CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PST Saturday, January 26, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;22;SSW;5;92%
Arcata;Clear;44;SE;4;92%
Auburn;Clear;45;NE;1;60%
Avalon;Clear;61;E;14;23%
Bakersfield;Clear;44;Calm;0;85%
Beale AFB;Clear;37;Calm;0;87%
Big Bear City;Clear;39;NE;14;31%
Bishop;Clear;36;NNW;8;46%
Blue Canyon;Clear;42;E;4;36%
Blythe;Clear;49;NW;8;39%
Burbank;Clear;60;N;3;29%
Camarillo;Clear;62;ENE;12;26%
Camp Pendleton;Clear;53;NNE;3;46%
Campo;Clear;39;ENE;10;46%
Carlsbad;Clear;46;NE;5;62%
Chico;Clear;49;N;1;48%
China Lake;Clear;39;N;5;59%
Chino;Clear;54;WNW;9;37%
Concord;Clear;44;Calm;0;73%
Corona;Clear;62;ENE;12;24%
Crescent City;Clear;48;NNE;6;73%
Daggett-Barstow;Clear;43;W;13;60%
Edwards AFB;Clear;35;Calm;0;91%
El Centro;Clear;45;WNW;5;51%
Eureka;Clear;43;SE;6;90%
Fairfield;Clear;38;N;5;86%
Fresno;Clear;45;Calm;0;89%
Fullerton;Clear;57;Calm;0;32%
Hanford;Fog;40;Calm;0;96%
Hawthorne;Clear;57;Calm;0;40%
Hayward;Clear;49;Calm;0;58%
Imperial;Clear;45;WNW;5;51%
Imperial Beach;Clear;50;NE;5;53%
Lancaster;Clear;34;NNW;3;81%
Lemoore Nas;Clear;40;SSW;6;92%
Lincoln;Clear;37;E;2;90%
Livermore;Clear;43;NE;5;73%
Lompoc;Mostly cloudy;43;ESE;5;88%
Long Beach;Clear;55;WNW;3;50%
Los Alamitos;Clear;55;WNW;3;50%
Los Angeles;Clear;55;Calm;0;41%
Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;41%
Madera;Clear;44;Calm;0;82%
Mammoth;Clear;26;SSW;3;81%
Marysville;Clear;41;SSE;5;88%
Mather AFB;Clear;41;S;2;88%
Merced;Clear;42;E;5;91%
Merced (airport);Clear;42;E;5;91%
Miramar Mcas;Clear;53;E;8;44%
Modesto;Clear;42;ESE;2;94%
Moffett Nas;Mostly cloudy;46;SE;6;76%
Mojave;Mostly clear;39;N;6;56%
Montague;Clear;28;Calm;0;92%
Monterey Rabr;Mostly cloudy;50;E;6;58%
Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;81%
Napa County;Clear;42;NNW;5;90%
Needles;Clear;52;WNW;8;36%
North Island;Clear;53;Calm;0;60%
Oakland;Mostly clear;48;ESE;3;80%
Oceanside;Clear;46;NE;5;62%
Ontario;Clear;54;WNW;9;37%
Oroville;Clear;53;E;2;47%
Oxnard;Mostly clear;53;NNE;8;46%
Palm Springs;Clear;52;NW;6;42%
Palmdale;Clear;35;SSW;7;75%
Paso Robles;Mostly cloudy;40;Calm;0;89%
Point Mugu;Clear;66;E;14;21%
Porterville;Clear;41;E;3;95%
Ramona;Clear;58;ENE;8;22%
Redding;Clear;58;N;8;31%
Riverside;Clear;68;N;12;14%
Riverside March;Clear;50;Calm;0;40%
Sacramento;Clear;37;Calm;0;100%
Sacramento International;Clear;41;SSW;5;88%
Salinas;Mostly cloudy;50;SE;17;74%
San Bernardino;Clear;63;NNW;14;18%
San Carlos;Mostly cloudy;47;Calm;0;73%
San Diego;Clear;53;Calm;0;60%
San Diego Brown;Clear;50;S;3;46%
San Diego Montgomery;Clear;58;NE;8;30%
San Francisco;Mostly cloudy;49;E;3;86%
San Jose;Mostly cloudy;47;Calm;0;70%
San Luis Obispo;Mostly cloudy;45;Calm;0;76%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;66;N;3;50%
Sandberg;Clear;48;NE;13;31%
Santa Ana;Clear;65;ESE;4;23%
Santa Barbara;Mostly cloudy;43;Calm;0;82%
Santa Maria;Mostly cloudy;46;Calm;0;82%
Santa Monica;Clear;66;NNE;7;18%
Santa Rosa;Clear;38;Calm;0;100%
Santa Ynez;Mostly cloudy;43;Calm;1;80%
Santee;Clear;47;E;2;67%
South Lake Tahoe;Clear;26;N;3;68%
Stockton;Clear;43;ESE;7;88%
Thermal;Clear;54;NNW;9;35%
Truckee-Tahoe;Clear;25;SE;1;82%
Twentynine Palms;Clear;49;NW;7;36%
Ukiah;Clear;39;Calm;0;88%
Vacaville;Clear;40;Calm;0;89%
Van Nuys;Clear;64;N;13;20%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;46;SE;5;81%
Victorville;Clear;40;WSW;8;53%
Visalia;Clear;43;N;2;100%
Watsonville;Mostly cloudy;48;ENE;6;76%
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