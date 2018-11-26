CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Monday, November 26, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;28;Calm;0;92%
Arcata;Cloudy;48;ESE;4;100%
Auburn;Clear;52;Calm;0;93%
Avalon;Clear;63;NNW;7;51%
Bakersfield;Clear;56;E;3;83%
Beale AFB;Clear;46;Calm;0;100%
Big Bear City;Clear;28;Calm;0;86%
Bishop;Clear;32;N;5;63%
Blue Canyon;Clear;45;ENE;3;60%
Blythe;Cloudy;54;WNW;8;25%
Burbank;Clear;61;Calm;0;53%
Camarillo;Clear;60;ENE;7;42%
Camp Pendleton;Clear;58;E;5;74%
Campo;Clear;46;Calm;0;60%
Carlsbad;Clear;53;Calm;0;92%
Chico;Mostly clear;52;ENE;6;71%
China Lake;Clear;41;SW;9;36%
Chino;Clear;57;WNW;5;62%
Concord;Clear;50;W;2;82%
Corona;Clear;63;SE;8;35%
Crescent City;Cloudy;51;SSE;5;92%
Daggett-Barstow;Clear;45;NW;5;39%
Edwards AFB;Clear;46;N;9;33%
El Centro;Clear;54;W;6;54%
Eureka;Cloudy;49;SE;4;94%
Fairfield;Clear;45;WNW;5;87%
Fresno;Clear;51;Calm;0;96%
Fullerton;Clear;58;Calm;0;80%
Hanford;Clear;48;Calm;0;92%
Hawthorne;Clear;61;Calm;0;83%
Hayward;Fog;52;Calm;0;74%
Imperial;Clear;54;W;6;54%
Imperial Beach;Clear;55;ENE;3;92%
Lancaster;Clear;36;W;6;56%
Lemoore Nas;Clear;49;SW;3;86%
Lincoln;Partly cloudy;43;Calm;0;100%
Livermore;Clear;47;Calm;0;83%
Lompoc;Clear;51;E;7;96%
Long Beach;Clear;60;Calm;0;83%
Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;83%
Los Angeles;Clear;60;Calm;0;57%
Los Angeles Downtown;Clear;60;Calm;0;57%
Madera;Clear;48;Calm;0;89%
Mammoth;Mostly cloudy;34;ESE;2;81%
Marysville;Clear;46;Calm;0;92%
Mather AFB;Clear;46;Calm;0;100%
Merced;Clear;49;Calm;0;92%
Merced (airport);Clear;49;Calm;0;92%
Miramar Mcas;Mostly clear;57;ENE;5;77%
Modesto;Clear;49;Calm;0;92%
Moffett Nas;Clear;51;Calm;0;85%
Mojave;Mostly cloudy;45;N;9;45%
Montague;Mostly cloudy;45;ESE;5;62%
Monterey Rabr;Clear;49;E;3;92%
Mount Shasta;Mostly cloudy;35;Calm;0;84%
Napa County;Clear;45;Calm;1;100%
Needles;Clear;60;N;13;15%
North Island;Mostly clear;59;NNE;2;92%
Oakland;Fog;53;N;2;96%
Oceanside;Clear;53;Calm;0;92%
Ontario;Clear;57;WNW;5;62%
Oroville;Clear;49;W;3;92%
Oxnard;Clear;55;Calm;0;86%
Palm Springs;Clear;66;WNW;6;21%
Palmdale;Clear;42;W;6;50%
Paso Robles;Clear;48;E;5;96%
Point Mugu;Clear;61;NNE;9;45%
Porterville;Clear;50;E;5;92%
Ramona;Clear;52;N;3;61%
Redding;Mostly cloudy;49;NNE;3;83%
Riverside;Clear;61;ENE;5;31%
Riverside March;Clear;54;NNW;5;40%
Sacramento;Fog;46;Calm;0;100%
Sacramento International;Fog;47;N;3;96%
Salinas;Clear;51;Calm;0;89%
San Bernardino;Clear;59;E;2;51%
San Carlos;Mostly clear;50;Calm;0;87%
San Diego;Mostly clear;60;NNE;2;89%
San Diego Brown;Clear;57;ENE;5;83%
San Diego Montgomery;Clear;57;NE;3;93%
San Francisco;Fog;53;NNW;2;93%
San Jose;Mostly clear;52;Calm;0;82%
San Luis Obispo;Clear;51;E;3;92%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;8;97%
Sandberg;Clear;47;ENE;18;31%
Santa Ana;Clear;60;ENE;2;74%
Santa Barbara;Clear;53;Calm;0;92%
Santa Maria;Clear;53;SE;3;92%
Santa Monica;Clear;62;ENE;5;74%
Santa Rosa;Fog;46;Calm;0;100%
Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;100%
Santee;Clear;54;Calm;0;93%
South Lake Tahoe;Clear;28;Calm;0;92%
Stockton;Clear;50;Calm;0;86%
Thermal;Clear;52;Calm;0;61%
Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;52;NW;7;33%
Ukiah;Mostly cloudy;45;NW;3;92%
Vacaville;Clear;44;Calm;0;92%
Van Nuys;Clear;66;N;15;25%
Vandenberg AFB;Clear;54;SE;10;97%
Victorville;Clear;43;NNW;5;50%
Visalia;Clear;51;Calm;0;96%
Watsonville;Clear;50;NW;3;96%
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