CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 01:00 AM PST Wednesday, January 23, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;28;S;3;74%
Arcata;Mostly cloudy;41;ESE;4;93%
Auburn;Mostly cloudy;40;E;5;86%
Avalon;Clear;52;E;13;20%
Bakersfield;Clear;45;E;7;76%
Beale AFB;Clear;41;Calm;0;83%
Big Bear City;Clear;26;N;5;35%
Bishop;Clear;33;NNW;10;47%
Blue Canyon;Clear;45;N;5;39%
Blythe;Clear;44;N;10;46%
Burbank;Clear;51;WSW;6;31%
Camarillo;Clear;59;ENE;18;15%
Camp Pendleton;Clear;48;NW;3;36%
Campo;Clear;39;NE;5;30%
Carlsbad;Clear;39;NE;5;69%
Chico;Clear;46;SE;7;59%
China Lake;Clear;35;Calm;0;53%
Chino;Clear;47;W;6;42%
Concord;Clear;43;Calm;0;73%
Corona;Clear;55;N;6;15%
Crescent City;Cloudy;46;Calm;0;88%
Daggett-Barstow;Clear;37;W;9;52%
Edwards AFB;Clear;33;NNW;9;75%
El Centro;Clear;40;WSW;6;48%
Eureka;Mostly cloudy;43;SE;4;85%
Fairfield;Clear;37;Calm;0;86%
Fresno;Partly cloudy;42;E;3;88%
Fullerton;Clear;48;Calm;0;43%
Hanford;Clear;38;Calm;0;96%
Hawthorne;Clear;51;Calm;0;50%
Hayward;Mostly clear;47;Calm;0;60%
Imperial;Clear;40;WSW;6;48%
Imperial Beach;Clear;47;E;10;43%
Lancaster;Clear;33;WNW;5;63%
Lemoore Nas;Mostly clear;37;WNW;5;85%
Lincoln;Mostly cloudy;41;NNE;1;86%
Livermore;Clear;41;Calm;0;73%
Lompoc;Clear;40;ENE;5;92%
Long Beach;Clear;49;Calm;0;54%
Los Alamitos;Clear;49;Calm;0;54%
Los Angeles;Clear;48;Calm;0;56%
Los Angeles Downtown;Clear;48;Calm;0;56%
Madera;Mostly clear;41;Calm;0;82%
Mammoth;Clear;29;NNE;3;78%
Marysville;Clear;43;E;3;82%
Mather AFB;Mostly cloudy;42;SE;3;87%
Merced;Clear;39;Calm;0;95%
Merced (airport);Clear;39;Calm;0;95%
Miramar Mcas;Clear;49;NNE;6;37%
Modesto;Mostly clear;41;Calm;0;92%
Moffett Nas;Clear;45;Calm;0;76%
Mojave;Clear;34;NW;7;55%
Montague;Clear;29;NNE;3;85%
Monterey Rabr;Clear;43;Calm;0;62%
Mount Shasta;Clear;31;N;2;87%
Napa County;Clear;42;N;4;81%
Needles;Clear;49;N;9;30%
North Island;Mostly clear;52;ESE;3;44%
Oakland;Clear;47;NNW;2;83%
Oceanside;Clear;39;NE;5;69%
Ontario;Clear;47;W;6;42%
Oroville;Clear;45;E;6;68%
Oxnard;Clear;50;NNE;8;37%
Palm Springs;Clear;53;Calm;0;19%
Palmdale;Clear;35;WNW;10;49%
Paso Robles;Clear;35;ENE;3;92%
Point Mugu;Clear;55;N;8;25%
Porterville;Clear;39;E;6;95%
Ramona;Clear;41;Calm;0;36%
Redding;Mostly clear;44;N;3;62%
Riverside;Clear;53;ENE;3;15%
Riverside March;Clear;34;Calm;0;58%
Sacramento;Mostly cloudy;40;Calm;0;92%
Sacramento International;Mostly cloudy;44;SE;3;82%
Salinas;Clear;42;SSE;7;76%
San Bernardino;Clear;41;E;5;30%
San Carlos;Clear;45;NW;1;67%
San Diego;Mostly clear;52;ESE;3;44%
San Diego Brown;Clear;47;E;3;40%
San Diego Montgomery;Clear;49;Calm;0;35%
San Francisco;Clear;49;NNW;3;71%
San Jose;Clear;45;Calm;0;68%
San Luis Obispo;Clear;41;ESE;7;75%
San Nicolas Island;Clear;57;N;15;49%
Sandberg;Clear;35;NE;15;35%
Santa Ana;Mostly clear;52;N;4;24%
Santa Barbara;Clear;41;Calm;0;85%
Santa Maria;Clear;44;Calm;0;78%
Santa Monica;Clear;57;NE;5;15%
Santa Rosa;Clear;41;WNW;3;92%
Santa Ynez;Clear;39;N;2;88%
Santee;Clear;45;NNE;2;42%
South Lake Tahoe;Mostly cloudy;16;S;5;91%
Stockton;Mostly clear;42;ESE;5;85%
Thermal;Clear;56;NNW;8;18%
Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;22;Calm;1;84%
Twentynine Palms;Clear;40;NNW;7;32%
Ukiah;Clear;40;NNE;3;89%
Vacaville;Mostly clear;37;Calm;0;88%
Van Nuys;Clear;57;N;13;15%
Vandenberg AFB;Clear;44;ESE;7;83%
Victorville;Clear;42;NW;7;34%
Visalia;Mostly clear;41;E;5;95%
Watsonville;Clear;42;NNW;5;78%
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