CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, March 16, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;37;Calm;0;64%

Arcata;Mostly cloudy;49;NNE;3;96%

Auburn;Clear;53;N;2;65%

Avalon;Clear;64;NW;14;20%

Bakersfield;Clear;58;Calm;0;55%

Beale AFB;Mostly cloudy;54;E;4;66%

Big Bear City;Clear;31;Calm;0;74%

Bishop;Clear;40;N;5;42%

Blue Canyon;Clear;47;NNE;6;47%

Blythe;Clear;64;NNW;8;38%

Burbank;Clear;65;Calm;0;28%

Camarillo;Clear;55;Calm;0;71%

Camp Pendleton;Clear;57;NNW;1;54%

Campo;Clear;45;NE;7;55%

Carlsbad;Clear;51;Calm;0;85%

Chico;Showers;56;Calm;0;52%

China Lake;Clear;50;SW;8;39%

Chino;Clear;62;NNW;6;36%

Concord;Clear;57;ESE;5;57%

Corona;Clear;57;Calm;4;50%

Crescent City;Mostly cloudy;49;SSE;9;92%

Daggett-Barstow;Clear;60;SSE;5;28%

Edwards AFB;Clear;51;WNW;4;44%

El Centro;Clear;66;NNW;6;29%

Eureka;Mostly cloudy;49;NNW;5;96%

Fairfield;Mostly clear;55;SW;5;66%

Fresno;Clear;60;Calm;0;57%

Fullerton;Clear;65;N;3;33%

Hanford;Clear;52;N;5;68%

Hawthorne;Clear;65;Calm;0;44%

Hayward;Clear;61;Calm;0;45%

Imperial;Clear;66;NNW;6;29%

Imperial Beach;Clear;53;S;5;73%

Lancaster;Clear;47;WSW;7;53%

Lemoore Nas;Clear;51;NNW;6;60%

Lincoln;Mostly clear;49;E;3;77%

Livermore;Clear;54;Calm;0;58%

Lompoc;Clear;55;NNE;6;65%

Long Beach;Clear;66;Calm;0;38%

Los Alamitos;Clear;66;Calm;0;38%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;30%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;30%

Madera;Clear;53;Calm;0;73%

Mammoth;Mostly clear;40;N;4;47%

Marysville;Cloudy;53;E;6;73%

Mather AFB;Clear;53;S;3;64%

Merced;Clear;49;Calm;0;89%

Merced (airport);Clear;49;Calm;0;89%

Miramar Mcas;Clear;56;ENE;8;54%

Modesto;Clear;56;Calm;0;54%

Moffett Nas;Clear;58;Calm;0;61%

Mojave;Mostly clear;50;NNW;10;41%

Montague;Mostly cloudy;41;N;3;55%

Monterey Rabr;Clear;50;ESE;7;63%

Mount Shasta;Partly cloudy;38;Calm;0;62%

Napa County;Mostly cloudy;51;NE;4;76%

Needles;Clear;64;WNW;7;35%

North Island;Clear;66;N;3;35%

Oakland;Partly cloudy;55;NNW;5;76%

Oceanside;Clear;51;Calm;0;85%

Ontario;Clear;62;NNW;6;36%

Oroville;Showers;56;E;7;57%

Oxnard;Clear;56;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;66;NW;7;31%

Palmdale;Clear;49;NNW;6;47%

Paso Robles;Clear;52;Calm;0;74%

Point Mugu;Clear;56;NW;5;77%

Porterville;Clear;48;SE;7;82%

Ramona;Clear;48;Calm;0;67%

Redding;Mostly cloudy;55;Calm;0;52%

Riverside;Clear;63;Calm;0;33%

Riverside March;Clear;63;SSE;3;33%

Sacramento;Clear;54;Calm;0;63%

Sacramento International;Clear;57;S;5;57%

Salinas;Clear;54;NNE;3;69%

San Bernardino;Clear;69;ENE;3;38%

San Carlos;Mostly clear;54;SSW;4;68%

San Diego;Clear;66;N;3;35%

San Diego Brown;Clear;53;ENE;5;60%

San Diego Montgomery;Clear;60;N;3;43%

San Francisco;Mostly cloudy;53;NW;7;84%

San Jose;Mostly clear;58;W;3;61%

San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;71%

San Nicolas Island;Clear;61;WNW;14;36%

Sandberg;Clear;50;N;3;31%

Santa Ana;Clear;62;N;3;45%

Santa Barbara;Clear;57;Calm;0;57%

Santa Maria;Clear;53;Calm;0;63%

Santa Monica;Clear;65;NE;5;36%

Santa Rosa;Mostly cloudy;50;SSE;3;79%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;1;73%

Santee;Clear;55;Calm;1;56%

South Lake Tahoe;Clear;28;Calm;0;74%

Stockton;Clear;54;Calm;0;56%

Thermal;Clear;66;N;6;29%

Truckee-Tahoe;Clear;34;N;2;69%

Twentynine Palms;Clear;57;WNW;6;38%

Ukiah;Mostly cloudy;55;Calm;0;46%

Vacaville;Clear;56;SW;5;66%

Van Nuys;Clear;66;NW;3;22%

Vandenberg AFB;Clear;56;NNE;6;57%

Victorville;Clear;52;NW;4;42%

Visalia;Clear;55;Calm;0;66%

Watsonville;Clear;53;Calm;0;96%

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