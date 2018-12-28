CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, December 27, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;27;NE;3;71%

Arcata;Clear;41;ESE;4;90%

Auburn;Clear;43;NE;6;36%

Avalon;Clear;50;NNE;10;52%

Bakersfield;Mostly cloudy;42;SSE;5;82%

Beale AFB;Clear;47;NNW;10;43%

Big Bear City;Clear;23;NE;9;53%

Bishop;Clear;30;N;12;63%

Blue Canyon;Clear;27;N;7;50%

Blythe;Clear;47;NNW;10;43%

Burbank;Clear;51;NNW;13;35%

Camarillo;Clear;49;ENE;9;37%

Camp Pendleton;Clear;54;NNW;5;59%

Campo;Clear;41;NNE;3;82%

Carlsbad;Clear;51;ESE;4;67%

Chico;Clear;36;N;3;60%

China Lake;Clear;43;NNW;20;32%

Chino;Partly cloudy;48;N;13;33%

Concord;Clear;49;NNW;10;44%

Corona;Mostly clear;53;NE;17;29%

Crescent City;Mostly cloudy;41;NNW;8;79%

Daggett-Barstow;Clear;44;NNW;12;29%

Edwards AFB;Mostly clear;38;E;7;35%

El Centro;Partly cloudy;56;NNW;6;38%

Eureka;Mostly clear;41;E;3;83%

Fairfield;Clear;49;N;17;39%

Fresno;Clear;41;ENE;6;88%

Fullerton;Clear;50;ENE;3;46%

Hanford;Clear;37;Calm;0;95%

Hawthorne;Clear;55;NNW;9;31%

Hayward;Clear;55;N;13;28%

Imperial;Partly cloudy;56;NNW;6;38%

Imperial Beach;Mostly clear;49;ESE;6;86%

Lancaster;Clear;35;SW;3;72%

Lemoore Nas;Clear;41;NNW;9;73%

Lincoln;Clear;34;N;9;80%

Livermore;Clear;51;N;12;33%

Lompoc;Clear;43;NE;3;65%

Long Beach;Clear;57;WNW;6;28%

Los Alamitos;Clear;57;WNW;6;28%

Los Angeles;Clear;51;Calm;0;39%

Los Angeles Downtown;Clear;51;Calm;0;39%

Madera;Clear;41;NE;5;82%

Mammoth;Mostly clear;20;NNE;7;100%

Marysville;Clear;49;N;8;39%

Mather AFB;Clear;45;N;10;49%

Merced;Clear;45;NW;14;57%

Merced (airport);Clear;45;NW;14;57%

Miramar Mcas;Clear;50;ESE;3;79%

Modesto;Clear;48;NNW;14;49%

Moffett Nas;Clear;51;WNW;6;42%

Mojave;Clear;36;Calm;0;64%

Montague;Partly cloudy;29;E;3;81%

Monterey Rabr;Clear;54;NW;9;39%

Mount Shasta;Cloudy;31;NW;8;75%

Napa County;Clear;46;NNW;4;53%

Needles;Clear;49;NNW;5;37%

North Island;Mostly clear;57;Calm;3;68%

Oakland;Clear;49;NNW;11;47%

Oceanside;Clear;51;ESE;4;67%

Ontario;Partly cloudy;48;N;13;33%

Oroville;Clear;46;N;7;56%

Oxnard;Clear;51;NNE;3;36%

Palm Springs;Clear;57;N;12;20%

Palmdale;Clear;37;NW;7;64%

Paso Robles;Clear;45;NW;14;53%

Point Mugu;Clear;52;N;3;36%

Porterville;Mostly clear;38;Calm;0;96%

Ramona;Fog;41;Calm;0;95%

Redding;Mostly clear;47;NNW;8;42%

Riverside;Clear;53;NNE;12;19%

Riverside March;Clear;50;N;15;23%

Sacramento;Clear;45;N;9;57%

Sacramento International;Clear;40;NNW;10;73%

Salinas;Clear;49;N;6;42%

San Bernardino;Clear;53;NE;12;18%

San Carlos;Clear;54;NNW;12;43%

San Diego;Mostly clear;57;Calm;3;68%

San Diego Brown;Clear;50;SSE;7;86%

San Diego Montgomery;Clear;50;Calm;0;86%

San Francisco;Clear;52;NNW;12;46%

San Jose;Clear;50;NW;8;37%

San Luis Obispo;Clear;47;S;3;47%

San Nicolas Island;Clear;56;NNW;20;39%

Sandberg;Partly cloudy;32;NNW;29;85%

Santa Ana;Clear;53;NNE;6;31%

Santa Barbara;Clear;54;NNW;17;36%

Santa Maria;Clear;47;Calm;0;53%

Santa Monica;Clear;56;N;5;30%

Santa Rosa;Clear;44;N;9;76%

Santa Ynez;Clear;46;N;10;55%

Santee;Fog;48;NW;3;93%

South Lake Tahoe;Cloudy;23;N;10;65%

Stockton;Clear;46;WNW;12;57%

Thermal;Clear;57;WSW;8;20%

Truckee-Tahoe;Partly cloudy;23;N;9;63%

Twentynine Palms;Clear;44;NNW;15;34%

Ukiah;Clear;38;Calm;0;82%

Vacaville;Clear;52;NNW;17;33%

Van Nuys;Clear;52;NNW;13;37%

Vandenberg AFB;Clear;43;ENE;9;61%

Victorville;Clear;40;NNE;13;34%

Visalia;Clear;39;ESE;5;100%

Watsonville;Clear;51;N;8;36%

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