CA Current Conditions as of 01:00 AM PST Friday, January 25, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;21;Calm;0;92%

Arcata;Mostly cloudy;42;ESE;5;100%

Auburn;Clear;45;E;2;81%

Avalon;Clear;61;ENE;6;27%

Bakersfield;Clear;45;Calm;0;82%

Beale AFB;Clear;42;Calm;0;90%

Big Bear City;Clear;23;Calm;1;66%

Bishop;Clear;36;NW;9;54%

Blue Canyon;Clear;47;NE;8;18%

Blythe;Clear;49;N;9;44%

Burbank;Clear;59;Calm;0;37%

Camarillo;Clear;63;ENE;13;26%

Camp Pendleton;Clear;57;NNE;4;38%

Campo;Clear;47;ENE;6;40%

Carlsbad;Clear;50;NE;8;60%

Chico;Mostly clear;47;NE;4;66%

China Lake;Clear;39;WSW;6;66%

Chino;Clear;53;N;5;45%

Concord;Clear;43;Calm;0;82%

Corona;Clear;63;E;23;24%

Crescent City;Mostly cloudy;44;NE;5;85%

Daggett-Barstow;Clear;40;W;7;67%

Edwards AFB;Clear;36;Calm;0;89%

El Centro;Clear;42;W;5;62%

Eureka;Mostly cloudy;43;SE;6;96%

Fairfield;Clear;40;NNW;6;86%

Fresno;Clear;45;Calm;0;89%

Fullerton;Clear;62;ENE;6;25%

Hanford;Clear;41;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;55;Calm;0;56%

Hayward;Clear;49;NE;5;65%

Imperial;Clear;42;W;5;62%

Imperial Beach;Clear;54;ENE;6;41%

Lancaster;Clear;33;NW;5;84%

Lemoore Nas;Clear;39;SW;6;88%

Lincoln;Clear;42;E;4;89%

Livermore;Clear;39;Calm;0;85%

Lompoc;Clear;42;E;7;95%

Long Beach;Clear;54;WNW;3;56%

Los Alamitos;Clear;54;WNW;3;56%

Los Angeles;Clear;53;Calm;0;50%

Los Angeles Downtown;Clear;53;Calm;0;50%

Madera;Clear;43;Calm;0;85%

Mammoth;Cloudy;29;NE;3;86%

Marysville;Clear;42;NW;3;85%

Mather AFB;Clear;45;NNE;3;86%

Merced;Clear;42;ENE;6;91%

Merced (airport);Clear;42;ENE;6;91%

Miramar Mcas;Clear;51;E;3;50%

Modesto;Clear;42;Calm;0;91%

Moffett Nas;Clear;48;SW;3;76%

Mojave;Mostly clear;41;N;9;60%

Montague;Mostly cloudy;35;NE;3;82%

Monterey Rabr;Clear;50;ENE;8;68%

Mount Shasta;Mostly cloudy;30;N;3;81%

Napa County;Clear;43;N;4;91%

Needles;Clear;55;NNW;7;35%

North Island;Mostly clear;56;NNW;3;71%

Oakland;Clear;48;NNW;4;93%

Oceanside;Clear;50;NE;8;60%

Ontario;Clear;53;N;5;45%

Oroville;Clear;46;E;6;82%

Oxnard;Clear;54;NE;9;46%

Palm Springs;Clear;58;WNW;8;30%

Palmdale;Clear;37;Calm;0;72%

Paso Robles;Clear;41;E;5;92%

Point Mugu;Clear;63;ENE;12;28%

Porterville;Clear;39;ESE;6;95%

Ramona;Clear;58;NE;13;26%

Redding;Mostly cloudy;52;NNW;3;41%

Riverside;Clear;57;ESE;7;28%

Riverside March;Clear;47;Calm;0;45%

Sacramento;Clear;43;Calm;0;92%

Sacramento International;Mostly clear;41;NNE;3;95%

Salinas;Clear;46;SSE;7;82%

San Bernardino;Clear;49;ENE;3;46%

San Carlos;Clear;46;N;3;80%

San Diego;Mostly clear;56;NNW;3;71%

San Diego Brown;Clear;54;S;6;38%

San Diego Montgomery;Clear;54;N;5;44%

San Francisco;Clear;51;NNW;4;85%

San Jose;Clear;48;Calm;0;67%

San Luis Obispo;Clear;46;SE;3;82%

San Nicolas Island;Clear;57;NNW;6;75%

Sandberg;Clear;42;NNE;15;50%

Santa Ana;Clear;55;NE;3;54%

Santa Barbara;Clear;47;Calm;0;76%

Santa Maria;Clear;46;SSE;5;85%

Santa Monica;Clear;61;NNE;5;30%

Santa Rosa;Clear;46;N;3;89%

Santa Ynez;Clear;44;N;3;77%

Santee;Clear;52;E;2;49%

South Lake Tahoe;Clear;22;Calm;0;92%

Stockton;Clear;43;ENE;6;88%

Thermal;Clear;48;NNW;5;51%

Truckee-Tahoe;Fog;24;SSW;2;80%

Twentynine Palms;Clear;48;NNW;7;42%

Ukiah;Clear;41;SW;3;88%

Vacaville;Clear;40;Calm;0;96%

Van Nuys;Clear;65;N;18;21%

Vandenberg AFB;Clear;47;SE;9;95%

Victorville;Clear;44;N;6;50%

Visalia;Clear;40;Calm;1;95%

Watsonville;Clear;44;NW;8;82%

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