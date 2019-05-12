CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, May 12, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;55;ENE;7;48%

Arcata;Mostly cloudy;48;NNW;4;100%

Auburn;Clear;63;SE;6;67%

Avalon;Showers;55;SW;5;100%

Bakersfield;Clear;73;E;5;54%

Beale AFB;Clear;63;SSE;8;74%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;93%

Bishop;Clear;54;NNW;8;61%

Blue Canyon;Clear;56;Calm;0;59%

Blythe;Mostly cloudy;72;WSW;9;45%

Burbank;Clear;61;ESE;8;85%

Camarillo;Clear;59;WNW;5;80%

Camp Pendleton;Clear;59;SSE;2;91%

Campo;Clear;54;W;3;89%

Carlsbad;Clear;56;Calm;0;96%

Chico;Clear;70;SE;7;49%

China Lake;Clear;68;E;6;52%

Chino;Clear;60;SSW;5;79%

Concord;Clear;57;SSW;9;71%

Corona;Clear;61;Calm;0;77%

Crescent City;Mostly cloudy;51;NW;3;92%

Daggett-Barstow;Clear;65;W;7;50%

Edwards AFB;Clear;70;SSW;6;67%

El Centro;Clear;69;W;6;60%

Eureka;Partly cloudy;49;N;3;100%

Fairfield;Mostly clear;54;WSW;22;87%

Fresno;Clear;75;N;6;41%

Fullerton;Clear;63;N;3;75%

Hanford;Clear;67;Calm;0;67%

Hawthorne;Mostly cloudy;63;Calm;6;80%

Hayward;Mostly cloudy;56;W;7;77%

Imperial;Clear;69;W;6;60%

Imperial Beach;Clear;62;NE;1;90%

Lancaster;Clear;61;SW;7;59%

Lemoore Nas;Clear;67;WSW;7;72%

Lincoln;Clear;61;SE;9;77%

Livermore;Clear;54;W;9;86%

Lompoc;Cloudy;57;WNW;8;86%

Long Beach;Clear;63;ESE;3;77%

Los Alamitos;Clear;63;ESE;3;77%

Los Angeles;Clear;63;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;77%

Madera;Clear;68;NW;7;65%

Mammoth;Clear;58;NNW;5;37%

Marysville;Clear;64;SE;8;74%

Mather AFB;Clear;60;S;10;77%

Merced;Clear;64;W;6;69%

Merced (airport);Clear;64;W;6;69%

Miramar Mcas;Clear;60;Calm;0;80%

Modesto;Clear;67;NNW;6;58%

Moffett Nas;Cloudy;58;NNE;7;80%

Mojave;Clear;66;WNW;12;52%

Montague;Clear;60;Calm;0;49%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;56;W;5;77%

Mount Shasta;Clear;56;Calm;0;57%

Napa County;Cloudy;54;WSW;14;91%

Needles;Cloudy;81;WSW;8;26%

North Island;Clear;62;Calm;0;86%

Oakland;Mostly cloudy;56;W;11;90%

Oceanside;Clear;56;Calm;0;96%

Ontario;Clear;60;SSW;5;79%

Oroville;Clear;71;SE;8;56%

Oxnard;Clear;61;WSW;3;86%

Palm Springs;Clear;75;NNW;13;44%

Palmdale;Clear;61;SW;8;72%

Paso Robles;Clear;57;NW;16;77%

Point Mugu;Mostly clear;59;W;3;100%

Porterville;Clear;67;E;6;58%

Ramona;Mostly cloudy;56;Calm;0;89%

Redding;Clear;69;Calm;0;56%

Riverside;Clear;63;Calm;0;69%

Riverside March;Clear;58;N;4;82%

Sacramento;Clear;57;SSW;9;83%

Sacramento International;Clear;58;S;17;77%

Salinas;Mostly cloudy;58;NW;10;74%

San Bernardino;Clear;64;Calm;0;65%

San Carlos;Mostly cloudy;54;NW;10;89%

San Diego;Clear;62;Calm;0;86%

San Diego Brown;Clear;58;Calm;3;90%

San Diego Montgomery;Clear;61;Calm;0;86%

San Francisco;Partly cloudy;55;W;11;89%

San Jose;Mostly cloudy;56;N;6;89%

San Luis Obispo;Cloudy;56;NNW;10;86%

San Nicolas Island;Clear;59;WNW;20;80%

Sandberg;Clear;58;NNW;10;61%

Santa Ana;Clear;62;N;3;82%

Santa Barbara;Clear;59;SE;5;93%

Santa Maria;Clear;55;W;7;96%

Santa Monica;Clear;61;Calm;0;89%

Santa Rosa;Mostly cloudy;53;SSE;3;92%

Santa Ynez;Clear;52;WSW;5;93%

Santee;Partly cloudy;61;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;47;S;7;65%

Stockton;Clear;64;WNW;10;62%

Thermal;Mostly cloudy;74;NNW;6;47%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;75%

Twentynine Palms;Partly cloudy;68;NW;7;49%

Ukiah;Clear;61;Calm;0;44%

Vacaville;Clear;61;SSW;13;72%

Van Nuys;Clear;63;E;7;75%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;15;92%

Victorville;Clear;58;SSW;6;76%

Visalia;Clear;68;Calm;0;65%

Watsonville;Mostly cloudy;56;SSE;5;86%

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