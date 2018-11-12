CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 12, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;32;NNE;5;34%
Arcata;Clear;43;SE;3;75%
Auburn;Mostly clear;50;E;5;29%
Avalon;Clear;59;E;13;40%
Bakersfield;Clear;48;N;3;56%
Beale AFB;Cloudy;41;E;5;45%
Big Bear City;Clear;23;Calm;1;20%
Bishop;Clear;37;NW;13;16%
Blue Canyon;Clear;45;NE;7;11%
Blythe;Clear;53;NW;8;20%
Burbank;Clear;59;N;5;26%
Camarillo;Clear;67;E;21;5%
Camp Pendleton;Clear;20;ENE;12;47%
Campo;Clear;51;NE;12;12%
Carlsbad;Clear;42;NE;3;67%
Chico;Mostly clear;48;ENE;6;15%
China Lake;Clear;36;Calm;0;14%
Chino;Clear;56;NNW;9;23%
Concord;Partly cloudy;46;SE;2;47%
Corona;Clear;61;ESE;10;8%
Crescent City;Clear;51;Calm;0;40%
Daggett-Barstow;Clear;42;W;8;16%
Edwards AFB;Clear;33;Calm;0;12%
El Centro;Clear;50;N;5;39%
Eureka;Clear;44;SE;5;70%
Fairfield;Clear;38;Calm;0;50%
Fresno;Clear;48;WNW;3;60%
Fullerton;Clear;57;E;5;30%
Hanford;Mostly clear;38;Calm;0;85%
Hawthorne;Clear;58;Calm;0;86%
Hayward;Clear;51;ENE;3;34%
Imperial;Clear;50;N;5;39%
Imperial Beach;Clear;58;E;10;16%
Lancaster;Clear;30;W;7;14%
Lemoore Nas;Mostly cloudy;43;Calm;0;62%
Lincoln;Mostly clear;34;NNE;3;69%
Livermore;Mostly clear;43;E;3;47%
Lompoc;Clear;43;E;7;79%
Long Beach;Clear;60;Calm;0;27%
Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;27%
Los Angeles;Clear;55;Calm;0;63%
Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;63%
Madera;Clear;44;Calm;0;59%
Mammoth;Mostly clear;24;NNE;5;39%
Marysville;Partly cloudy;40;NNW;3;62%
Mather AFB;Mostly clear;42;SE;2;62%
Merced;Clear;38;Calm;0;72%
Merced (airport);Clear;38;Calm;0;72%
Miramar Mcas;Clear;50;E;3;18%
Modesto;Clear;38;E;3;85%
Moffett Nas;Clear;49;Calm;0;45%
Mojave;Mostly cloudy;37;NNW;8;13%
Montague;Partly cloudy;27;Calm;0;39%
Monterey Rabr;Clear;49;E;7;37%
Mount Shasta;Clear;27;Calm;0;46%
Napa County;Clear;43;WNW;2;47%
Needles;Clear;52;WNW;6;16%
North Island;Mostly clear;57;NNE;3;30%
Oakland;Partly cloudy;51;ESE;3;48%
Oceanside;Clear;42;NE;3;67%
Ontario;Clear;56;NNW;9;23%
Oroville;Clear;50;N;2;34%
Oxnard;Clear;65;ENE;12;6%
Palm Springs;Clear;57;NW;6;12%
Palmdale;Clear;40;NW;7;14%
Paso Robles;Clear;41;N;1;55%
Point Mugu;Clear;64;ENE;15;7%
Porterville;Clear;41;Calm;0;64%
Ramona;Clear;57;NNE;8;10%
Redding;Clear;62;N;7;12%
Riverside;Clear;61;ENE;9;6%
Riverside March;Clear;52;NNE;6;13%
Sacramento;Partly cloudy;42;SE;3;63%
Sacramento International;Mostly cloudy;42;SE;7;62%
Salinas;Clear;46;N;3;61%
San Bernardino;Clear;53;E;7;13%
San Carlos;Mostly cloudy;46;Calm;0;42%
San Diego;Mostly clear;58;NNE;4;35%
San Diego Brown;Clear;63;Calm;0;9%
San Diego Montgomery;Clear;53;Calm;0;26%
San Francisco;Mostly clear;52;NE;3;55%
San Jose;Mostly clear;49;SSE;4;34%
San Luis Obispo;Clear;46;N;4;57%
San Nicolas Island;Clear;59;N;5;69%
Sandberg;Clear;45;ENE;20;10%
Santa Ana;Clear;63;ENE;5;9%
Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;62%
Santa Maria;Clear;49;N;4;72%
Santa Monica;Clear;58;E;5;49%
Santa Rosa;Mostly clear;42;NW;1;60%
Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;60%
Santee;Clear;50;ENE;2;23%
South Lake Tahoe;Clear;21;S;3;57%
Stockton;Clear;37;Calm;0;61%
Thermal;Clear;54;N;5;19%
Truckee-Tahoe;Clear;25;Calm;1;47%
Twentynine Palms;Clear;47;NNW;8;17%
Ukiah;Clear;39;Calm;0;60%
Vacaville;Clear;42;W;3;50%
Van Nuys;Clear;59;NNE;7;22%
Vandenberg AFB;Clear;51;SE;8;68%
Victorville;Clear;39;NNW;8;18%
Visalia;Clear;43;Calm;1;79%
Watsonville;Clear;47;Calm;0;42%
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