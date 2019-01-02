CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Wednesday, January 2, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;19;ENE;6;84%
Arcata;Clear;38;ESE;2;93%
Auburn;Clear;37;Calm;0;60%
Avalon;Clear;46;Calm;0;35%
Bakersfield;Clear;38;E;3;69%
Beale AFB;Mostly clear;38;E;7;60%
Big Bear City;Clear;21;NE;15;27%
Bishop;Clear;33;NW;12;20%
Blue Canyon;Clear;39;NNE;6;46%
Blythe;Clear;37;N;12;31%
Burbank;Clear;46;N;7;23%
Camarillo;Clear;40;E;8;36%
Camp Pendleton;Clear;45;NE;5;27%
Campo;Clear;34;NE;18;32%
Carlsbad;Clear;36;NE;8;54%
Chico;Mostly clear;39;Calm;0;48%
China Lake;Clear;30;SW;3;24%
Chino;Clear;41;N;8;34%
Concord;Clear;40;S;3;48%
Corona;Clear;46;E;16;22%
Crescent City;Clear;40;ESE;7;67%
Daggett-Barstow;Clear;33;WSW;5;26%
Edwards AFB;Clear;30;NW;5;30%
El Centro;Clear;33;W;6;53%
Eureka;Clear;38;ESE;5;89%
Fairfield;Clear;36;Calm;0;60%
Fresno;Mostly clear;38;Calm;0;89%
Fullerton;Clear;47;NE;3;24%
Hanford;Clear;32;E;5;88%
Hawthorne;Clear;46;Calm;0;43%
Hayward;Clear;42;NE;8;46%
Imperial;Clear;33;W;6;53%
Imperial Beach;Clear;44;E;7;29%
Lancaster;Clear;26;W;5;48%
Lemoore Nas;Mostly clear;31;ENE;2;72%
Lincoln;Mostly clear;39;ESE;3;65%
Livermore;Clear;35;E;3;61%
Lompoc;Partly cloudy;34;ENE;3;81%
Long Beach;Clear;47;WNW;8;28%
Los Alamitos;Clear;47;WNW;8;28%
Los Angeles;Clear;44;Calm;0;38%
Los Angeles Downtown;Clear;44;Calm;0;38%
Madera;Mostly clear;35;Calm;0;75%
Mammoth;Clear;25;E;2;53%
Marysville;Mostly cloudy;38;ESE;5;69%
Mather AFB;Mostly clear;36;Calm;0;74%
Merced;Clear;33;Calm;0;88%
Merced (airport);Clear;33;Calm;0;88%
Miramar Mcas;Clear;42;ENE;6;33%
Modesto;Clear;34;ESE;5;81%
Moffett Nas;Clear;41;SSW;3;55%
Mojave;Clear;30;NW;7;29%
Montague;Mostly cloudy;24;Calm;0;74%
Monterey Rabr;Clear;41;ENE;8;55%
Mount Shasta;Clear;25;NE;5;68%
Napa County;Clear;35;SSW;2;69%
Needles;Clear;40;N;8;25%
North Island;Clear;51;E;3;20%
Oakland;Partly cloudy;43;WNW;3;59%
Oceanside;Clear;36;NE;8;54%
Ontario;Clear;41;N;8;34%
Oroville;Mostly cloudy;42;E;5;50%
Oxnard;Clear;41;N;3;41%
Palm Springs;Clear;49;Calm;0;15%
Palmdale;Clear;32;WNW;8;33%
Paso Robles;Partly cloudy;32;ESE;5;88%
Point Mugu;Clear;42;NNW;3;36%
Porterville;Clear;32;ESE;3;92%
Ramona;Clear;40;NNE;5;29%
Redding;Clear;48;NW;3;30%
Riverside;Mostly clear;43;E;3;19%
Riverside March;Clear;36;SE;3;29%
Sacramento;Mostly cloudy;38;SE;5;72%
Sacramento International;Mostly cloudy;39;SSE;8;64%
Salinas;Clear;39;S;5;66%
San Bernardino;Clear;35;E;5;34%
San Carlos;Clear;39;Calm;0;65%
San Diego;Clear;51;E;3;20%
San Diego Brown;Clear;35;ESE;9;45%
San Diego Montgomery;Clear;42;ENE;8;33%
San Francisco;Clear;45;NNW;3;67%
San Jose;Clear;41;S;6;50%
San Luis Obispo;Mostly clear;37;SE;3;61%
San Nicolas Island;Clear;52;NNW;12;56%
Sandberg;Clear;32;ENE;7;25%
Santa Ana;Clear;49;NE;6;19%
Santa Barbara;Mostly cloudy;40;Calm;0;76%
Santa Maria;Clear;36;S;5;75%
Santa Monica;Clear;50;S;5;17%
Santa Rosa;Clear;34;NW;3;85%
Santa Ynez;Mostly cloudy;32;N;3;80%
Santee;Clear;37;Calm;0;51%
South Lake Tahoe;Clear;23;S;5;52%
Stockton;Mostly cloudy;36;SE;6;69%
Thermal;Clear;45;NNW;8;20%
Truckee-Tahoe;Clear;16;Calm;0;79%
Twentynine Palms;Clear;35;NW;7;29%
Ukiah;Clear;34;Calm;0;72%
Vacaville;Clear;33;Calm;0;69%
Van Nuys;Clear;50;N;14;14%
Vandenberg AFB;Partly cloudy;34;ENE;3;72%
Victorville;Clear;31;WNW;8;35%
Visalia;Clear;34;Calm;0;86%
Watsonville;Clear;34;Calm;0;78%
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