CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, December 28, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;24;Calm;0;84%

Arcata;Mostly clear;42;NNE;2;92%

Auburn;Clear;45;E;8;26%

Avalon;Clear;47;E;6;35%

Bakersfield;Clear;40;Calm;0;70%

Beale AFB;Clear;49;N;14;28%

Big Bear City;Clear;19;ENE;8;49%

Bishop;Clear;30;NW;15;41%

Blue Canyon;Clear;34;N;7;23%

Blythe;Clear;44;N;11;34%

Burbank;Clear;48;WSW;6;30%

Camarillo;Clear;45;ENE;8;60%

Camp Pendleton;Clear;47;NNE;3;32%

Campo;Clear;31;NE;8;53%

Carlsbad;Clear;40;E;3;55%

Chico;Clear;39;Calm;0;52%

China Lake;Clear;36;WSW;5;29%

Chino;Clear;45;NNE;7;36%

Concord;Clear;43;SSE;5;55%

Corona;Clear;50;NE;8;27%

Crescent City;Clear;41;E;5;82%

Daggett-Barstow;Clear;38;WSW;5;29%

Edwards AFB;Clear;32;Calm;0;42%

El Centro;Clear;42;WNW;6;46%

Eureka;Mostly clear;42;Calm;0;86%

Fairfield;Clear;50;WNW;3;34%

Fresno;Clear;41;Calm;0;85%

Fullerton;Clear;45;Calm;0;41%

Hanford;Clear;38;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;49;Calm;0;33%

Hayward;Clear;46;NE;7;43%

Imperial;Clear;42;WNW;6;46%

Imperial Beach;Clear;43;E;7;45%

Lancaster;Clear;25;NW;6;74%

Lemoore Nas;Clear;34;WSW;7;78%

Lincoln;Clear;34;NW;8;74%

Livermore;Clear;42;Calm;0;52%

Lompoc;Clear;41;SSE;5;64%

Long Beach;Clear;50;Calm;0;27%

Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;27%

Los Angeles;Clear;49;Calm;0;30%

Los Angeles Downtown;Clear;49;Calm;0;30%

Madera;Clear;40;E;6;82%

Mammoth;Clear;26;ESE;3;70%

Marysville;Clear;45;N;7;51%

Mather AFB;Clear;45;N;5;56%

Merced;Clear;35;E;5;92%

Merced (airport);Clear;35;E;5;92%

Miramar Mcas;Clear;50;ENE;10;29%

Modesto;Clear;43;W;3;55%

Moffett Nas;Clear;44;SW;3;53%

Mojave;Mostly cloudy;30;NNW;8;50%

Montague;Mostly clear;28;ESE;3;84%

Monterey Rabr;Clear;42;E;8;54%

Mount Shasta;Clear;28;Calm;0;77%

Napa County;Clear;42;E;3;57%

Needles;Clear;47;N;17;25%

North Island;Clear;51;E;5;34%

Oakland;Clear;46;N;4;61%

Oceanside;Clear;40;E;3;55%

Ontario;Clear;45;NNE;7;36%

Oroville;Clear;43;NW;5;51%

Oxnard;Clear;44;Calm;0;65%

Palm Springs;Clear;54;W;5;16%

Palmdale;Clear;29;E;6;49%

Paso Robles;Clear;34;Calm;0;75%

Point Mugu;Clear;43;N;6;70%

Porterville;Clear;36;ESE;6;89%

Ramona;Clear;47;NE;12;24%

Redding;Clear;50;N;13;37%

Riverside;Clear;52;NNE;8;16%

Riverside March;Clear;36;NNW;6;44%

Sacramento;Clear;46;NNW;10;51%

Sacramento International;Clear;43;NW;13;62%

Salinas;Clear;40;Calm;0;73%

San Bernardino;Clear;49;Calm;0;19%

San Carlos;Clear;43;Calm;0;56%

San Diego;Clear;51;E;5;34%

San Diego Brown;Clear;48;Calm;7;30%

San Diego Montgomery;Clear;50;E;5;25%

San Francisco;Clear;48;NNW;4;62%

San Jose;Clear;46;Calm;0;43%

San Luis Obispo;Clear;40;SE;3;57%

San Nicolas Island;Clear;47;NW;9;46%

Sandberg;Clear;32;NE;14;51%

Santa Ana;Clear;51;NE;5;25%

Santa Barbara;Clear;41;NE;5;73%

Santa Maria;Clear;45;Calm;0;57%

Santa Monica;Clear;55;N;5;17%

Santa Rosa;Clear;40;W;6;79%

Santa Ynez;Clear;36;Calm;0;69%

Santee;Clear;45;SSE;8;45%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;18;Calm;0;71%

Stockton;Clear;41;WSW;6;64%

Thermal;Clear;45;NNW;5;29%

Truckee-Tahoe;Clear;16;Calm;0;85%

Twentynine Palms;Clear;39;NNW;9;32%

Ukiah;Clear;39;Calm;0;82%

Vacaville;Clear;52;N;10;29%

Van Nuys;Clear;51;NNW;10;20%

Vandenberg AFB;Clear;44;NE;12;57%

Victorville;Clear;36;ENE;7;34%

Visalia;Clear;37;E;6;88%

Watsonville;Clear;41;NNW;5;59%

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