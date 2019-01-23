CA Current Conditions as of 01:00 AM PST Wednesday, January 23, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;28;S;3;74%

Arcata;Mostly cloudy;41;ESE;4;93%

Auburn;Mostly cloudy;40;E;5;86%

Avalon;Clear;52;E;13;20%

Bakersfield;Clear;45;E;7;76%

Beale AFB;Clear;41;Calm;0;83%

Big Bear City;Clear;26;N;5;35%

Bishop;Clear;33;NNW;10;47%

Blue Canyon;Clear;45;N;5;39%

Blythe;Clear;44;N;10;46%

Burbank;Clear;51;WSW;6;31%

Camarillo;Clear;59;ENE;18;15%

Camp Pendleton;Clear;48;NW;3;36%

Campo;Clear;39;NE;5;30%

Carlsbad;Clear;39;NE;5;69%

Chico;Clear;46;SE;7;59%

China Lake;Clear;35;Calm;0;53%

Chino;Clear;47;W;6;42%

Concord;Clear;43;Calm;0;73%

Corona;Clear;55;N;6;15%

Crescent City;Cloudy;46;Calm;0;88%

Daggett-Barstow;Clear;37;W;9;52%

Edwards AFB;Clear;33;NNW;9;75%

El Centro;Clear;40;WSW;6;48%

Eureka;Mostly cloudy;43;SE;4;85%

Fairfield;Clear;37;Calm;0;86%

Fresno;Partly cloudy;42;E;3;88%

Fullerton;Clear;48;Calm;0;43%

Hanford;Clear;38;Calm;0;96%

Hawthorne;Clear;51;Calm;0;50%

Hayward;Mostly clear;47;Calm;0;60%

Imperial;Clear;40;WSW;6;48%

Imperial Beach;Clear;47;E;10;43%

Lancaster;Clear;33;WNW;5;63%

Lemoore Nas;Mostly clear;37;WNW;5;85%

Lincoln;Mostly cloudy;41;NNE;1;86%

Livermore;Clear;41;Calm;0;73%

Lompoc;Clear;40;ENE;5;92%

Long Beach;Clear;49;Calm;0;54%

Los Alamitos;Clear;49;Calm;0;54%

Los Angeles;Clear;48;Calm;0;56%

Los Angeles Downtown;Clear;48;Calm;0;56%

Madera;Mostly clear;41;Calm;0;82%

Mammoth;Clear;29;NNE;3;78%

Marysville;Clear;43;E;3;82%

Mather AFB;Mostly cloudy;42;SE;3;87%

Merced;Clear;39;Calm;0;95%

Merced (airport);Clear;39;Calm;0;95%

Miramar Mcas;Clear;49;NNE;6;37%

Modesto;Mostly clear;41;Calm;0;92%

Moffett Nas;Clear;45;Calm;0;76%

Mojave;Clear;34;NW;7;55%

Montague;Clear;29;NNE;3;85%

Monterey Rabr;Clear;43;Calm;0;62%

Mount Shasta;Clear;31;N;2;87%

Napa County;Clear;42;N;4;81%

Needles;Clear;49;N;9;30%

North Island;Mostly clear;52;ESE;3;44%

Oakland;Clear;47;NNW;2;83%

Oceanside;Clear;39;NE;5;69%

Ontario;Clear;47;W;6;42%

Oroville;Clear;45;E;6;68%

Oxnard;Clear;50;NNE;8;37%

Palm Springs;Clear;53;Calm;0;19%

Palmdale;Clear;35;WNW;10;49%

Paso Robles;Clear;35;ENE;3;92%

Point Mugu;Clear;55;N;8;25%

Porterville;Clear;39;E;6;95%

Ramona;Clear;41;Calm;0;36%

Redding;Mostly clear;44;N;3;62%

Riverside;Clear;53;ENE;3;15%

Riverside March;Clear;34;Calm;0;58%

Sacramento;Mostly cloudy;40;Calm;0;92%

Sacramento International;Mostly cloudy;44;SE;3;82%

Salinas;Clear;42;SSE;7;76%

San Bernardino;Clear;41;E;5;30%

San Carlos;Clear;45;NW;1;67%

San Diego;Mostly clear;52;ESE;3;44%

San Diego Brown;Clear;47;E;3;40%

San Diego Montgomery;Clear;49;Calm;0;35%

San Francisco;Clear;49;NNW;3;71%

San Jose;Clear;45;Calm;0;68%

San Luis Obispo;Clear;41;ESE;7;75%

San Nicolas Island;Clear;57;N;15;49%

Sandberg;Clear;35;NE;15;35%

Santa Ana;Mostly clear;52;N;4;24%

Santa Barbara;Clear;41;Calm;0;85%

Santa Maria;Clear;44;Calm;0;78%

Santa Monica;Clear;57;NE;5;15%

Santa Rosa;Clear;41;WNW;3;92%

Santa Ynez;Clear;39;N;2;88%

Santee;Clear;45;NNE;2;42%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;16;S;5;91%

Stockton;Mostly clear;42;ESE;5;85%

Thermal;Clear;56;NNW;8;18%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;22;Calm;1;84%

Twentynine Palms;Clear;40;NNW;7;32%

Ukiah;Clear;40;NNE;3;89%

Vacaville;Mostly clear;37;Calm;0;88%

Van Nuys;Clear;57;N;13;15%

Vandenberg AFB;Clear;44;ESE;7;83%

Victorville;Clear;42;NW;7;34%

Visalia;Mostly clear;41;E;5;95%

Watsonville;Clear;42;NNW;5;78%

_____

Copyright 2019 AccuWeather