;57%

Stockton;Clear;37;Calm;0;61%

Thermal;Clear;54;N;5;19%

Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;1;47%

Twentynine Palms;Clear;47;NNW;8;17%

Ukiah;Clear;39;Calm;0;60%

Vacaville;Clear;42;W;3;50%

Van Nuys;Clear;59;NNE;7;22%

Vandenberg AFB;Clear;51;SE;8;68%

Victorville;Clear;39;NNW;8;18%

Visalia;Clear;43;Calm;1;79%

Watsonville;Clear;47;Calm;0;42%

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